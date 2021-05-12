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Саймон Данкер возглавит проект Motorsport.tv

Работу с ОТТ-платформой возглавит специалист, известный по работе в NFL, Eurosport и BBC Studios

Саймон Данкер возглавит проект Motorsport.tv

Лондон - 12 мая 2021 года. Motorsport Network в очередной раз подтверждает свою приверженность работе с учетом нужд и запросов потребителей, пригласив Саймона Данкера возглавить процесс развития своей ОТТ-платформы Motorsport.tv.

В качестве генерального директора Motorsport.tv Саймон будет опираться на свой опыт управления онлайн-сервисами, расширения аудитории и привлечения новых рекламодателей. Саймон несколько лет работал в команде организаторов высшей лиги американского фтубола, разрабатывая и реализуя проект NFL Game Pass. До этого Саймон занимался проектом Eurosport Player в Великобритании и Германии, серьезно обновив онлайн-сервис и сделав доступенее для зрителей такие соревнования как игры футбольной Бундеслиги, чемпионат MotoGP и самые престижные велокогонки.

Саймон также запустил консалтинг-проект, который оказывал поддержку крупным спортивным лигам и вещательным компаниям при организации OTT-сервисов. Во время работы в BBC Studios Саймон участвовал в организации глобального партнерства BBC с Netflix, Apple и YouTube. Саймон также участвовал в развитии основного бизнеса BBC Studios, консультируя компанию в вопросах маркетинга, производства и монетизации контента.

Саймон обладает большим набором навыков, которые могут принести пользу при развитии спортивных проектов в медиа. С помощью формулирования четких стратегий развития, ориентированных на нужды и запросу аудитории, Саймон неизменно добивался значительной прибыли и роста числа клиентов.

Пост в Motorsport Network позволит Саймону возглавить команду Motorsport.tv в рамках реализации программы по дальнейшему росту аудитории и развитию отношений с новыми и существующими коммерческими партнерами и гоночными сериями. 

Также Данкер будет курировать первый в мире проект по организации регулярных выпусков новостей из мира гонок в прямом эфире (первые выпуски программы Motorsport.tv Live появились на ОТТ-платформе в апреле этого года).

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: «Мы очень гордимся тем, что привлекли профессионала уровня Саймона, который возглавил проект Motorsport.tv на следующем этапе его роста. Авторитет, опыт и личность Саймона - как раз то, что необходимо человеку на этой должности. Медиа-отрасль вступает в период беспрецедентных изменений, и предстоящие годы открот невероятные возможности - особенно в области автоспорта, где мы работаем. И Саймон позаботится о том, чтобы мы максимально использовали эти возможности».

Саймон Данкер, генеральный директор Motorsport.tv: «Я рад присоединиться к талантливой команде Motorsport Network в то время, которое обещает быть поистине захватывающим для нашей отрасли. Благодаря тому, что к контенту Motorsport Network обращаются более 56 миллионов страстных поклонников автоспорта каждый месяц, Motorsport.tv теперь является очевидным выбором для тех фанатов, которые хотят получать ежедневные новости автоспорта, прямые трансляции гонок или постоянно растущий выбор контента по запросу, а также многое другое».

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц более 56 миллионов пользователей пользуются цифровыми платформами Motorsport Network, покупая, читая новости или просто развлекаясь в стремлении утолить свою страсть к автомобилям и гонкам. Мы глубоко интегрированы в автопром и гоночную отрасль, заработав на этом уникальный опыт, который позволяет создавать наилучшие предложения для наших клиентов. Наша сфера деятельности включает разнообразный контент, платформы для продажи билетов, игры и соревнования по киберспорту. Мы используем наши собственные технологии и современные инструменты для работы с данными, чтобы постоянно тестировать свою продукцию, учиться и совершенствоваться.

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