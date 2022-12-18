Организаторы Гонки чемпионов назвали имена еще пяти участников

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гонка чемпионов второй год подряд пройдет в шведском курортном городке Пите Хавсбад на снежно-ледовом покрытии.

Участие в ней примут сразу три дебютанта этих популярных шоу-соревнований: действующий чемпион Ф2 Фелипе Другович, один из лидеров WRC Тьерри Невилль и победитель гонки IndyCar Феликс Розенквист.

Также на старт выйдут два давних участника Гонки чемпионов – Том Кристенсен и Дэвид Култхард. Для «мистера Ле-Ман» это вообще будет рекордным 17-м выступлением в этих соревнованиях.

Ранее свое участие уже подтвердили Себастьян Феттель, Мика Хаккинен, Валттери Боттас, Джейми Чедвик, Йохан Кристофферссон и отец с сыном Сольберги, который выиграли в командном зачете год назад.

«Я из года в год приезжаю на Гонку чемпионов из-за ощущения товарищества между пилотами, – объяснил ДиСи. – Для меня привилегия вновь оказаться среди легенд разных лет из множества гоночных серий, а также будущих звезд.

В последний раз меня выбил [из турнирной сетки] Кристенсен, но из-за общей атмосферы Гонки чемпионов ты отдаешь себя полностью, но даже в случае поражения не чувствуешь горечи разочарования. Впрочем, я все равно намерен поквитаться с ним в январе…».

Гонка чемпионов 2023 года пройдет 28-29 января. Участники будут сражаться в дуэлях на всевозможной технике, чтобы определить сильнейшего. В первый день борьба пройдет в командном, а во второй – в личном зачете.