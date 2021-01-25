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Рейтинг Motorsport.com: Toyota уходит в отрыв!

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Рейтинг Motorsport.com: Toyota уходит в отрыв!

По результатам первых значимых гонок года японская марка просто не знает себе равных!

Обманывать читателей нехорошо – но мы, увы, сделали это не далее как в пятницу. Опубликовав первые результаты нашего рейтинга успеха автобрендов в гонках, мы пообещали существенные изменения в первой тройке по итогам состоявшегося в минувшие выходные Ралли Монте-Карло. И ошиблись. Отчасти – с непривычки, отчасти –  из-за сильного выступления заводской команды Toyota.

Напомним, что первые подсчеты были сделаны нами по результатам знаменитого «Дакара». Так как эта гонка длится чуть ли не две недели и является культовой, мы присвоили ей максимальный коэффициент – 5. В то время как любой этап WRC имеет коэффициент всего 0,75. Таким образом, Toyota и Mini, сражавшиеся за победу в легендарном ралли-марафоне, в любом случае сохранили бы за собой две первых строчки и после Монте-Карло. 

Вот как мы рассчитываем наш рейтинг:

Всего в прошлые выходные баллы в зачет нашего рейтинга набрали четыре марки. Среди них вновь победила Toyota, причем с большим отрывом – благодаря дублю в топовом классе чемпионата мира и выходу в лидеры сезона в обоих зачетах.

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Из впервые отметившихся в рейтинге ярче всего проявил себя Citroen. Хотя успехи в младших классах чемпионата приносят в три раза меньше очков, чем в WRC, выступления машин французской марки в WRC 2 и WRC 3 позволили ей опередить, к примеру, представленную в высшей категории Hyundai. В теории Citroen мог даже отвоевать третью строчку рейтинга у Ford. Но американская марка еще по итогам «Дакара» имела больше баллов, чем французы набрали в Монте-Карло (16 против 15). Плюс Ford представлен во всех трех классах чемпионата мира по ралли – что за прошлые выходные принесло «голубому овалу» 5 далеко не лишних баллов.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 24 января 2021 года

  Марка

Всего 

баллов

Баллы

WRC

Баллы 

WRC2

Баллы

WRC 3

Лучшие результаты

за уик-энд
1. Japan Toyota 298 42    

Дубль в WRC

и лидерство в обоих зачетах
2. United Kingdom Mini 188        
3. United States Ford 21 1 2 2 2-е место в WRC 2
4. France Citroen 15   4 11

Хет-трик в WRC 3 

и лидерство в личном зачете
5. United States Chevrolet 14        
6. Korea, Republic ofHyundai 12 12      
7. Czech Republic Skoda 11   9 2

Победа в WRC 2 

и лидерство в обоих зачетах
8. France Peugeot 10      

 
  France Renault 10      

 
  Germany Opel 10        
  United States Hummer 10        
  China BAIC 10        
  China Borgward 10        
14. Germany Volkswagen 5        
  Germany BMW 5        

В следующий раз изменения в рейтинг будут внесены 8 февраля. Причем по итогам гонки, которая пройдет в России. Ведь первым этапом Кубка мира по бахам является гонка «Россия – Северный лес», которая состоится в первые выходные февраля в Ленинградской области.  

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