Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Motorsport Network запустила немецкую версию издания InsideEVs Следующая / Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network
Общая информация / Статистика

Рейтинг Motorsport.com: заметный успех Jaguar – и методичный прогресс Mercedes

Результаты воскресной гонки Формулы Е в Риме принесли Mercedes немало баллов – но не дали марке подняться выше третьей строчки рейтинга

Рейтинг Motorsport.com: заметный успех Jaguar – и методичный прогресс Mercedes

В минувшие выходные участники чемпионата мира Формулы Е набрали не только очередные очки в общий зачет этого турнира – но и очередные баллы в рамках рейтинга, который позволяет нам оценить и сравнить успехи, которых добиваются в самых престижных гоночных турнирах самые известные автобренды.

Читайте также:

Поскольку других «рейтинговых» гонок в прошлый уик-энд не было, большинство представленных в Формуле Е марок смогли улучшить свое положение в таблице (заметнее всего прогресс Jaguar, переместившегося с 8-й позиции на 6-ю). А вот бренд, за которым мы неизбежно следим особенно внимательно, существенно пополнил свой счет – но остался на той же строчке, которую занимал в пятницу.

Речь, само собой, о Mercedes, которая ведет погоню за Toyota, захватившей лидерство в рейтинге с самого начала и пока не собирающейся с этим лидерством расставаться. В целом расклад в электрическом чемпионате для немецкого бренда неплох.  Использование командой Venturi клиентских силовых установок приводит двойную выгоду: гонщики коллектива из Монако набирают дополнительные баллы  а потом и они, и набранные заводчанами баллы умножаются на повышающий коэффициент за более высокую, чем у конкурентов, долю марки в пелотоне.  

Клиентский фактор сработал и на этот раз: в воскресенье четвертым на финиш приехал Эдоардо Мортара из Venturi. Однако уж слишком провальной вышла для Mercedes суббота, когда в первую пятерку (а именно место в ней приносит приличное количество баллов) не попали ни пилоты заводского коллектива, ни гонщики Venturi. 

Читайте также:

Впрочем, на стороне Mercedes инициатива будет и в следующие выходные. На старт гонки Формулы 1 в Имоле вновь выйдут сразу 8 машин с немецкими моторами – в то время как представители Toyota вернутся в борьбу только через две недели на хорватском этапе чемпионата мира по ралли.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 12 апреля 2021 года

  Марка

Достижения

за уик-энд

Баллы

за уик-энд

Всего

баллов
1. Japan Toyota     359
2. United Kingdom MINI     197
3. Germany Mercedes

Победа в гонке

 29 165
4. United States Ford

 

   134
5. United States Chevrolet     108
6. United Kingdom Jaguar Два подиума в гонках 42 75
7. Czech Republic Skoda     43
8. Korea, Republic of Hyundai     38
9. JapanHonda     25
10. Germany Audi

 

 9 23
11. Germany BMW   9 22
12. France DS Победа в гонке 10 21
13. Germany Porsche Подиум в гонке 11 20
14. Germany Volkswagen     18
  France Citroen     18
16. India Mahindra Подиум в гонке 13 17
  Japan Nissan   9 17
18. France Peugeot     14
        14
20. France Renault     11
21. Germany Opel     10
  United States Hummer     10
  China BAIC     10
  China Borgward     10
25. China NIO   4 8
26. United States Dodge     4
  United Kingdom McLaren     4
28. Russian Federation ГАЗ     2
  Italy Ferrari     2
30. Japan Mitsubishi     1
  United States Jeep     1
  France Alpine     1
  Italy Alfa Romeo     1
  United Kingdom Aston Martin     1

 

Поделились
Комментарии
Motorsport Network запустила немецкую версию издания InsideEVs

Предыдущая новость

Motorsport Network запустила немецкую версию издания InsideEVs

Следующая новость

Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network

Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

47мин
5
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Самое важное:
Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет
Общ

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет

20 апр. 2021 г.
Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota
Общ

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota

19 апр. 2021 г.
Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com
Общ

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

16 апр. 2021 г.
Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах
Общ

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

16 апр. 2021 г.
Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network
Общ

Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network

13 апр. 2021 г.
Последние видео
Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана 00:30
Общая информация
15 дек. 2020 г.

Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация
25 авг. 2020 г.

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация
19 июн. 2020 г.

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация
13 апр. 2020 г.

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация
8 апр. 2020 г.

Фелипе Масса в фильме «Герои»

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы

Самое важное:

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет
Общ Общая информация / Новости

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota
Общ Общая информация / Статистика

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com
Общ Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах
Общ Общая информация / Новость

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.