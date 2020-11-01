Шум от трассы «Игора Драйв» признали соответствующим нормам

Новый автодром «Игора Драйв» открылся в этом году в 54 километрах к северу от Санкт-Петербурга – по первоначальным планам в конце весны там должен был пройти этап DTM, а летом – гонки мирового ралли-кросса.

В итоге от всех международных соревнований пришлось отказаться из-за вирусной пандемии, однако летом на «Игоре» дебютировал российская кольцевая серия, после чего трасса стала регулярно принимать трек-дни и другие мероприятия.

Рев моторов не понравился местным жителям и дачникам. Они обратились в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (Роспотребнадзор) и Центр Гигиены и Эпидемиологии по Ленинградской области, которые организовали внеплановую проверку.

Во время проведения автоспортивных соревнований были сделаны замеры уровня акустического воздействия в нескольких населенных пунктах и садоводствах, из которых поступили обращения жителей. Экспертиза не выявила нарушений и подтвердила соответствие уровня шума всем законодательным нормам. По результатам замеров и на основании заключения экспертов Роспотребнадзор прекратил проверку.

Выводы экспертов подтвердили, что деятельность комплекса «Игора Драйв» не нарушает санитарные и гигиенические нормы и уровень шума во время проведения автоспортивных мероприятий не превышает установленные законом нормативы.

«Было проведено административное расследование именно в период проведения соревнований в местах, где проживали заявители, – рассказывает Максим Черный, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Ленинградской области. – На территории жилой застройки были проведены исследования с помощью аккредитованной лабораторией ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области. По их результатам было установлено, что во всех точках измерения на территории жилой застройки эквивалентные и максимальные уровни шума не нарушают гигиенических нормативов».

«Еще на этапе строительства Комплекса «Игора Драйв» проектная документация прошла необходимые согласования на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, – отметил генеральный директор автодрома Ян Полек. – Проведенная в ответ на жалобы жителей проверка Роспотребнадзором по Ленинградской области также подтвердила, что во время эксплуатации комплекса деятельность «Игора Драйв» соответствует действующим государственным санитарным и гигиеническим нормам.

Тем не менее, мы понимаем опасения и переживания жителей Приозерского района, поэтому в дальнейшем продолжим следить за фактическим уровнем звукового воздействия от спортивных мероприятий и тренировок на территории Комплекса «Игора Драйв»».