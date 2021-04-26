Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: три немца против Honda
Skoda вновь собрала неплохой урожай на раллийных трассах, а Jaguar не воспользовался возможностью пробиться первую пятерку
Очередной уик-энд включал в себя сразу три гонки, результаты которых должны были быть учтены при пересчете нашего рейтинга – рейтинга, который позволяет нам сравнить успехи в гонках разных автомобильных марок.
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В Хорватии прошел этап чемпионата мира по ралли, а на автодроме в Валенсии команды Формулы Е провели за выходые сразу две гонки. В результате рейтинговые баллы получили сразу 15 брендов – но примечательно, что в верхней части таблицы почти не произошло изменений. Первые 8 строчек занимают те же марки, что и неделю назад – хотя, к примеру, Jaguar в случае успеха в Формуле Е вполне мог бы войти в первую пятерку. Однако на деле пилоты британского коллектива ни разу не финишировали выше 14-го места и принесли бренду лишь утешительные баллы, которые выдаются за сам факт выхода на старт.
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В борьбе за лидерство разрыв между Toyota и Mercedes в очередной раз сократился, но немцам понадобится еще примерно две-три недели, чтобы догнать японцев. Ведь, к примеру, в ближайшие выходные японской команде (за отсутствием соперников) практически гарантирован успех на 6-часовом марафоне в Спа, который откроет новый сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость.
Самая же плотная борьба сейчас идет в начале второго десятка. Причем в ней участвуют такие известные в гонках бренды, как Audi, BMW и Porsche. Втроем они сейчас сражаются с Honda – и две немецких марки в эти выходные смогли обойти японцев. Впрочем, в следующий уик-энд Honda наверняка отыграется по ходу Гран При Португалии, где у Макса Ферстаппена есть немалые шансы на победу.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 26 апреля 2021 года
|Марка
|
Баллы
в ФЕ
|
Баллы
в WRC
|
Баллы
в WRC 2
|
Баллы
в WRC 3
|Баллы за уик-энд
|
Всего
баллов
|
Измен-е
позиции
|1.
|Toyota
|
31
Дубль
|31
|390
|2.
|Mercedes
|
60
1-е и 3-е
места
|
|60
|277
|3.
|
MINI
|197
|4.
|Ford
|
5
|
4
2-е место
|2
|11
|145
|5.
|
Chevrolet
|108
|6.
|Jaguar
|4
|
|4
|79
|7.
|
Skoda
|
|
12
3-е место
|
13
Дубль
|25
|68
|8.
|Hyundai
|
13
3-е место
|13
|46
|9.
|Audi
|
17
|
|17
|40
|+ 1
|10.
|BMW
|
17
Победа
|17
|39
|+ 2
|11.
|Honda
|36
|- 2
|Porsche
|
10
2-е место
|
|10
|36
|+ 3
|13.
|Citroen
|
|
|
4
1-е место
|
5
3-е место
|9
|27
|+ 3
|
Nissan
|
10
|
|10
|27
|+ 5
|
Mahindra
|
10
3-е место
|
|10
|27
|+ 4
|16.
|
DS
|
4
|
|4
|25
|- 3
|17.
|Ferrari
|
|
|23
|- 6
|18.
|
Volkswagen
|
|
|1
|1
|19
|- 3
|19.
|
Peugeot
|
|
|14
|20.
|
Renault
|
|
|13
|21.
|NIO
|4
|
|4
|12
|+ 5
|22.
|Opel
|10
|- 1
|Hummer
|10
|- 1
|
BAIC
|
|10
|- 1
|Borgward
|
|10
|- 1
|26.
|
McLaren
|
|9
|- 1
|27.
|
Dodge
|
|4
|28.
|Alpine
|
|3
|Alfa Romeo
|
|3
|Aston Martin
|
|3
|31.
|ГАЗ
|
|2
|32.
|Mitsubishi
|
|1
|Jeep
|
|1
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