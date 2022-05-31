Ветеран бизнеса в сегменте люксовых автомобилей стал директором и инвестором duPont REGISTRY

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Майами, Флорида (31 мая 2022 года) – компания duPont REGISTRY, входящая в Motorsport Network объявляет о назначении Кена Харта на должность управляющего директора. Он также выступает новым стратегическим инвестором. duPont REGISTRY является наиболее авторитетной площадкой по торговле экзотическими, люксовыми и классическими автомобилями, так что Харт с его 30-летним опытом работы в индустрии поможет реформировать структуру продаж и управления инвестициями в рамках перехода компании на цифровые технологии.

До своего перехода в duPont REGISTRY, Харт более двух десятилетий занимал руководящие должности в различных автосалонах, предлагающих люксовые автомобили. Он является одним из лучших в Америке продавцов машин таких брендов как Rolls Royce, Bentley, Bugatti и BMW. Харт отлично разбирается как в работе дилерских предприятий, так и в особенностях автомобилей люкс-класса, а также принятых правилах взаимодействия между производителями, дилерами и конечными покупателями.

Кен Харт: «Я с воодушевлением присоединяюсь к команде duPont REGISTRY. Для этого бренда начинаются интереснейшие времена, связанные с переходом на цифровые каналы и новые технологии. Я буду рад использовать весь свой опыт и связи в бизнесе для построения взаимоотношений между duPont REGISTRY и тысячами дилеров люксовых автомобилей по всей стране и обеспечения стабильного роста и развития компании в будущем».

На протяжении уже 36 лет duPont REGISTRY обеспечивает связь между дилерами люксовых машин и их коллекционерами по всему миру. Присоединившись к глобальной сети Motorsport Network, компания получила доступ к новым технологиям, что позволяет ей укреплять свои позиции в наиболее сложном и важном сегменте автомобильного рынка.

Президент duPont REGISTRY Стив Чапман: «Сейчас для duPont REGISTRY настали решающие времена, когда мы превращаемся из узкоспециализированного ресурса по экзотическим и люксовым машинам в новую, высокотехнологичную платформу. Кен привнесет свой опыт и умение как представитель дилерского бизнеса. Это внушает в нас уверенность, что наши клиенты продолжат получать тот уровень сервиса, в которому они привыкли».

Предупреждение о характере и актуальности сделанных заявлений

Завершение транзакций в рамках письменного соглашения с Motorsport Network о приобретении duPont Registy, которое, как ожидается, будет выполнено в 2021 году, регулируется обычными условиями. Любые заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, не являющиеся фактами и могут трактоваться исключительно как предположения. В частности, для таких предположений используются такие выражения, как «продолжать», «будет», «может», «мог», «следует», «ожидать», «ожидается», «планирует», «намереваться», «предвидеть», «полагать», «оценивать», «прогнозировать», «потенциал». Все предположения связаны со значительными рисками и неопределенностями (многие из которых, как правило, находятся вне контроля Motorsport Network и трудно предсказуемы), которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в предположениях. Примеры таких рисков и неопределенностей включают, помимо прочего, выполнение всех условий, предшествующих выполнению соглашения Motorsport Network о приобретении duPont Registry, зависящих от последствий распространения COVID-19, ее влияние на Motorsport Network, результаты ее деятельности и финансовое состояние, а также возможность достижения Motorsport Network своих целей, в том числе в отношении: (i) будущего роста своего бизнеса в глобальному масштабе; (ii) планов по дальнейшему расширению существующей структуры на глобальном уровне; и (iii) уверенности в том, что компания duPont Registry готова к цифровой трансформации с целью дальнейшего укрепления ее позиции лидера на рынке как наиболее влиятельного, инновационного и авторитетного игрока в сегменте дорогих и экзотических автомобилей. Дополнительные примеры таких рисков и неопределенностей включают, помимо прочего, (i) способность (или неспособность) Motorsport Network поддерживать и / или расширять структуру подразделения Drive Lifestyle; (ii) способность Motorsport Network успешно управлять активами и интегрировать любые совместные предприятия, приобретать предприятия, решения или технологии; (iii) непредвиденные операционные расходы, затраты по сделке и фактические или условные обязательства; (iv) способность привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников и ключевой персонал; (v) неблагоприятные последствия роста конкуренции для бизнеса Motorsport Network; (vi) риск того, что изменения в поведении потребителей могут отрицательно повлиять на бизнес Motorsport Network, результаты операций и / или финансовое состояние; (vii) способность Motorsport Network защищать свою интеллектуальную собственность; и (viii) местные, отраслевые и общие условия ведения бизнеса. Факторы, отличные от упомянутых выше, также могут привести к тому, что фактические результаты деятельности Motorsport Network могут существенно отличаться от ожидаемых. Motorsport Network допускает, что последующие события могут привести к изменению ее планов, намерений и ожиданий. Motorsport Network не принимает на себя никаких обязательств, и в частности, отказывается от каких-либо намерений или обязательств по подтвержению или опровержению любых предположений в результате появления новой информации, будущих событий или иным образом (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством). Заявления о перспективах действительны только на дату, когда они сделаны, и не должны рассматриваться как отражающие планы и ожидания Motorsport Network на любую последующую дату. Кроме того, деловые и финансовые материалы, а также любые другие заявления или действия по раскрытии информации на веб-сайтах Motorsport Network или duPont Registry или любых других веб-сайтах, на которые есть ссылки или ссылки на этот пресс-релиз, или которые стали доступными через них, не должны включаться в настоящий пресс-релиз посредством ссылки.