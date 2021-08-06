Всемирные гоночные игры отложили до 2022 года

После успеха первой «гоночной Олимпиады», которая состоялась в 2019-м на трассе «Валлелунга» и завершилась победой сборной России, FIA значительно расширила количество дисциплин и запланировала вторые игры на сезон-2020.

Однако из-за пандемии планы пришлось поменять – соревнования должны были пройти с 30 по 31 октября нынешнего года на автодроме «Поль Рикар» и включать борьбу за медали в 18 видах (на первых играх было разыграно только шесть комплектов наград).

Однако в пятницу стало известно, что Всемирные игры перенесены вновь – теперь ровно на год. В официальном заявлении FIA говорится, что место их проведения остается прежним, а новой датой станет 29-30 октября 2022 года.

Причиной названо стремление обеспечить безопасность участников и персонала на фоне коронавирусной пандемии и сложности организаторов из-за ограничений на перемещение между странами.

«Перенос был неизбежным решением, учитывая сложности с переездами во всем мире, – цитирует пресс-служба главу FIA Жана Тодта. – Всемирные гоночные игры – это уникальная возможность для всего автоспортивного мира собраться вместе и разделить страсть к нашему спорту. Мы очень ждем возможности увидеть национальные команды в 2022 году».

FIA уточнила, что точная программа соревнований будет объявлена дополнительно.