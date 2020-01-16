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Сценарист фильма «Сенна» представляет новую картину «Герои» на «Моторспорт ТВ»

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Сценарист фильма «Сенна» представляет новую картину «Герои» на «Моторспорт ТВ»
Автор:
, Writer
16 янв. 2020 г., 16:01

16 января на платформе «Мотоспорт ТВ» выйдет новый фильм от сценариста и продюсер Маниша Панди, удостоенного премий Британской киноакадемии и жюри фестиваля «Сандэнс». Четверо легендарных гонщиков поделятся своей любовью к автомобилям, расскажут об успехах, неудачах, личных проблемах и страшных авариях.

Лондон, Великобритания - 16 января 2020 года. Motorsport Network рада объявить о том, что полнометражный фильм «Герои» Маниша Панди с 16 января 2020 года доступен зрителям на платформе «Моторспорт ТВ».

«Герои» стал первым фильмом, созданным с участием Motorsport Network. В нем гонщики из Формулы 1, «24 часов Ле-Мана» и ралли делятся ранее неизвестными историями триумфов и падений. Фильм смогут посмотреть подписчики видеоплатформы «Моторспорт ТВ» в любое удобное время.

Автором сценария и режиссером фильма является Маниш Панди, который известен как сценарист обласкано критиками и отмеченного призами фильма «Сенна». Новая картина длится 111 минут, и в ней можно увидеть двукратного чемпиона Формулы 1 Мику Хаккинена, бывшего гонщика Ferrari Фелипе Массу, девятикаратного победителя «Ле-Мана» Тома Кристенсена и Мишель Мутон, которая до сих пор остается единственной женщиной, побеждавшей на этапах Чемпионата мира по ралли. В фильме также рассказывается история семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера и все четверо делятся своими историями о легендарном немце.

Картина состоит из десяти глав, в которых перемежаются архивные съемки и свидетельства, которые приводятся впервые. Чтобы показать хрупкость человеческой природы гонщиков, создатели «Героев» обращались к специалистам французского Института головного и спинного мозга, который сотрудничает с «Формулой 1».

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: «Мы не ожили настолько позитивных отзывов о фильме. Когда смотришь как Мика, Фелипе, Мишель и Том делятся своими главными моментами, успехами, неудачами, личными переживаниями и рассказывают о пережитых авариях, сложно остаться равнодушным. Сценарное и постановочное мастерство Маниша позволило создать действительно особенный фильм, и мы с удовольствием представляем его как поклонникам автоспорта, так и всем остальным зрителям».

Маниш Панди, автор сценария и режиссер: «Когда ты создаешь новую картину, всегда хочется сделать что-то особенное. И "Герои" действительно получились именно такими, это совсем не похоже на традиционное документальное кино. Другим моим желанием было получить максимально широкую аудиторию. И участие Motorsport Network, которая знакома всем поклонникам автоспорта – это мечта любого создателя такого фильма».

Для того, чтобы посмотреть фильм «Герои» 16 января или в любое время после, вам нужно оформить подписку на «Моторспорт ТВ».

О компании Motorsport Network

Motorsport Network – площадка, на которой собираются миллионы поклонников автомобилей и автогонок. Мы не даем остыть их страсти, рассказывая о самых важных сюжетах завтрашнего дня уже сегодня и предоставляя доступ к уникальным информации и впечатлениям. Мы – органичная часть автомобильной и автоспортивной отрасли в период увлекательных изменений, которые обеспечивают невероятные возможности, и с помощью нашей единой цифровой платформы мы делаем эти возможности доступными для нашей аудитории. Вместе мы создаем сообщество, которое дарит каждому уникальные впечатления и открывает мир автомобилей и автоспорта новому поколению поклонников.

 
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Автор Редакция Motorsport.com

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