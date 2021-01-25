Рейтинг Motorsport.com: Toyota уходит в отрыв!
По результатам первых значимых гонок года японская марка просто не знает себе равных!
Обманывать читателей нехорошо – но мы, увы, сделали это не далее как в пятницу. Опубликовав первые результаты нашего рейтинга успеха автобрендов в гонках, мы пообещали существенные изменения в первой тройке по итогам состоявшегося в минувшие выходные Ралли Монте-Карло. И ошиблись. Отчасти – с непривычки, отчасти – из-за сильного выступления заводской команды Toyota.
Напомним, что первые подсчеты были сделаны нами по результатам знаменитого «Дакара». Так как эта гонка длится чуть ли не две недели и является культовой, мы присвоили ей максимальный коэффициент – 5. В то время как любой этап WRC имеет коэффициент всего 0,75. Таким образом, Toyota и Mini, сражавшиеся за победу в легендарном ралли-марафоне, в любом случае сохранили бы за собой две первых строчки и после Монте-Карло.
Вот как мы рассчитываем наш рейтинг:
Всего в прошлые выходные баллы в зачет нашего рейтинга набрали четыре марки. Среди них вновь победила Toyota, причем с большим отрывом – благодаря дублю в топовом классе чемпионата мира и выходу в лидеры сезона в обоих зачетах.
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Из впервые отметившихся в рейтинге ярче всего проявил себя Citroen. Хотя успехи в младших классах чемпионата приносят в три раза меньше очков, чем в WRC, выступления машин французской марки в WRC 2 и WRC 3 позволили ей опередить, к примеру, представленную в высшей категории Hyundai. В теории Citroen мог даже отвоевать третью строчку рейтинга у Ford. Но американская марка еще по итогам «Дакара» имела больше баллов, чем французы набрали в Монте-Карло (16 против 15). Плюс Ford представлен во всех трех классах чемпионата мира по ралли – что за прошлые выходные принесло «голубому овалу» 5 далеко не лишних баллов.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 24 января 2021 года
|Марка
|
Всего
баллов
|
Баллы
WRC
|
Баллы
WRC2
|
Баллы
WRC 3
|
Лучшие результаты
за уик-энд
|1.
|Toyota
|298
|42
|
Дубль в WRC
и лидерство в обоих зачетах
|2.
|Mini
|188
|3.
|Ford
|21
|1
|2
|2
|2-е место в WRC 2
|4.
|Citroen
|15
|4
|11
|
Хет-трик в WRC 3
и лидерство в личном зачете
|5.
|Chevrolet
|14
|6.
|Hyundai
|12
|12
|7.
|Skoda
|11
|9
|2
|
Победа в WRC 2
и лидерство в обоих зачетах
|8.
|Peugeot
|10
|
|Renault
|10
|
|Opel
|10
|Hummer
|10
|BAIC
|10
|Borgward
|10
|14.
|Volkswagen
|5
|BMW
|5
В следующий раз изменения в рейтинг будут внесены 8 февраля. Причем по итогам гонки, которая пройдет в России. Ведь первым этапом Кубка мира по бахам является гонка «Россия – Северный лес», которая состоится в первые выходные февраля в Ленинградской области.
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