Росси. 115 побед в MotoGP, и это еще не предел. Герой. Лауда. В 1976-м вернулся в Формулу 1 спустя несколько недель после того, как едва не погиб в аварии на «Нюрбургринге». Герой. Мосс. Безупречное спортивное мастерство и отношение к делу как на трассе, так и вне ее. Герой. Водители служб доставки, которые, рискуя своей безопасностью, призозят еду тем, кто не имеет возможности забрать ее самостоятельно. Герои. Педагоги, помогающие детям, которые не могут оставаться дома. Герои.

Если и есть что-то, чему нас научила пандемия коронавируса, то тому, что герои могут быть самыми разными. И если мы и знали что-то про спорт, так это то, что в нем важна общность. В гонках мы вместе смеемся, вместе плачем и постоянно расширяем границы возможного – тоже вместе. Компания Motorsport Tickets обращается к этому сообществу с предложением отблагодарить неизвестных героев. Самых разных. Вместе.

КТО ИЗ ТВОЕЙ КОМАНДЫ?

Как же нам узнать о героях изоляции? Motorsport Tickets запускает совершенно новый ежемесячный конкурс, посвященный тем, кто поддерживает нашу жизнедеятельность в эти непростые времена. Призом каждый месяц будет ваучер на скидку в 500 фунтов. От историй о тех, кто стоит на переднем крою борьбы с вирусом, до смешных баек, способных раскрасить серый день.

Чтобы дать одному из таких героев шанс победить, просто зайдите на страницу Motorsport Tickets в фейсбуке, инстаграме или твиттере и упомяните своего героя с тэгом в комментариях к посту Who From Your Crew? А еще расскажите, почему именно он достоин награды. Посетите страницу Heroes Competition, чтобы узнать больше.

МОМЕНТ НЕДЕЛИ

Есть меньшие, но не менее значимые победы. Motorsport Tickets будет отмечать Момент недели, поощряя болельщиков находить успехи в ежедневной работе их коллег, команд и, конечно, их самих посредством разбрызгивания виртуального шампанского. Только делая шаг за шагом и продолжая движение, можно оставить свой след.

ВАЖНЫЕ СКИДКИ

Призывая делать небольшие добрые дела ради серьезных свершений, Motorsport Tickets показывает пример, убирая на следующие 12 месяцев все сервисные сборы и оплату за доставку для тех, кто работает в эти дни. Как только можно будет перейти от спасения жизней к воспоминаниям об этом, Motorsport Tickets с готовностью отблагодарит вас так, как только сможет – потому хочет знать, готовы ли вы принять посильный вклад.

Чтобы поддержать ваш боевой дух во время самоизоляции и в условиях отложенных гонок, Motorsport Tickets объединила усилия с другими проектами Motorsport Network в лице Motorsport.com, «Моторспорт.ТВ» и Motorsport Games. Все вместе мы предлагаем подписаться на email-рассылку с лучшими предложениями для ценителей автоспорта. Внутри: возможность бесплатно подписаться на сервисы Motorsport Network, бесплатные статьи и видео виртуальных гонок, которые помогут утолить жажду автоспорта. Подписывайтесь, чтобы получать особые предложения.