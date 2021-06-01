В юниорскую программу Mercedes вошел 12-летний пилот из Китая
Пока новый подопечный немецкой марки будет продолжать выступления в картинге и не имеет планов по переходу в младшие формулы
Выступающая в Формуле 1 команда Mercedes объявила о том, что к ее юниорской программе присоединился китайский картингист Юанпу Цуй.
12-летний спортсмен выступает в соревнованиях с 6-ти лет. С национальных соревнований Цуй быстро переключился на международные. В прошлом году пилот, управляя картами классов Mini и OK Junior, не раз побеждал и финишировал на подиуме в различных соревнованиях, проводящихся в рамках структуры WSK. Среди прочего китайский гонщик занял 2-е место в престижной гонке на Трофей Андреа Маргутти.
В этом сезоне Цуй продолжит выступления в классе OK Junior – уже при поддержке чемпионской команды Формулы 1.
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Напомним, в начале года Mercedes объявила о присоединении к ее юниорской команде датчанина Фредерика Вести, который в прошлом году закончил серию Формулы 3 на 4-м месте, а в настоящий момент после первого этапа занимает в общем зачете этого соревнования 7-ю позицию.
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|Mercedes
|Автор
|Кирилл Качнов