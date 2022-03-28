Симулятор RFACTOR 2 от MOTORSPORT GAMES стал официальной платформой для сим-рейсинга в Формуле Е

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Майами, 28 марта 2022 – Компания Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM), лидирующая в разработке видеоигр в жанре гоночных симуляторов и представляющая многие мировые гоночные серии в сим-рейсинге, объявляет о том, что отныне она является официальным поставщиком платформы для виртуальных гонок чемпионата Формулы Е. Это первый в истории чемпионат по гонкам на полностью электрических болидах. Новое соглашение расширяет уже усеществующее многолетнее сотрудничество между Motorsport Games и Формулой Е.

Motorsport Games интегрирует Формулу Е, включая всех пилотов и все команды, в игру rFactor 2, которая является лидирующим гоночным симулятором, доступным на сегодняшний день. Гонщики и команды в игре будут соответствовать состоянию на восьмой сезон чемпионата, которых проходит в настоящее время. Кроме того, в игру добавят и предыдущие сезоны начиная с 2018 года, включая все трассы, на которых проводились гонки. Формулу Е смогут загрузить все пользователи симулятора rFactor 2.

«Формула Е явяется самой быстрорастущей гоночной серией, и мы очень рады и горды тем, что теперь можем полностью включить этот чемпионат в симулятор rFactor 2, – заявил глава Motorsport Games Дмитрий Козко. – rFactor 2 остается лучшим в классе симулятором на рынке. Добавление этой прекрасной гоночной серии существенно улучшит предоставляемые игрокам возможности и варианты. Учитывая наш богатый опыт в разработке гоночных симуляторов и проведении различных виртуальных мероприятий для игроков и принимая во внимание стремительный рост популярности Формулы Е, можно с уверенностью заявить, что наше партнерство позволит обеим сторонам добиться своих целей».

Помимо добавления Формулы Е в игру rFactor 2, чемпионат также появится на платформе виртуальных гонок Accelerate esports series, которые используют симулятор rFactor 2. К тому же игра станет основой и для платформы Formula E Gaming Arena, где в будущем станут проводиться гонки, соответствующие этапам оригинального чемпионата мира, включая такие знаменитые локации как Рим, Берлин и Нью-Йорк.

«Формула Е призвана ускорить перемены в мире, вот почему мы ходитм сделать наш спорт более доступным и расширить границы для болельщиков как в момент самих гонок, так и за пределами трассы», – заявил игровой директор чемпионата Киран Холмс-Дарби.

Новое соглашение основано на долговременном сотрудничестве и началось с того момента, как Motorsport Games провела виртуальный чемпионат Формулы Е под называнием Home Challenge по заказу FIA. Это была серия виртуальных гонок, призванная на время заменить реальный чемпионат, прерванный пандемией коронавируса в сезоне 2019-2020 годов.

Обновление с Формулой Е для игры rFactor 2 станет доступно для всех игроков уже сегодня. Ознакомиться со всеми деталями www.studio-397.com.

Последние новости о Motorsport Games можно узнать на сайте www.motorsportgames.com.