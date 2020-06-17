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Сервис Motorsport Tickets возобновляет активность

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Сервис Motorsport Tickets возобновляет активность
17 июн. 2020 г., 14:13

Абсолютное большинство летних гонок пройдут без зрителей – но самое время готовиться к моменту, когда откроется продажа билетов

После пандемии коронавируса гоночные турниры один за другим начинают обновлять календари. К сожалению, в большинстве случаев болельщики могут следить за соревнованиями с помощью трансляций – поскольку организаторы не готовы открыть доступ на трибуны.

Но сервис Motorsport Tickets поможет болельщикам получить максимум из нестандартной ситуации и наилучшим образом подготовиться к моменту, когда гонки можно будет увидеть своими глазами.

Специально для томящихся в нетерпении зрителей сервис подготовил обои с максимально подробной информацией об обновленных календарях Ф1 и MotoGP. Каждый раз, когда в расписания вносятся изменения, на сервисе можно будет найти новую, актуальную версию.

Также Motorsport Tickets начинает публикацию серии интервью, в которых гонщики и другие знаменитые в мире автоспорта люди будут делиться своими эмоциями по случаю открытия сезона и планами на этот год. Лучший способ не пропустить ни один из этих материалов – стать подписчиком пабликов сервиса в Facebook, Instagram или Twitter.

Вдобавок с помощью сервиса уже можно вовсю готовиться к 2021 году. Принять правильное решение болельщикам, как и раньше, поможет гарантия самой выгодной цены и весьма либеральная политика возврата денег за уже купленные билеты.

Более подробная информация – на сайте Motorsport Tickets

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