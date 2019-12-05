Телеканал «Моторспорт ТВ» стал доступен у провайдера «Ростелеком»
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5 дек. 2019 г., 16:18
С 6 декабря 2019 года канал о гонках будет доступен в пакетах «Оптимальный», «Продвинутый» и «Максимальный».
Телеканал «Моторспорт ТВ HD» показывает в прямом эфире соревнования MotoGP, DTM, WEC и других ведущих автомобильных и мотоциклетных серий, а также готовит для поклонников гонок обзорные и тематические передачи.
С 6 декабря он будет доступен подписчикам «Ростелекома» (кнопка 617) в следующих пакетах:
- Интерактивное ТВ – «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный»;
- Интерактивное ТВ 2.0. – «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный»;
- Wink – «Оптимальный», «Продвинутый».
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Телеканал «Моторспорт ТВ» стал доступен у провайдера «Ростелеком»
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