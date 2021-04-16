Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network Следующая / Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com
Общая информация / Новость

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

Автор:
, Главный редактор

Аккумулятор размером меньше обувной коробки позволит скутерам развивать скорость выше 100 км/ч

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

Организаторы eSkootr – готовящейся к запуску серии гонок на электроскутерах – объявили, что поставщиком батарей для их техники станет компания Williams Advanced Engineering.

Напомним, что WAE в свое время была создана в структуре команды Формулы 1 как инжиниринговое подразделение, которое занимается разработкой и производством самых разных технологий и устройств по сторонним заказам. В частности, компания уже поставляет тяговые батареи производителю электровнедорожников для серии Extreme E, а с 2022 года бататерями производства и разработки WAE будут комплектоваться болиды Формулы Е третьего поколения. 

Читайте также:

В настоящий момент у WAE и команды Williams разные владельцы: еще до того, как коллектив Ф1 перешел под контроль американского инвестиционного фонда Dorilton,  семья Уильямсов продала контрольный пакет акций WAE британской инвестиционной компании EMK Capital.

«Наши партнеры проделали великолепную работу, – пишет пресс-служба eSkootr в специальном пресс-релизе. – Батарея по размерам меньше, чем обувная коробка, и весит меньше 10 кг – тем не менее, она позволит скутерам превышать скорость в 100 км/ч.

Батарея сможет выдавать нужную мощность в течение примерно 20-ти минут – это время было определено в рамках совместных обсуждений с представителями WAE. Определенные нами характеристики батареи позволят скутерами демонстрировать впечатляющую динамику во время скоротечных и насыщенных борьбой гонок.

В распоряжении пилотов при этом будет два режима работы силовой установки: нормальный – и режим атаки, который обеспечит повышенную мощность на прямых. Последний будет работать примерно по той же логике, что и режим атаки в Формуле Е».

Читайте также:

Первый чемпионат eSkootr должен пройти в этом году – хотя календарь серии до сих пор не опубликован. В команду организаторов турнира входят экс-пилот Ф1 Александр Вурц и экс-чемпион Формулы Е Лукас ди Грасси.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network

Предыдущая новость

Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network

Следующая новость

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация
Команды Williams
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

47мин
5
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Самое важное:
Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет
Общ

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет

20 апр. 2021 г.
Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota
Общ

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota

19 апр. 2021 г.
Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com
Общ

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

16 апр. 2021 г.
Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах
Общ

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

16 апр. 2021 г.
Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network
Общ

Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network

13 апр. 2021 г.
Последние видео
Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана 00:30
Общая информация
15 дек. 2020 г.

Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация
25 авг. 2020 г.

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация
19 июн. 2020 г.

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация
13 апр. 2020 г.

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация
8 апр. 2020 г.

Фелипе Масса в фильме «Герои»

Кирилл Качнов More from
Кирилл Качнов
Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Формула E / Новость

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем! Бирмингем
IndyCar / Новость

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем!

More from
Williams
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1 / Комментарий

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы

Самое важное:

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет
Общ Общая информация / Новости

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota
Общ Общая информация / Статистика

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com
Общ Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах
Общ Общая информация / Новость

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.