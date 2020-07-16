Врачи начали выводить Дзанарди из искусственной комы
Итальянского гонщика, попавшего в прошлом месяце в серьезную аварию за рулем байка с ручным управлением, в ближайшее время начнут возвращать в сознание
Бывшего пилота Формулы 1 и двукратного чемпиона CART Алекса Дзанарди 19 июня сбил грузовик, когда тот участвовал в неофициальной гонке на шоссе в окрестностях Сиены.
После нескольких нейрохирургических операций в местном университетском госпитале Алессандро находился в палате интенсивной терапии в состоянии искусственной комы. В начале июля ему потребовалось очередное вмешательство.
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В четверг медики выпустили бюллетень о состоянии здоровья спортсмена. В нем говорится, что запланирован постепенный вывод чемпиона Паралимпиад из искусственной комы.
«Врачи с согласия родных пациента информируют о начале постепенного снижения седативного обезболивания (медицинский термин, описывающий процесс – прим.ред.), –гласит документ. – За этим последуют несколько дней дальнейшего изменения состояния пациента, по ходу которого за ним будет следить многопрофильная бригада, что позволит продолжать путь терапии и реабилитации.
Сейчас кардио-респираторные и метаболические параметры остаются стабильными, а нейрологическая картина – сложной. Прогноз сохраняется на уверенном уровне.
Следующий бюллетень о состоянии Алекса Дзанарди по согласованию с его семьей будет опубликован на следующей неделе».
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|Автор
|Люк Смит