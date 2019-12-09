Церемония Autosport Awards: гоночные звезды собрались в Лондоне

В год своего 30-летия главное событие сети Motorsport Network вновь привлекло всех лидеров индустрии, которые отметили завершение очередного гоночного сезона. Более 1000 почетных гостей прошли по красной ковровой дорожке – в их числе легендарный сэр Джеки Стюарт, чемпион мира оп ралли Отт Тянак, двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь, телеведущий Вернон Кей и звезды танцевального шоу Strictly Come Dancing Келвин Флетчер и Оти Мабьюз.

Специальным гостем церемонии Autosport Awards 2019 года стал Его Высочество князь Монако Альбер, который получил приз Грегора Гранта в ознаменовалие 90-летия Гран При Монако.

Льюис Хэмилтон стал лауреатом в номинации «Гонщик года», представленной Pirelli, а Марк Маркес был признан «Мотогонщиком года» (представлена Tata Communications). Для обоих эти достижения стали дополнением к титулам чемпионов мира. Одновременно юные таланты закрепили за собой статус претендентов на будущие титулы, получив собственные трофеи.

Алекс Элбон из Red Bull Racing удостоился награды «Новичок года» Richard Mille, а Ландо Норрис из McLaren стал «Британским гонщиком года». Представитель молодого поколения Джонатан Хоггард получил знаковый приз, победив в номинации «Молодой гонщик года» от Aston Martin, Autosport и клуба британских гонщиков BRDC.

Хоггард получит 200 тысяч фунтов и тесты в Ф1 с командой Aston Martin Red Bull Racing, а также тесты на машине классе GTE чемпионата мира WEC и полное членство в BRDC. Джонатан присоединился к элитарной группе победителей в этой номинации, куда входят награждавший его президент BRDC Дэвид Култхард, Дженсон Баттон, Дарио Франкитти и многие другие пилоты, выступающие сейчас в чемпионатах мира.

Чарли Уайтинг был посмертно удостоен приза Джона Болстера. Она носит имя сооснователя журнала Autosport, который долгое время был его техническим редактором. Этот приз ежегодно присуждается людям или организациям, которые внесли выдающийся вклад в гоночные технологии. Уайтинг был руководителеи гонок FIA с 1997 года, отвечая за все события на трассе по ходу гоночных уик-эндов. Он занимался вопросами безопасности, давал старт гонок, продвигал изменения в правилах. Чарли стал движущей силой борьбы за безопасность в Ф1, в том числе настоял на введении в чемпионате системы защиты головы пилотов Halo в прошлом году.

Джеймс Аллен, президент сети Motorsport Network, сказал: «Для меня возможность поприветствовать нынешние, прошлые и будущие гоночные таланты всегда является знаменательнейшим событием года. Мы в Motorsport Network испытываем гордость за сохранение традиций Autosport Awards. Поздравляю всех победителей, а в особенности лауреата премии Aston Martin Autosport BRDC 2019 года Джонатана Хоггарда. Приятно видеть так много юных лауреатов, у которых есть отличный шанс стать в будущем чемпионами мира».

Победители Autosport Awards 2019 по итогам опроса читателей:

Гонщик года – Льюис Хэмилтон

Раллийный гонщик года – Отт Тянак

Мотогонщик года – Марк Маркес

Гоночная машина года – Mercedes F1 W10

Раллийная машина года – Toyota Yaris WRC

Новичок года – Александр Элбон

Момент года – титул Жана-Эрика Верня в Формуле Е

Британский гонщик года – Ландо Норрис

Приз Aston Martin Autosport BRDC молодому британскому гонщику года – Джонатан Хоггард

Гонщик года в национальных чемпионатах – Колин Тёркингтон

Приз Autosport и Williams «Инженер будущего» – Люк Дардис, Университет Бата

Приз Джона Болстера за исторические достижения – Чарли Уайтинг

Приз Грегора Гранта за исторические достижения – Дик Беннетс, босс команды WSR

Приз Грегора Гранта за исторические достижения – Гран При Монако

Приз за передовые и инновационные решения – W Series

Следующим мероприятием сети Motorsport Network станет крупнейшая в Европе гоночная выставка Autosport International. Она откроется 9 января 2020 года, дополнительную информацию о ней можно получить здесь (на английском языке).