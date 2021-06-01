Выступающая в Формуле 1 команда Mercedes объявила о том, что к ее юниорской программе присоединился китайский картингист Юанпу Цуй.

12-летний спортсмен выступает в соревнованиях с 6-ти лет. С национальных соревнований Цуй быстро переключился на международные. В прошлом году пилот, управляя картами классов Mini и OK Junior, не раз побеждал и финишировал на подиуме в различных соревнованиях, проводящихся в рамках структуры WSK. Среди прочего китайский гонщик занял 2-е место в престижной гонке на Трофей Андреа Маргутти.

В этом сезоне Цуй продолжит выступления в классе OK Junior – уже при поддержке чемпионской команды Формулы 1.

Напомним, в начале года Mercedes объявила о присоединении к ее юниорской команде датчанина Фредерика Вести, который в прошлом году закончил серию Формулы 3 на 4-м месте, а в настоящий момент после первого этапа занимает в общем зачете этого соревнования 7-ю позицию.