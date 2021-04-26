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Рейтинг Motorsport.com: три немца против Honda

Skoda вновь собрала неплохой урожай на раллийных трассах, а Jaguar не воспользовался возможностью пробиться первую пятерку

Рейтинг Motorsport.com: три немца против Honda

Очередной уик-энд включал в себя сразу три гонки, результаты которых должны были быть учтены при пересчете нашего рейтинга – рейтинга, который позволяет нам сравнить успехи в гонках разных автомобильных марок. 

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В Хорватии прошел этап чемпионата мира по ралли, а на автодроме в Валенсии команды Формулы Е провели за выходые сразу две гонки. В результате рейтинговые баллы получили сразу 15 брендов – но примечательно, что в верхней части таблицы почти не произошло изменений. Первые 8 строчек занимают те же марки, что и неделю назад – хотя, к примеру, Jaguar в случае успеха в Формуле Е вполне мог бы войти в первую пятерку. Однако на деле пилоты британского коллектива ни разу не финишировали выше 14-го места и принесли бренду лишь утешительные баллы, которые выдаются за сам факт выхода на старт.

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В борьбе за лидерство разрыв между Toyota и Mercedes в очередной раз сократился, но немцам понадобится еще примерно две-три недели, чтобы догнать японцев. Ведь, к примеру, в ближайшие выходные японской команде (за отсутствием соперников) практически гарантирован успех на 6-часовом марафоне в Спа, который откроет новый сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Самая же плотная борьба сейчас идет в начале второго десятка. Причем в ней участвуют такие известные в гонках бренды, как Audi, BMW и Porsche. Втроем они сейчас сражаются с Honda – и две немецких марки в эти выходные смогли обойти японцев. Впрочем, в следующий уик-энд Honda наверняка отыграется по ходу Гран При Португалии, где у Макса Ферстаппена есть немалые шансы на победу.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 26 апреля 2021 года

  Марка

Баллы

в ФЕ

Баллы

в WRC

Баллы 

в WRC 2

Баллы

в WRC 3

 Баллы за уик-энд

Всего

баллов

Измен-е

позиции
1. Japan Toyota  

31

Дубль

     31 390  
2. Germany Mercedes

60

1-е и 3-е

места

 

     60 277  
3.

United Kingdom MINI

           197  
4. United States Ford  

5

4

2-е место

 2 11 145  
5.

United States Chevrolet

           108  
6. United Kingdom Jaguar 4

 

     4 79  
7.

Czech Republic Skoda

  

 

12

3-е место

13

Дубль

 25 68  
8. Korea, Republic of Hyundai  

13

3-е место

     13 46  
9. Germany Audi

17

 

     17 40 + 1
10. Germany BMW

17

Победа

       17 39 + 2
11. Japan Honda           36 - 2
  Germany Porsche

10

2-е место

 

     10 36 + 3
13. France Citroen

 

 

4

1-е место

5

3-е место

 9 27 + 3
 

Japan Nissan

10

 

     10 27 + 5
 

India Mahindra

10 

3-е место

 

     10 27 + 4
16.

France DS

4

 

     4 25 - 3
17. Italy Ferrari

 

 

       23 - 6
18.

Germany Volkswagen

 

 

 1   1 19 - 3
19.

France Peugeot

 

 

       14  
20.

France Renault

 

 

       13  
21. China NIO 4

 

     4 12 + 5
22. Germany Opel           10 - 1
  United States Hummer           10 - 1
 

China BAIC

  

 

       10 - 1
  China Borgward  

 

       10 - 1
26.

United Kingdom McLaren

  

 

       9 - 1
27.

United States Dodge

  

 

       4  
28. France Alpine  

 

       3  
  Italy Alfa Romeo  

 

       3  
  United Kingdom Aston Martin  

 

       3  
31. Russian Federation ГАЗ  

 

       2  
32. Japan Mitsubishi  

 

       1  
  United States Jeep  

 

       1  
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