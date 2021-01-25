Рейтинг Motorsport.com: Toyota уходит в отрыв!

Обманывать читателей нехорошо – но мы, увы, сделали это не далее как в пятницу. Опубликовав первые результаты нашего рейтинга успеха автобрендов в гонках, мы пообещали существенные изменения в первой тройке по итогам состоявшегося в минувшие выходные Ралли Монте-Карло. И ошиблись. Отчасти – с непривычки, отчасти – из-за сильного выступления заводской команды Toyota.

Напомним, что первые подсчеты были сделаны нами по результатам знаменитого «Дакара». Так как эта гонка длится чуть ли не две недели и является культовой, мы присвоили ей максимальный коэффициент – 5. В то время как любой этап WRC имеет коэффициент всего 0,75. Таким образом, Toyota и Mini, сражавшиеся за победу в легендарном ралли-марафоне, в любом случае сохранили бы за собой две первых строчки и после Монте-Карло.

Вот как мы рассчитываем наш рейтинг: Рейтинг Motorsport.com – как мы сравниваем успехи разных автомобильных марок в разных гонках

Всего в прошлые выходные баллы в зачет нашего рейтинга набрали четыре марки. Среди них вновь победила Toyota, причем с большим отрывом – благодаря дублю в топовом классе чемпионата мира и выходу в лидеры сезона в обоих зачетах.

Из впервые отметившихся в рейтинге ярче всего проявил себя Citroen. Хотя успехи в младших классах чемпионата приносят в три раза меньше очков, чем в WRC, выступления машин французской марки в WRC 2 и WRC 3 позволили ей опередить, к примеру, представленную в высшей категории Hyundai. В теории Citroen мог даже отвоевать третью строчку рейтинга у Ford. Но американская марка еще по итогам «Дакара» имела больше баллов, чем французы набрали в Монте-Карло (16 против 15). Плюс Ford представлен во всех трех классах чемпионата мира по ралли – что за прошлые выходные принесло «голубому овалу» 5 далеко не лишних баллов.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 24 января 2021 года