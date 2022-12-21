Шумахер и Феттель составят немецкую сборную на Гонке чемпионов

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Организаторы Гонки чемпионов в последнее время активно анонсируют имена тех, кто в начале 2023 года выйдет на снежно-ледовую трассу близ шведского курортного городка Пите Хавсбад.

В среду стало известно, что список участников пополнили четырехкратный чемпион Ф1 Себастьян Феттель и его партнер про прошлогодним соревнованиям Мик Шумахер.

Паре Феттель-Шумахер принадлежит рекорд Гонки чемпионов – они шесть лет подряд выигрывали на этих соревнованиях. Правда, тогда Себ выступал с отцом Мика, Михаэлем.

Еще раз Феттель принес победу немецкой команде, выступая без напарника (Паскаль Верляйн получил травму, перевернувшись на стадионе в Майами), а в 2018-м сильнейшими стали Рене Раст и Тимо Бернхард.

Таким образом, если Себ и Мик станут сильнейшими на льду Балтики, это будет девятый успех национальной команде.

В личном зачете Феттель дошел год назад до финала, но уступил там Себастьену Лебу.

«Я рад вновь выступить с Миком, – сказал четырехкратный чемпион мира. – Для меня это будут первые гонки после ухода из Ф1. Ну и одного из нас нет большого опыта на снежном и ледовом покрытии, так что в Швеции придется быстро учиться.

В прошлом году у удивил сам себя, добравшись до финала, а теперь мне больше всего хочется вместе с Миком принести победу сборной Германии».

Также участниками Гонки чемпионов, которая пройдет 28-29 января, станут Валттери Боттас с Микой Хаккиненом, чемпион мирового ралли-кросса Ком Кристенсен, ветераны Дэвид Култхард и Том Кристенсен.