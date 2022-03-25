Ромен Грожан поможет Motorsport Games сделать лучше rfactor 2 и киберспортивные соревнования

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Майами, США, 25 марта 2022 года - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), ведущий разработчик и издатель гоночных игр, а также организатор игровой инфраструктуры для ведущих гоночных серий по всему миру, объявляет, что экс-пилот Формулы 1 и участник серии INDYCAR Ромен Грожан присоединился к компании в качестве советника в сфере разработки игр и проведения киберспортивных соревнований с особым акцентом на дальнейшее развитие симулятора rFactor 2.

В роли технического советника Motorsport Games по вопросам киберспорта Грожан использует свой богатый опыт (в роли и профессионального гонщика, и участника виртуальных гонок) для совершенствования rFactor 2 как наиболее успешного из присутствующих на рынке симуляторов. В течение года Грожан примет участие в четырех технических тестовых сессиях с использованием платформы rFactor 2 и поделится своими впечатлениями от платформы, а также рекомендациями по ее совершенствованию. В дополение к программе работы с rFactor 2 Грожан сможет озвучить рекомендации в рамках проведения Motorsport Games киберспортивных соревнований. Таких как Le Mans Virtual Series или готовящейся к запуску INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge. Знание пилотом обеих дисциплин (в обеих француз принимал участие по ходу своей карьеры) обеспечит возможности по дальнейшнему повышению привлекательности этих соревнований для участников и публики.

“Связь между настоящими гонками и кибергонками становится все прочнее, и виртуальные технологии становятся все важнее для компаний, гоночных команд и организаторов соревнований, - прокомментировал новость Ромен Грожан. - Я рад присоединиться к Motorsport Games в роли технического советника и не могу дождаться момента, когда смогу поделиться своими впечатлениями от rFactor 2 - симулятора, который я использую достаточно часто. Организация таких мероприятий как Le Mans Virtual Series and the recent INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge подтверждает, что компания является одним из лидеров кибергоночной отрасли и в сфере создания игровых продуктов, и в сфере проведения соревнований".

“Ромен - не только опытный, успешный и известный всему миру гонщик, - прокомментировал новость Жерар Неве, советник Motorsport Games по вопросам автоспорта. - Также в последние годы он проявил огромный интерес к виртуальным гонкам и сам неплохо узнал, как устроена эта отрасль, сам принимал участие в соревнованиях. Поэтому он - идеальный кандидат на роль технического советника Motorsport Games, и его богатый опыт сильно поможет нам и в совершенствовании rFactor 2, и в расширении нашей кибергоночной активности. А поскольку недавно в рамках глобального опроса болельщиков INDYCAR, который Motorsport Network, материанская компания Motorsport Games провела совместно с компанией Nielsen и организаторами серии INDYCAR, Ромен был был признан самым популярным пилотом INDYCAR, мы уверены, что наша аудитория буде только рада более плотному вовлечению Ромена в работу над симулятором и киберспортивными мероприятиями. С помощью Ромена мы сможем поднять наши киберспортивные соревнования, связанные с "Ле-Маном" и INDYCAR, на новый уровень.”