Видео: Toyota GT86 врезается в машину спасателей

Зрители гонки австралийского монокубка Toyota 86 на трассе «Маунт Панорама» стали свидетелями зрелищной аварии в исполнении Джона Яфоллы.

Пилот потерял контроль над автомобилем на подходе к 6-му повороту – и машина на высокой скорости по касательной ударилась о барьер на внешней стороне трассы. Барьер сработал как трамплин, в результате чего Toyota полетела по направлению к припаркованным на газоне машинам спасателей и врезалась в одну из них.

Удар был недостаточно сильным, чтобы пострадали находившиеся в пикапе сотрудники трассы, а чуть позже медики констатировали отсутствие повреждений и у пилота.