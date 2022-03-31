Выставка Motorsport Expo пройдет в Москве с 8 по 10 апреля

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фанатов скорости ждут встречи с именитыми гонщиками, быстрейшая техника и еще пять мероприятий по одному билету! Купить который можно вот здесь.

Расписание выставки

8 апреля: 12:00 – 19:00

9 апреля: 10:00 – 19:00

10 апреля: 10:00 – 17:00

Шесть мероприятий на одной площадке

Motorsport Expo пройдёт совместно с масштабными выставками техники и активного отдыха: «Мотовесна», «Велокульт», «ЕДрайв», Boat Expo — мотоциклы, велосипеды и велотренажеры, электротранспорт и даже яхты будут представлены совместно с быстрейшей техникой. Также с выставкой Motorsport Expo впервые пройдёт уникальный фестиваль «Ножевая культура».

Мир гоночной техники

Знаменитые бренды представят свои лучшие модели, а топовые гонщики и команды расскажут всё о технике и своих победах. Профи поделятся своими секретами со сцены, а все желающие смогут получить автограф!

На выставке Motorsport Expo гости смогут также познакомиться с представителями автодромов, гоночных школ и мастерских.

Благотворительный аукцион

На юбилейной выставке Motorsport Expo пройдет благотворительный аукцион «Мира гонок». Все дни выставки знаменитые спикеры будут презентовать после своих выступлений уникальные лоты — предметы с гоночной историей или автографом гонщиков. Любой зритель сможет побороться за них!

В прошлом году это были фотографии, книги, части экипировки, гоночная атрибутика и другие вещи, несущие память о спортивных победах.

Цена лота начнётся с символической суммы, поэтому каждый желающий сможет унести с собой частичку мира гонок.

Все собранные средства на аукционе «Мира гонок» будут переданы благотворительному фонду содействия интеграции инвалидов «Активная жизнь», который является организатором проекта «Картинг без границ».

Все собранные средства на аукционе «Мира гонок» будут направлены на благотворительность.

Купить билеты: https://motorsportexpo.ru/