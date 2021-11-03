Промоутер ГП Мексики: Проведение этапа Ф1 не отличается от концерта Coldplay

В этом выпуске #ThinkingForward мы поговорим с промоутером Гран При Мексики Федерико Гонзалесом Компином о бизнесе проведения Гран При, о том, как сериал Drive to Survive от Netflix привлекает новую аудиторию, а также о сходстве между продвижением Формулы 1 и организацией концертов группы Coldplay или Мадонны.

Год назад трассу Гран При Мексики не оглушал рев моторов. Основные здания, боксы и строения в паддоке, где обычно находятся команды F1 и корпоративные гости, использовались как импровизированная больница, где лечились до 9000 пациентов с коронавирусом.

В этом году Гран При Мексики вернулся с огромным успехом, все билеты были распроданы, и нас ожидает еще одна захватывающая глава в чемпионской дуэли между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Примечательна страсть к спорту в Мексике: когда там пришлось отменить мероприятие 2020 года, только пять процентов владельцев билетов потребовали вернуть свои деньги; остальные перенесли бронирование на 2021 год.

Макс Ферстаппен и Федерико Гонзалес Фото: Manuel Goria / Motorsport Images

«В 2020 году был период времени, когда мы не знали, сможет ли Чеко остаться в чемпионате. Но, в конце концов, он получил место в Red Bull, так что люди начали проявлять энтузиазм, и когда начались гонки, и у Серхио дела шли все лучше и лучше, продажи билетов пошли вверх, – говорит Гонсалес. – За время проведения Гран При в Мексике я думал, что знаю, что нужно заядлому фанату Формулы 1. Я знаю, что им нужна трибуна номер 10, ряд 11, места B, C и D. Но теперь у нас есть большая группа новых людей, которые пришли в автоспорт, например, благодаря великолепному сериалу F1 на Netflix. И есть те, кто приходит только ради того, чтобы поболеть за Чеко, ставшего для Мексики настоящим героем».

Учитывая, что в календаре 2022 года уже подтверждено 23 Гран При, очевидно, что существует высокий спрос со стороны желающих принять у себя гонки. Примечательно, что на фоне успеха Гран При США в Остине общие входные билеты на Гран-при Майами в мае 2022 года уже распроданы. Ключ к этому – экономический эффект, который Гран При приносит принимающей стране и городу. «По данным сторонних организаций, гонка обычно приносит в экономику страны 700 миллионов долларов США. В каждой гонке количество сотрудников составляет до 9000 человек, и мы создаем отрасль, в которой мексиканцы могут зарабатывать , – говорит Гонзалес. – Тридцать процентов коммерции на гонку поступает из-за пределов Мехико, поэтому я думаю, что это очень хорошо для туризма, для создания рабочих мест».

Алехандро Соберон, президент CIE Group and President и Гран При Мексики и Федерико Гонзалес, гендиректор этапа. Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Гонсалес и члены его команды пришли к организации Гран При самыми разными путями. Сам он в прошлом – театральный продюсер, ставит мюзиклы, такие как «Король лев», организует гастроли Cirque de Soleil и крупные концерты. Компания CIE, которую он возглавляет, является третьим по величине промоутером в мире, продавая 8 миллионов билетов ежегодно. Так что же он думает о будущей бизнес-модели промоутер Гран При на ближайшие пять-десять лет?

Промоутер Гран при Мексики Федерико Гонзалес и бывший глава Формулы 1 Чейз Кэри Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

«Как у промоутеров, у нас в крови продавать билеты, работать в шоу-бизнесе и позволять другим делать шоу, – говорит Гонсалес. – Итак, для нас, концертной индустрии, театральной индустрии, индустрии Формулы-1, гонщики – такие же люди, как актеры или певцы. Это просто другой этап. Длина этой сцены 4,3 километра, другой – 20 на 10 метров с танцорами, и так далее. Но по сути это то же самое. Поэтому вы, как промоутер, должны понимать, что все это делается для зрителей. Я не могу ничего добавить к Чеко, Mercedes или Ferrari. Мы не являемся частью этой индустрии. Мы не решаем, какую песню будет петь Мадонна или группа Coldplay. Мы не решаем, кто за рулем, но мы можем создать атмосферу на этапе и совершенно новый опыт для зрителей. Мы часть механизма, который делает для людей зрелища. Это наша главная цель».