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Телеканал «Моторспорт ТВ» стал доступен у провайдера «Ростелеком»

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Телеканал «Моторспорт ТВ» стал доступен у провайдера «Ростелеком»
5 дек. 2019 г., 16:18

С 6 декабря 2019 года канал о гонках будет доступен в пакетах «Оптимальный», «Продвинутый» и «Максимальный».

Телеканал «Моторспорт ТВ HD» показывает в прямом эфире соревнования MotoGP, DTM, WEC и других ведущих автомобильных и мотоциклетных серий, а также готовит для поклонников гонок обзорные и тематические передачи. 

С 6 декабря он будет доступен подписчикам «Ростелекома» (кнопка 617) в следующих пакетах:

  • Интерактивное ТВ – «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный»;
  • Интерактивное ТВ 2.0. – «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный»; 
  • Wink – «Оптимальный», «Продвинутый».
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