В честь Сенны назвали новую модель роскошной яхты
Моторы у судна в несколько раз мощнее, чем у гоночных болидов – а вот скорость, по автомобильным меркам, смешная
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Марка ISA Yachts, под которой выпускаются дорогие и комфортабельные яхты, присвоила своей новой модели имя Ayrton 63. Число в названии соответствует длине корпуса (63 метра) – а имя, как нетрудно догадаться, должно напоминать о трехкратном чемпионе Формулы 1 Айртоне Сенне.
Яхта рассчитана на присутствие на борту 12-ти гостей и 15-ти членов экипажа. В движение ее приводят два двигателя Caterpillar суммарной мощностью в 3 800 л.с. – благодаря им Ayrton 63 может разгоняться до скорости в 15 узлов (30 км/ч).
Производитель заявляет, что в дизайне яхты использованы «динамичные линии, позаимствованные из автомобильной сферы» – а «роскошный интерьер, в оформлении которого использован металлический оттенок серого цвета, отсылает к миру Формулы 1».
Фотограф: TSA Yachts
Фотограф: TSA Yachts
Фотограф: TSA Yachts
Фотограф: TSA Yachts
Фотограф: TSA Yachts
Фотограф: TSA Yachts
Фотограф: TSA Yachts
Фотограф: TSA Yachts
Фотограф: TSA Yachts
|Серия
|Общая информация
|Пилоты
|Айртон Сенна
|Автор
|Кирилл Качнов