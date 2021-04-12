В минувшие выходные участники чемпионата мира Формулы Е набрали не только очередные очки в общий зачет этого турнира – но и очередные баллы в рамках рейтинга, который позволяет нам оценить и сравнить успехи, которых добиваются в самых престижных гоночных турнирах самые известные автобренды.

Поскольку других «рейтинговых» гонок в прошлый уик-энд не было, большинство представленных в Формуле Е марок смогли улучшить свое положение в таблице (заметнее всего прогресс Jaguar, переместившегося с 8-й позиции на 6-ю). А вот бренд, за которым мы неизбежно следим особенно внимательно, существенно пополнил свой счет – но остался на той же строчке, которую занимал в пятницу.

Речь, само собой, о Mercedes, которая ведет погоню за Toyota, захватившей лидерство в рейтинге с самого начала и пока не собирающейся с этим лидерством расставаться. В целом расклад в электрическом чемпионате для немецкого бренда неплох. Использование командой Venturi клиентских силовых установок приводит двойную выгоду: гонщики коллектива из Монако набирают дополнительные баллы – а потом и они, и набранные заводчанами баллы умножаются на повышающий коэффициент за более высокую, чем у конкурентов, долю марки в пелотоне.

Клиентский фактор сработал и на этот раз: в воскресенье четвертым на финиш приехал Эдоардо Мортара из Venturi. Однако уж слишком провальной вышла для Mercedes суббота, когда в первую пятерку (а именно место в ней приносит приличное количество баллов) не попали ни пилоты заводского коллектива, ни гонщики Venturi.