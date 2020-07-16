Врачи начали выводить Дзанарди из искусственной комы

Бывшего пилота Формулы 1 и двукратного чемпиона CART Алекса Дзанарди 19 июня сбил грузовик, когда тот участвовал в неофициальной гонке на шоссе в окрестностях Сиены.

После нескольких нейрохирургических операций в местном университетском госпитале Алессандро находился в палате интенсивной терапии в состоянии искусственной комы. В начале июля ему потребовалось очередное вмешательство.

В четверг медики выпустили бюллетень о состоянии здоровья спортсмена. В нем говорится, что запланирован постепенный вывод чемпиона Паралимпиад из искусственной комы.

«Врачи с согласия родных пациента информируют о начале постепенного снижения седативного обезболивания (медицинский термин, описывающий процесс – прим.ред.), –гласит документ. – За этим последуют несколько дней дальнейшего изменения состояния пациента, по ходу которого за ним будет следить многопрофильная бригада, что позволит продолжать путь терапии и реабилитации.

Сейчас кардио-респираторные и метаболические параметры остаются стабильными, а нейрологическая картина – сложной. Прогноз сохраняется на уверенном уровне.

Следующий бюллетень о состоянии Алекса Дзанарди по согласованию с его семьей будет опубликован на следующей неделе».