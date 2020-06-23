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Общая информация / Новости Motorsport.com

Сеть Motorsport Network назначила нового главу Motorsport Jobs

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Сеть Motorsport Network назначила нового главу Motorsport Jobs
23 июн. 2020 г., 13:03

Крупнейшее в мире цифровое СМИ, объединяющее тематику автомобилей и гонок, расширяет платформу поиска вакансий до кадрового рынка

Лондон, Великобритания, 23 июня 2020 – Motorsport Network, интегрированная цифровая платформа, которой пользуются миллионы поклонников автомобилей и гонок, рада объявить о назначении Ричарда Брауна на должность руководителя Motorsport Jobs. В настоящее время у Motorsport Jobs уже есть более 800 клиентов в гоночной сфере, включая крупные команды, представителей индустрии и базы данных соискателей. Теперь проект готовится провести расширение на автомобильный рынок и сферу электромобилей.

Motorsport Jobs объединила профессионалов из журнала Autodsport, имеющего 67-летний опыт работы в данной области, и цифровой домен, созданный при покупке Motorsport Network активов Autosport в 2016 году. Цель проекта в создании глобальной платформы, которая помогает компаниям из этого сектора находить идеальных кандидатов, обладающих профильными знаниями, причем выстроить процесс отбора таким образом, чтобы заказчик получал только высококачественные кадры.

Ричард присоединился к Motorsport Network, заработав авторитет в области кадров для автомобильной, гоночной, а в последнее время для игровой индустрии. Он более девяти лет занимал руководящие должности в сфере поиска вакансий, установив крепкие взаимоотношения с ведущими производителями, командами, консультативными структурами и поставщиками, отработав проверенные временем решения, которые отвечают различным запросам этого бизнеса.

Ричард имеет большой опыт работы с технологиями в области поиска кадров. Он является приверженцем передовых решений в сфере работы с данными, которые улучшают пользовательский опыт, качество сервиса и время трудоустройства. Он будет использовать новейшие наработки, позволяющие обеспечить наибольшее разнообразие и равенство условий при поиске кадров.

Ричард Браун сказал: «Я очень рад присоединиться к сети Motorsport Network для дальнейшего развития платформы Motorsport Jobs. Помимо главного для нас сектора гонок я буду разрабатывать наши предложения для автомобильной отрасли и сферы электромобилей, где есть весьма специфические требования и рост рынка. Это также дополнит структуру бизнеса Motorsport Network.

Я с интересом жду возможности улучшить нашу платформу, чтобы обеспечить постоянную поддержку тем пользователям, кто ищет пути развития своей карьеры, и задействовать инновационные решения в помощь предприятиям, испытывающим нехватку квалифицированных кадров, желающим усилить свои глобальные позиции и продвинуть собственный бренд на рынке вакансий».

Мехул Кападия, операционный директор Motorsport Network, сказал: «Мы в Motorsport Network нацеливаемся на постоянные инновации и ищем возможности улучшить сервис, которым пользуются миллионы наших читателей и зрителей в гоночной и автомобильной индустрии. Motorsport Jobs позволит нам сыграть ключевую роль в расширении охвата на рынке вакансий для гоночных команд, автопроизводителей и других участников нашего глобального сообщества. Ричард принесет с собой важнейший опыт работы в этой отрасли, который позволит нам расширить масштабы бизнеса».

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