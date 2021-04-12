Рейтинг Motorsport.com: заметный успех Jaguar – и методичный прогресс Mercedes
Результаты воскресной гонки Формулы Е в Риме принесли Mercedes немало баллов – но не дали марке подняться выше третьей строчки рейтинга
В минувшие выходные участники чемпионата мира Формулы Е набрали не только очередные очки в общий зачет этого турнира – но и очередные баллы в рамках рейтинга, который позволяет нам оценить и сравнить успехи, которых добиваются в самых престижных гоночных турнирах самые известные автобренды.
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Поскольку других «рейтинговых» гонок в прошлый уик-энд не было, большинство представленных в Формуле Е марок смогли улучшить свое положение в таблице (заметнее всего прогресс Jaguar, переместившегося с 8-й позиции на 6-ю). А вот бренд, за которым мы неизбежно следим особенно внимательно, существенно пополнил свой счет – но остался на той же строчке, которую занимал в пятницу.
Речь, само собой, о Mercedes, которая ведет погоню за Toyota, захватившей лидерство в рейтинге с самого начала и пока не собирающейся с этим лидерством расставаться. В целом расклад в электрическом чемпионате для немецкого бренда неплох. Использование командой Venturi клиентских силовых установок приводит двойную выгоду: гонщики коллектива из Монако набирают дополнительные баллы – а потом и они, и набранные заводчанами баллы умножаются на повышающий коэффициент за более высокую, чем у конкурентов, долю марки в пелотоне.
Клиентский фактор сработал и на этот раз: в воскресенье четвертым на финиш приехал Эдоардо Мортара из Venturi. Однако уж слишком провальной вышла для Mercedes суббота, когда в первую пятерку (а именно место в ней приносит приличное количество баллов) не попали ни пилоты заводского коллектива, ни гонщики Venturi.
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Впрочем, на стороне Mercedes инициатива будет и в следующие выходные. На старт гонки Формулы 1 в Имоле вновь выйдут сразу 8 машин с немецкими моторами – в то время как представители Toyota вернутся в борьбу только через две недели на хорватском этапе чемпионата мира по ралли.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 12 апреля 2021 года
|Марка
|
Достижения
за уик-энд
|
Баллы
за уик-энд
|
Всего
баллов
|1.
|Toyota
|359
|2.
|MINI
|197
|3.
|Mercedes
|
Победа в гонке
|29
|165
|4.
|Ford
|
|134
|5.
|Chevrolet
|108
|6.
|Jaguar
|Два подиума в гонках
|42
|75
|7.
|Skoda
|43
|8.
|Hyundai
|38
|9.
|Honda
|25
|10.
|Audi
|
|9
|23
|11.
|BMW
|9
|22
|12.
|DS
|Победа в гонке
|10
|21
|13.
|Porsche
|Подиум в гонке
|11
|20
|14.
|Volkswagen
|18
|Citroen
|18
|16.
|Mahindra
|Подиум в гонке
|13
|17
|Nissan
|9
|17
|18.
|Peugeot
|14
|14
|20.
|Renault
|11
|21.
|Opel
|10
|Hummer
|10
|BAIC
|10
|Borgward
|10
|25.
|NIO
|4
|8
|26.
|Dodge
|4
|McLaren
|4
|28.
|ГАЗ
|2
|Ferrari
|2
|30.
|Mitsubishi
|1
|Jeep
|1
|Alpine
|1
|Alfa Romeo
|1
|Aston Martin
|1
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