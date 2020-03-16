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Руководитель издания WTF1 переходит в Motorsport Network на роль директора по цифровой стратегии

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Руководитель издания WTF1 переходит в Motorsport Network на роль директора по цифровой стратегии
Автор:
16 мар. 2020 г., 14:00

Лондон, Великобритания, 16 марта 2020 года. Быстрорастущая цифровая платформа Motorsport Network, объединяющая гонки и автомобильную индустрию, с радостью сообщает о назначении Джесси Макфадьен на должность директора по цифровой стратегии

Из офиса компании в Лондоне Джесс станет управлять цифровой стратегией развития наших гоночных изданий, включая выходящее на 15 языках Motorsport.com, самый продаваемый в мире журнал о Формуле 1 GP Racing, а также старейшее из существующих издание Autosport, которое отмечает свое 70-летие.

Джесс перешла в Motorsport.com из компании Dennis Publishing, где она возглавляла лидирующее новое медиа WTF1. На предыдущем месте работы она превратила студенческий стартап в самое быстрорастущее издание о моторспорте в мире.

В свою очередь Motorsport Network объединяет поклонников гонок и автомобилей в мире, представляя аудиторию в 56 миллионов пользователей из 205 стран. Джесс предстоит сыграть решающую роль в дальнейшем расширении этой аудитории.

Джесс Макфадьен: «Моя карьера в спортивной журналистике началась с работы в Autosport.com, так что в новой должности я чувствую себя вернувшейся домой. С тех самых пор я со всей своей любовью к гонкам стараюсь найти связь с болельщиками и предоставлять контент, который им действительно интересен. Меня очень вдохновляет тот неиспользованный потенциал, который есть у брендов нашей компании. Со всей страстью я с нетерпением жду возможности создать для поклонников гонок новые глобальные цифровые продукты».

Джеймс Дикенс, вице-президент по редакциям: «Благодаря своему стремлению к созданию действительно ориентированного на поклонников спорта контента, Джесс сумела быстро заслужить себе репутацию в нашей индустрии ведущего специалиста по вовлечению аудитории. Я будут рад работать с Джесс над тем, чтобы расширять и поддерживать нашу аудиторию, укреплять позиции наших гоночных изданий за счет существующих и новых каналов распространения информации».

О компании Motorsport Network

Motorsport Network – площадка, на которой собираются миллионы поклонников автомобилей и автогонок. Мы не даем остыть их страсти, рассказывая о самых важных сюжетах завтрашнего дня уже сегодня и предоставляя доступ к уникальным информации и впечатлениям. Мы – органичная часть автомобильной и автоспортивной отрасли в период увлекательных изменений, которые обеспечивают невероятные возможности, и с помощью нашей единой цифровой платформы мы делаем эти возможности доступными для нашей аудитории. Вместе мы создаем сообщество, которое дарит каждому уникальные впечатления и открывает мир автомобилей и автоспорта новому поколению поклонников.

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Автор Редакция Motorsport.com

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