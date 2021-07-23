В боксах «Нюрбургринга» разместили пострадавших от наводнения

Катастрофические наводнения, прошедшие в последние недели в Западной Европе, затронули в том числе западнонемецкий район Арвайлер, на территории которого находится гоночная трасса «Нюрбургринг».

Сам автодром бедствие не затронуло, однако в кризисной ситуации он на время превратился в многофункциональный центр по ликвидации последствий наводнения. В частности, зона с магазинами и точками общественного питания используется для складирования и распределения запасов еды и одежды. Людей, лишившихся домов, размещают в находящихся на трассе гостиницах. Но мест в отелях не хватает, и для временного размещения пострадавших оборудованы даже часть боксов автодрома.

Именно на «Нюрбургринге» координируются усилия спасательных служб. И на парковке у здания боксов, в дни соревнований обычно заставленная трейлерами и шатрами команд, теперь стоят исключительно автомобили скорой помощи и других аварийных служб, а также задействованная в работах военная техника.

Фото: Nürburgring GmbH

Сотрудники автодрома в настоящий момент занимаются помощью пострадавшим, а проведение соревнований на трассе приостановлено на неопределенное время. Из-за этого уже отменены этапы чемпионата мира по ралли-кроссу, чемпионата Европы по гонкам на грузовиках, этап турнира ADAC GT и другие события.

Тем временем ряд гонщиков присоединились к кампаниям по сбору денег для пострадавших. В частности, соответствующий пост в своих соцсетях опубликовала София Флерш, выступающая сейчас в DTM.