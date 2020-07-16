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Врачи начали выводить Дзанарди из искусственной комы

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Врачи начали выводить Дзанарди из искусственной комы
Автор:
, Редактор Ф1
16 июл. 2020 г., 16:23

Итальянского гонщика, попавшего в прошлом месяце в серьезную аварию за рулем байка с ручным управлением, в ближайшее время начнут возвращать в сознание

Бывшего пилота Формулы 1 и двукратного чемпиона CART Алекса Дзанарди 19 июня сбил грузовик, когда тот участвовал в неофициальной гонке на шоссе в окрестностях Сиены. 

После нескольких нейрохирургических операций в местном университетском госпитале Алессандро находился в палате интенсивной терапии в состоянии искусственной комы. В начале июля ему потребовалось очередное вмешательство. 

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В четверг медики выпустили бюллетень о состоянии здоровья спортсмена. В нем говорится, что запланирован постепенный вывод чемпиона Паралимпиад из искусственной комы. 

«Врачи с согласия родных пациента информируют о начале постепенного снижения седативного обезболивания (медицинский термин, описывающий процесс – прим.ред.), –гласит документ. – За этим последуют несколько дней дальнейшего изменения состояния пациента, по ходу которого за ним будет следить многопрофильная бригада, что позволит продолжать путь терапии и реабилитации.

Сейчас кардио-респираторные и метаболические параметры остаются стабильными, а нейрологическая картина – сложной. Прогноз сохраняется на уверенном уровне. 

Следующий бюллетень о состоянии Алекса Дзанарди по согласованию с его семьей будет опубликован на следующей неделе».

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Автор Люк Смит

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