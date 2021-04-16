Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

Организаторы eSkootr – готовящейся к запуску серии гонок на электроскутерах – объявили, что поставщиком батарей для их техники станет компания Williams Advanced Engineering.

Напомним, что WAE в свое время была создана в структуре команды Формулы 1 как инжиниринговое подразделение, которое занимается разработкой и производством самых разных технологий и устройств по сторонним заказам. В частности, компания уже поставляет тяговые батареи производителю электровнедорожников для серии Extreme E, а с 2022 года бататерями производства и разработки WAE будут комплектоваться болиды Формулы Е третьего поколения.

В настоящий момент у WAE и команды Williams разные владельцы: еще до того, как коллектив Ф1 перешел под контроль американского инвестиционного фонда Dorilton, семья Уильямсов продала контрольный пакет акций WAE британской инвестиционной компании EMK Capital.

«Наши партнеры проделали великолепную работу, – пишет пресс-служба eSkootr в специальном пресс-релизе. – Батарея по размерам меньше, чем обувная коробка, и весит меньше 10 кг – тем не менее, она позволит скутерам превышать скорость в 100 км/ч.

Батарея сможет выдавать нужную мощность в течение примерно 20-ти минут – это время было определено в рамках совместных обсуждений с представителями WAE. Определенные нами характеристики батареи позволят скутерами демонстрировать впечатляющую динамику во время скоротечных и насыщенных борьбой гонок.

В распоряжении пилотов при этом будет два режима работы силовой установки: нормальный – и режим атаки, который обеспечит повышенную мощность на прямых. Последний будет работать примерно по той же логике, что и режим атаки в Формуле Е».

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Первый чемпионат eSkootr должен пройти в этом году – хотя календарь серии до сих пор не опубликован. В команду организаторов турнира входят экс-пилот Ф1 Александр Вурц и экс-чемпион Формулы Е Лукас ди Грасси.