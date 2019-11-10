Видео: Toyota GT86 врезается в машину спасателей
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Зрелищная – и крайне опасная – авария произошла на австралийской трассе «Маунт Панорама» в одной из гонок поддержки в рамках этапа серии Supercars. К счастью, не пострадали ни сам гонщик, ни те, кто мог оказаться на пути вылетевшей с трассы машины.
Зрители гонки австралийского монокубка Toyota 86 на трассе «Маунт Панорама» стали свидетелями зрелищной аварии в исполнении Джона Яфоллы.
Пилот потерял контроль над автомобилем на подходе к 6-му повороту – и машина на высокой скорости по касательной ударилась о барьер на внешней стороне трассы. Барьер сработал как трамплин, в результате чего Toyota полетела по направлению к припаркованным на газоне машинам спасателей и врезалась в одну из них.
Удар был недостаточно сильным, чтобы пострадали находившиеся в пикапе сотрудники трассы, а чуть позже медики констатировали отсутствие повреждений и у пилота.
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Об этой статье
|Серия
|Общая информация
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Видео: Toyota GT86 врезается в машину спасателей
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