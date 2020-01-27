Всемирные гоночные игры 2020 года пройдут на трассе «Поль Рикар»
В понедельник FIA объявила, что столицей вторых в истории Гоночных игр 23-25 октября станут Марсель и автодром в Ле-Кастелле.
После успеха первой «гоночной Олимпиады», победителем которой стала команда России, FIA нацелилась расширять этот проект, добавив к уже существующим новые дисциплины.
В официальном релизе Федерации говорится, что следующие игры решено провести 23-25 октября в Марселе и на автодроме «Поль Рикар».
В 2019-м соревнования состоялись в начале ноября на кольце «Валлелунга» близ Рима и включали заезды в зачетах Формулы 4,TCR, Гран Туризмо, дрифта и картинга, а также кибергонки. Участниками стали 192 спортсмена из 49 стран.
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Объявлено, что в 2020-м программа будет расширена за счет новых дисциплин, однако их точный список FIA обещает опубликовать в течение ближайших месяцев после утверждения Всемирным советом по автоспорту.
Компания SRO, занимающаяся гонками GT, останется партнером Федерации в организации мероприятия.
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Об этой статье
|Серия
|Дрифт , Общая информация , Другие Формулы , TCR , eSports
|Автор
|Александр Кабановский
Всемирные гоночные игры 2020 года пройдут на трассе «Поль Рикар»
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