Стали известны составы дуэлей на Гонку чемпионов

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В ближайшие выходные, с 5 по 6 февраля, в снежной Швеции пройдет традиционная Гонка чемпионов. Для соревнования был выбран курортный городок Пите Хавсбад, расположенный у самого Полярного круга, а заезды решено проводить по снегу и льду Балтийского моря.

Гонщики выступят на электрических машинах для ралли-кросса RX2e, новых 425-сильных Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport и прочих автомобилях, преимущественно с электрическими моторами.

В субботу зрители станут свидетелями битвы за Кубок Наций, а в воскресенье пилоты сразятся уже в индивидуальном зачете за звание чемпиона чемпионов. И в «дуэлях» сформировались очень интересные составы:

Этап 1, победители которого сразятся друг с другом в дальнейшем:

Колтон Херта vs Элио Кастроневес

Джейми Чедвик vs Мик Шумахер

Остальные этапы:

Колтон Херта или Элио Кастроневес vs Джейми Чедвик или Мик Шумахер

Себастьян Феттель vs Валттери Боттас

Джимми Джонсон vs Мика Хаккинен

Том Кристенсен vs Дэвид Култхард

Бенито Герра vs Оливер Сольберг

Себастьен Леб vs Петтер Сольберг

Йохан Кристофферссон vs Тимми Хансен

Дидье Ориоль vs Маттиас Экстрем