Телеканал «Моторспорт ТВ» стал доступен у провайдера «Ростелеком»

Телеканал «Моторспорт ТВ HD» показывает в прямом эфире соревнования MotoGP, DTM, WEC и других ведущих автомобильных и мотоциклетных серий, а также готовит для поклонников гонок обзорные и тематические передачи.

С 6 декабря он будет доступен подписчикам «Ростелекома» (кнопка 617) в следующих пакетах: