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В юниорскую программу Mercedes вошел 12-летний пилот из Китая

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, Главный редактор

Пока новый подопечный немецкой марки будет продолжать выступления в картинге и не имеет планов по переходу в младшие формулы

В юниорскую программу Mercedes вошел 12-летний пилот из Китая

Выступающая в Формуле 1 команда Mercedes объявила о том, что к ее юниорской программе присоединился китайский картингист Юанпу Цуй.

 

12-летний спортсмен выступает в соревнованиях с 6-ти лет. С национальных соревнований Цуй быстро переключился на международные. В прошлом году пилот, управляя картами классов Mini и OK Junior, не раз побеждал и финишировал на подиуме в различных соревнованиях, проводящихся в рамках структуры WSK. Среди прочего китайский гонщик занял 2-е место в престижной гонке на Трофей Андреа Маргутти.

В этом сезоне Цуй продолжит выступления в классе OK Junior – уже при поддержке чемпионской команды Формулы 1.

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Напомним, в начале года Mercedes объявила о присоединении к ее юниорской команде датчанина Фредерика Вести, который в прошлом году закончил серию Формулы 3 на 4-м месте, а в настоящий момент после первого этапа занимает в общем зачете этого соревнования 7-ю позицию.

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Рейтинг Motorsport.com: Honda рвется в призеры

Предыдущая новость

Рейтинг Motorsport.com: Honda рвется в призеры

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Серия Общая информация
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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