Росберг: Гонки помогут продлить век бензиновых моторов

Одним из заметных событий в гоночной сфере на этой неделе стала онлайн-презентация первого сезона серии Extreme E. Этот турнир уже успел удивить и позабавить болельщиков целым рядом нюансов – от географии соревнований до деталей гоночного формата. Но особо обратило на себя внимание появление в серии команд, владельцами которых являются чемпионы Формулы 1 – Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.

Скорый дебют коллектива Rosberg Xtreme Racing стал главной темой нашей беседы с чемпионом 2016 года, состоявшейся в рамках серии #thinkingforward – интервью, в ходе которых авторитетные личности из мира автоспорта делятся своими взглядами на настоящее и будущее гонок.

Что Вас так привлекло в Extreme E?

Я вижу в этом идеальное сочетание разных привлекательных факторов. Четыре машины стартуют в заезде – значит, будут много борьбы и за этими гонками будет интересно наблюдать. И одновременно соревнования помогут ослабить влияние изменения климата на те территории, где будут проходить гонки. Задача очень амбициозная. Удастся ли справиться с ней? Посмотрим.

Когда Вы говорите о борьбе – сразу вспоминается Ваше противостояние с Льюисом Хэмилтоном в Формуле 1. Теперь и у Вас, и у Льюиса будут свои команды в Extreme E. Ждете ли Вы столь же напряженной борьбы?

Думаю, будет здорово. Я был рад услышать, что Льюис присоединяется к семье Extreme E – c его популярностью он сделает турнир более известным. Новый этап соперничества с Льюисом будоражит меня – но не меньше будоражит возможность вместе бороться с изменением климата.

Вы – далеко не единственные известные люди из гоночного мира, кто присоединился к Extreme. Зак Браун, Майкл Андретти, Чип Ганасси тоже выставляют свои команды…

Это неудивительно – самые разные люди все больше думают о своей ответственности за происходящее в мире. Ведь изменения климата затронут всех и каждого, если мы не возьмем ситуацию под контроль. Мы не можем себе позволить делать вид, что нас это не касается. В том числе в этом заключается секрет успеха Extreme E. Но в любом случае здорово видеть, что такие люди, как Чип Ганасси, тоже не остаются в стороне. Это должно сделать серию особо сильной.

Вы и до этого уделяли внимание теме разумного использования ресурсов – стали акционеров Формулы Е, запустили проект Greentech Festival – форум, где будут демонстрироваться достижения в этой сфере… Теперь у вас можно спросить, как у эксперта – сколько еще осталось жить двигателям внутреннего сгорания?

Как раз люди из мира гонок могут с помощью своих усилий продлить век моторов внутреннего сгорания. Формула 1 уже объявила о своих планах к 2030 году скомпенсировать выбросы углекислого газа – и это крайне важный процесс. И если этого добиться, двигатели внутреннего сгорания станут гораздо привлекательнее. Хотя, конечно, в любом случае индустрия будет двигаться через гибридные технологии к электрическим.

Что касается Extreme E, меня особенно впечатлила технология подзарядки аккумуляторов у гоночных машин. Ведь там не будет никаких привычных дизель-генераторов – не будет использовать ничего, связанного со вредными выбросами. Только солнечная энергия, энергия водорода и другие не наносящие вреда технологии. И все это не просто будет использоваться – с этими технологиями смогут познакомиться люди в разных частях света.

Что скажете о спортивной стороне турнира?

Мы знаем, что у истоков серии стоит Алехандро Агаг, создавший Формулу Е – и знаем, что Алехандро знает, как проводить увлекательные гонки. Да, в каждой гонке будет всего четыре машины – но если вы смотрели заезды чемпионата мира по ралли-кроссу, то в курсе, что нескольких машин более чем достаточно для крайне увлекательных заездов. И, конечно, нельзя забывать о смене пилотов в середине гонки. Это тоже добавит перца заездам.