Видео: Феттель безуспешно борется с бутылкой шампанского на награждении

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С 5 по 6 февраля в Швеции состоялась Гонка чемпионов, на которую пригласили разных титулованных пилотов со всего мира. И в воскресенье участники боролись за награды в индивидуальном зачете: в непростом финале сразились Себастьен Леб и Себастьян Феттель. К сожалению для пилота Ф1, он проиграл легенде WRC – и после напряженного дня немец наверняка хотел насладиться вкусным шампанским, которое пилотам выдают на награждении. Но даже здесь Себастьяна ждал подвох.

Феттель длившиеся вечность полминуты пытался вынуть пробку из бутылки: в какой-то момент затычка попросту сломалась, и немцу пришлось имитировать обливание алкогольным напитком... снежками. Уж благо снега в Швеции много – да и открывать ничего не нужно.

Напомним, что первая часть предсезонных тестов Формулы 1 состоится с 23 по 25 февраля в Барселоне.