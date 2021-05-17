Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: Toyota наносит ответный удар – и Mercedes снова второй
Успехи в ралли-рейдах не только вернули японский бренд на роль лидера, но и дают надежду на сохранение этого лидерства даже в случае победы Mercedes в Гран При Монако
«Теперь, похоже, на первую строчку Toyota вернется нескоро» – написали мы неделю назад, зафиксировав первую смену лидера в рейтинга, с помощью которого мы сравниваем успехи автомобильных марок в автогонках. И, как часто бывает с авторами столь смелых утверждений, ошиблись.
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Как оказалось, мы не поспели за не слишком предсказуемыми в условиях пандемии изменениями календаря соревнований. В данном случае – соревнований по ралли-рейдам. Еще совсем недавно открывать Кубок мира в этой дисциплине должно было июньское Ралли Казахстан – как вдруг выяснилось, что в календарь соревнований попало Ралли Андалусия, состоявшееся на этой неделе в Испании. А где проходит ралли-рейд – там жди хорошего урожая очков для Toyota.
И не беда, что при учете набранных в этом соревновании баллов используется понижающий коэффициент 0,5 (для Формулы 1 он равен единице, а для WRC и Формулы Е, к примеру – 0,75). Зато на руку японцам играют большое количество марок в списке участников и высокая доля японских машин – в том числе лидеров.
Поясним на конкретном примере. Гонку в Испании выиграл Нассер Аль-Аттия, выступающий на Toyota – плюс еще два экипажа на пикапах Hilux финишировали 3-м и 5-м. Мы начисляем баллы за финиш в первой пятерке по привычной (в том числе по Ф1) схеме 25-18-15-12-10. Таким образом, для начала Toyota набирает 52 балла, которые при использовании упомянутого выше понижающего коэффициента уменьшаются до 26-ти. Казалось бы, пустяки на фоне 78-ми баллов, которые неделю назад набрал Mercedes благодаря двум подиумам своих пилотов в Гран При Испании.
Однако в Ралли Андалусии стартовали машины 9-ти разных марок – на основании этого используем повышающий коэффициент 1,25. Машин было почти 40, т.е. больше 20-ти – а это дает основание еще раз умножить результат на 1,25. Доля Toyota среди них составила 40 %, благодаря чему не применялся понижающий коэффициент (другим маркам пришлось умножить полученные баллы на 0,75, а то и на 0,5). Наконец, этап был первый – следовательно, представители Toyota стали лидерами в личном и командном зачете. За что марке положены призовые коэффициенты 1,2 и 1,3. И вот на счету японцев уже 64 балла за уик-энд и 60 баллов преимущества над Mercedes.
Конечно, через неделю у штутгартцев есть хорошая возможность разжиться баллами по итогам Гран При Монако. Однако пилоты заводской команды Toyota одновременно выйдут на старт Ралли Португалия. И хотя этапы Формулы 1 обычно позволяют собрать более богатый урожай, чем гонки WRC, с имеющимся запасом Toyota вполне может удержаться в лидерах как минимум еще неделю.
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Рейтинг Motorsport.com: положение на 17 мая 2020 года
|Марка
|
Баллы и достижения
на Ралли Андалусия
|Общий счет
|
Изменение
позиции
|1.
|Toyota
|
64 (1-е и 3-е места)
|484
|+ 1
|2.
|Mercedes
|
|424
|- 1
|3.
|MINI
|
22 (2-е место)
|219
|4.
|Ford
|2
|147
|5.
|
Chevrolet
|2
|114
|6.
|Jaguar
|88
|7.
|Honda
|79
|8.
|
Skoda
|68
|9.
|Porsche
|59
|10.
|DS
|51
|11.
|Audi
|50
|Ferrari
|50
|13.
|BMW
|2
|49
|14.
|Hyundai
|46
|15.
|
Nissan
|2
|30
|+ 1
|16.
|Citroen
|29
|- 1
|17.
|Mahindra
|28
|- 1
|18.
|
Volkswagen
|2
|21
|19.
|Renault
|17
|20.
|Peugeot
|14
|McLaren
|14
|Alpine
|14
|23.
|NIO
|13
|24.
|Opel
|10
|Hummer
|10
|
BAIC
|10
|Borgward
|10
|28.
|Alfa Romeo
|7
|Aston Martin
|7
|30.
|Dodge
|4
|31.
|Mitsubishi
|2
|3
|+ 1
|32.
|ГАЗ
|2
|- 1
|Land Rover
|2
|2
|дебют
|34.
|Jeep
|1
|- 1
Об этой статье
|Серия
|Общая информация
|Автор
|Кирилл Качнов