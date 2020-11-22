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Состояние Занарди улучшилось, его перевели в больницу поближе к дому

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Состояние Занарди улучшилось, его перевели в больницу поближе к дому
Автор:
, Главный редактор

Медики по-прежнему избегают какой-либо конкретики в описании состояния итальянского гонщика

Алекс Занарди, получивший летом тяжелые травмы в результате дорожной аварии, недавно был переведен из миланской больницы Сан-Раффаэле в лечебное учреждение, находящееся в городе Падуя, поближе к постоянному месту проживания пилота.

«После длительного периода интенсивной терапии в состоянии пациента зафиксированы значительные улучшения. Его физическое и нейрологическое состояние является стабильным, что позволило перевезти пациента в другую больницу и сделать новые шаги на пути возвращения пациента домой», – гласит официальное сообщение, сделанное представителями больницы Сан-Раффаэле.

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Впрочем, составить конкретное представление о том, в каком состоянии находится Занарди, по-прежнему достаточно сложно. Медики предпочитают описывать это состоянии общими словами – исключением стало заявление, сделанное в конце сентября. В нем говорится, что  «у пациента наблюдаются четкие и определенные реакции на происходящее вокруг – в частности, на визуальные и звуковые раздражители».

Напомним, что в конце июня Дзанарди принимал участие в велопробеге, проходившем по дорогам общего пользования – и потеряв контроль над своим веломобилем, столкнулся с грузовым автомобилем. Спортсмен получил тяжелые черепно-мозговые травмы. Итальянец перенес четыре операции и около месяца находился в искусственной коме.

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Пилоты Алекс Дзанарди
Автор Кирилл Качнов

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