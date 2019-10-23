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Общая информация / Новости Motorsport.com

Выиграйте Aston Martin DBS Superleggera и вип-тур на Гран При Абу-Даби

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Выиграйте Aston Martin DBS Superleggera и вип-тур на Гран При Абу-Даби
23 окт. 2019 г., 15:49

Приз включает быстрый круг по гоночной трассе на Aston Martin вместе с Максом Ферстаппеном или Алексом Элбоном.

Наши друзья из Omaze дарят вам шанс выиграть новый Aston Martin DBS Superleggera вместе с вип-туром на Гран При Формулы 1 в Абу-Даби (ОАЭ). Это самый большой призовой фонд, который мы когда-либо делили с читателями международного проекта Motor1.com. Но сначала объясним, как и почему вы должны поучаствовать в лотерее.

 

Чтобы принять участие, пройдите по ссылке до 4 ноября.

Прежде сделайте маленькое пожертвование на 10 долларов. Ваш вклад поддержит Wings For Life UK – потрясающую организацию, связанную с автоспортом, которая помогает в исследованиях лекарств для спинного мозга. Wings for Life UK была основана двукратным чемпионом мира по мотокроссу Хайнцем Кинигаднером, чей сын получил тетраплегию после трагической аварии, и основателем Red Bull Дитрихом Матешицем. После изысканий они поняли, что лекарство от травм спинного мозга можно найти, но нужно проводить опыты. Этим и занимается Wings For Life.

Достойное дело заслуживает соответствующей награды, поэтому 715-сильный Aston Martin DBS Superleggera - только часть приза.

 

Вторая половина – персональный вип-тур на двоих на Гран-при Абу-Даби. Вы отправитесь в ОАЭ и поселитесь в четырехзвездочном отеле, затем отправитесь на гонку с вип-доступом в боксы Aston Martin Red Bull Racing и паддок. Также вы проедете круг по «Яс-Марине» на Aston Martin под управлением Макса Ферстаппена или Алекса Элбона.

Переходите по ссылке сейчас, потому что регистрация закончится 4 ноября. 

 

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