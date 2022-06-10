«Виртуальная серия Ле-Ман» объявила календарь нового сезона

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МАЙАМИ, ФЛОРИДА – 10 июня 2022 года. «Виртуальная серия Ле-Ман», которая является совместным проектом Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) и Западного автоклуба (АСО), возобновляется в сентябре как элитные гонки на выносливость, которые привлекают чемпионов со всего мира. Это глобальные соревнования, популярные у команд, пилотов и болельщиков. Об этом было объявлено сегодня на пресс-конференции Западного автоклуба по случаю старта проводимой им, уже 90-й по счету гонки «24 часа Ле-Мана».

В прошлом сезоне «Виртуальная серия Ле-Ман» завершилась 24-часовой гонкой в Ле-Мане в январе 2022 года. В ней приняли участие многие автопроизводители, а также 200 известных гонщиков, включая действующего чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена и действующего чемпиона IndyCar Алекса Палоу. Сезон длился пять месяцев и суммарно привлек 81 миллион зрителей со всего мира (данные YouGoy Sport).

Как и в сезоне 2021/2022 годов, в этот раз участников ждет пять этапов, включая «Виртуальные 24 часа Ле-Мана», которые будут проходит на платформе rFactor2. Формат позволяет участникам присоединяться онлайн со своих симуляторов по всему миру. Суммарный призовой фонд составит 250 тысяч долларов. Трейлер того, что ждет виртуальных гонщиков можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Из-за пандемии коронавируса и занятости профессиональных пилотов в реальных гонках, в правила были внесены изменения. Теперь каждая команда обязана выставлять минимум одного профессионального гонщика хотя бы в одном из первых четырех этапов, а не на каждом из них, как было в прошлом сезоне.

Сезон 2022/2023 годов пройдет на знаменитых трассах, расположенных в трех частях света. Впервые в чемпионате дебютирует виртуальная гонка «8 часов Бахрейна», с которой начнется сезон, а далее участников ждут легендарные исторические трассы в Монце, Спа, Себриге и, конечно, финал в Ле-Мане.

Вот расписание сезона:

1 этап «8 часов Бахрейна», Бахрейн 17 сентября 2022 года

2 этап «4 часа Монцы», Италия 8 октября 2022 года

3 этап «6 часов Спа», Бельгия, 5 ноября 2022 года

4 этап «500 миль Себринга», США 3 декабря 2022 года

5 этап «Виртуальные 24 часа Ле-Мана» 14-15 января 2023 года

Финальный этап в Ле-Мане пройдет с участием следующих партнеров мирового уровня. Thrustmaster выступит официальным поставщиком технического оборудования, Rolex будет отвечать за официальный хронометраж гонки, Total Energies выступит официальным поставщиком топлива, Goodyear будет поставлять участникам шины, Algorand выступит официальным партнером по блокчейну и, наконец, инжиниринговую поддержку окажет LEGO® Technic.

Пьер Фийон, президент Западного автоклуба: «Мы счастливы представлять «Виртуальную серию Ле-Ман» и ее главное событие, гонку «Виртуальные 24 часа Ле-Мана». Крайне важно обеспечить связь между реальными и виртуальными гонками за счет привлечения настоящих пилотов и автопроизводителей, что должно повысить интерес молодой аудитории как к автоспорту, так и к сим-рейсингу. Я убежден, что нас ждет еще один замечательный сезон виртуальных гонок на выносливость».

Генеральный директор «Виртуальной серии Ле-Ман» Жерар Неве: «В прошлом году «Виртуальная серия Ле-Ман» прошла с невероятным успехом, но мы стараемся улучшить наш чемпионат с каждым годом. Показатели аудитории и количество зрителей, которые следили за каждым этапом стало хорошей поддержкой для наших партнеров, автопроизводителей и лучших команд из мира сим-рейсинга, включая чемпионов прошлого сезона Team Redline. Мы уверены, что сможем вновь привлечь чемпионов из всех категорий автогонок, а также ведущих сим-рейсеров и проведем отличный чемпионат, который порадует поклонников автогонок и компьютерных игр по всему миру».

Целью организаторов является проведение виртуального чемпионата, который по своему престижу и известности будет сопоставим с Чемпионатом мира по гонкам на выносливость, в рамках которого проходит и «24 часа Ле-Мана». Виртуальная серия продолжит использовать в качестве платформы симулятор rFactor 2, который специально создавался для того, чтобы предложить пользователям наиболее реалистичные ощущения от гонок. Для участников «Виртуальная серия Ле-Ман» становится проверкой гоночного мастерства и умения строить грамотную стратегию, а для зрителей является эталоном качества трансляции, которая способствует росту популярности и вовлеченности. Как и прежде, сим-рейсеры и профессиональные гонщики с лицензиями, признаваемыми FIA, сразятся в классах LMP и GTE. Больше подробностей о чемпионате, список участников и инструкции по тому, где и как смотреть гонки, будут представлены в сентябре текущего года.