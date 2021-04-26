Рейтинг Motorsport.com: три немца против Honda

Очередной уик-энд включал в себя сразу три гонки, результаты которых должны были быть учтены при пересчете нашего рейтинга – рейтинга, который позволяет нам сравнить успехи в гонках разных автомобильных марок.

В Хорватии прошел этап чемпионата мира по ралли, а на автодроме в Валенсии команды Формулы Е провели за выходые сразу две гонки. В результате рейтинговые баллы получили сразу 15 брендов – но примечательно, что в верхней части таблицы почти не произошло изменений. Первые 8 строчек занимают те же марки, что и неделю назад – хотя, к примеру, Jaguar в случае успеха в Формуле Е вполне мог бы войти в первую пятерку. Однако на деле пилоты британского коллектива ни разу не финишировали выше 14-го места и принесли бренду лишь утешительные баллы, которые выдаются за сам факт выхода на старт.

В борьбе за лидерство разрыв между Toyota и Mercedes в очередной раз сократился, но немцам понадобится еще примерно две-три недели, чтобы догнать японцев. Ведь, к примеру, в ближайшие выходные японской команде (за отсутствием соперников) практически гарантирован успех на 6-часовом марафоне в Спа, который откроет новый сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Самая же плотная борьба сейчас идет в начале второго десятка. Причем в ней участвуют такие известные в гонках бренды, как Audi, BMW и Porsche. Втроем они сейчас сражаются с Honda – и две немецких марки в эти выходные смогли обойти японцев. Впрочем, в следующий уик-энд Honda наверняка отыграется по ходу Гран При Португалии, где у Макса Ферстаппена есть немалые шансы на победу.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 26 апреля 2021 года

Марка Баллы в ФЕ Баллы в WRC Баллы в WRC 2 Баллы в WRC 3 Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 31 Дубль 31 390 2. Mercedes 60 1-е и 3-е места 60 277 3. MINI 197 4. Ford 5 4 2-е место 2 11 145 5. Chevrolet 108 6. Jaguar 4 4 79 7. Skoda 12 3-е место 13 Дубль 25 68 8. Hyundai 13 3-е место 13 46 9. Audi 17 17 40 + 1 10. BMW 17 Победа 17 39 + 2 11. Honda 36 - 2 Porsche 10 2-е место 10 36 + 3 13. Citroen 4 1-е место 5 3-е место 9 27 + 3 Nissan 10 10 27 + 5 Mahindra 10 3-е место 10 27 + 4 16. DS 4 4 25 - 3 17. Ferrari 23 - 6 18. Volkswagen 1 1 19 - 3 19. Peugeot 14 20. Renault 13 21. NIO 4 4 12 + 5 22. Opel 10 - 1 Hummer 10 - 1 BAIC 10 - 1 Borgward 10 - 1 26. McLaren 9 - 1 27. Dodge 4 28. Alpine 3 Alfa Romeo 3 Aston Martin 3 31. ГАЗ 2 32. Mitsubishi 1 Jeep 1