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Вирус поставил под вопрос отставку Тодта

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Вирус поставил под вопрос отставку Тодта
Автор:
, Главный редактор
13 мая 2020 г., 08:44

В конце 2021 года француз собирался покинуть пост президента FIA – однако сейчас ситуация уже не столь однозначна

Жан Тодт считает возможным вариант, при котором останется на посту президента Международной автомобильной федерации дольше чем планировал изначально. Об этом сообщает издание RaceFans.net, ссылаясь на самого французского функционера.

Тодт, ставший президентом FIA в 2009 году, находится на посту уже третий срок – и этот срок должен истечь в конце следующего года. Однако, как сообщают журналисты, ситуация с эпидемией коронавируса заставляет федерацию продумывать альтернативные варианты развития событий. К примеру, возможно продление полномочий президента на не слишком длительный и фиксированный срок – это должно позволить отрасли более эффективно восстановиться после понесенных из-за коронавируса потерь.

Пока же Тодт активно работает над нормализацией ситуации в Формуле 1 и доволен тем, как складываются дела: «Эпидемия только усилила нашу мотивацию принимать смелые решения в интересах будущего. И думаю, мы можем сказать, что обеспечили Формуле 1 достойное будущее».

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Автор Кирилл Качнов

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