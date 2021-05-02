В честь Сенны назвали новую модель роскошной яхты

Марка ISA Yachts, под которой выпускаются дорогие и комфортабельные яхты, присвоила своей новой модели имя Ayrton 63. Число в названии соответствует длине корпуса (63 метра) – а имя, как нетрудно догадаться, должно напоминать о трехкратном чемпионе Формулы 1 Айртоне Сенне.

Яхта рассчитана на присутствие на борту 12-ти гостей и 15-ти членов экипажа. В движение ее приводят два двигателя Caterpillar суммарной мощностью в 3 800 л.с. – благодаря им Ayrton 63 может разгоняться до скорости в 15 узлов (30 км/ч).

Производитель заявляет, что в дизайне яхты использованы «динамичные линии, позаимствованные из автомобильной сферы» – а «роскошный интерьер, в оформлении которого использован металлический оттенок серого цвета, отсылает к миру Формулы 1».

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