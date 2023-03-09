СМИ: сын Бин Сулайема погиб в автомобильной аварии
По сообщениям многочисленных арабских медиа, Саиф Бин Сулайем скончался во вторник. Официальной информации на этот счет пока нет
Сын действующего президента FIA пошел по стопам отца и тоже участвовал в гонках, однако завершил карьеру еще в 2017 году. При этом, судя по социальным сетям, он и после этого оставался поклонником быстрых машин и регулярно садился за руль суперкаров самых известных марок.
В средствах массовой информации Дубая – включая Emarat Al Youm и Al Khaleej – на этой неделе появились краткие некрологи, посвященные Саифу. В них сообщается о его смерти в минувший вторник. Также есть неофициальная информация, что причиной стала автомобильная авария.
Никаких деталей случившегося издания не сообщают.
Обновление: FIA подтвердила смерть Саифа Бин Сулайема, но отказалась от каких-либо заявлений, попросив уважать просьбу своего президента о конфиденциальности.
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