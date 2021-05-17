«Теперь, похоже, на первую строчку Toyota вернется нескоро» – написали мы неделю назад, зафиксировав первую смену лидера в рейтинга, с помощью которого мы сравниваем успехи автомобильных марок в автогонках. И, как часто бывает с авторами столь смелых утверждений, ошиблись.

Как оказалось, мы не поспели за не слишком предсказуемыми в условиях пандемии изменениями календаря соревнований. В данном случае – соревнований по ралли-рейдам. Еще совсем недавно открывать Кубок мира в этой дисциплине должно было июньское Ралли Казахстан – как вдруг выяснилось, что в календарь соревнований попало Ралли Андалусия, состоявшееся на этой неделе в Испании. А где проходит ралли-рейд – там жди хорошего урожая очков для Toyota.

И не беда, что при учете набранных в этом соревновании баллов используется понижающий коэффициент 0,5 (для Формулы 1 он равен единице, а для WRC и Формулы Е, к примеру – 0,75). Зато на руку японцам играют большое количество марок в списке участников и высокая доля японских машин – в том числе лидеров.

Поясним на конкретном примере. Гонку в Испании выиграл Нассер Аль-Аттия, выступающий на Toyota – плюс еще два экипажа на пикапах Hilux финишировали 3-м и 5-м. Мы начисляем баллы за финиш в первой пятерке по привычной (в том числе по Ф1) схеме 25-18-15-12-10. Таким образом, для начала Toyota набирает 52 балла, которые при использовании упомянутого выше понижающего коэффициента уменьшаются до 26-ти. Казалось бы, пустяки на фоне 78-ми баллов, которые неделю назад набрал Mercedes благодаря двум подиумам своих пилотов в Гран При Испании.

Однако в Ралли Андалусии стартовали машины 9-ти разных марок – на основании этого используем повышающий коэффициент 1,25. Машин было почти 40, т.е. больше 20-ти – а это дает основание еще раз умножить результат на 1,25. Доля Toyota среди них составила 40 %, благодаря чему не применялся понижающий коэффициент (другим маркам пришлось умножить полученные баллы на 0,75, а то и на 0,5). Наконец, этап был первый – следовательно, представители Toyota стали лидерами в личном и командном зачете. За что марке положены призовые коэффициенты 1,2 и 1,3. И вот на счету японцев уже 64 балла за уик-энд и 60 баллов преимущества над Mercedes.

Конечно, через неделю у штутгартцев есть хорошая возможность разжиться баллами по итогам Гран При Монако. Однако пилоты заводской команды Toyota одновременно выйдут на старт Ралли Португалия. И хотя этапы Формулы 1 обычно позволяют собрать более богатый урожай, чем гонки WRC, с имеющимся запасом Toyota вполне может удержаться в лидерах как минимум еще неделю.

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Рейтинг Motorsport.com: положение на 17 мая 2020 года

Марка Баллы и достижения на Ралли Андалусия Общий счет Изменение позиции 1. Toyota 64 (1-е и 3-е места) 484 + 1 2. Mercedes 424 - 1 3. MINI 22 (2-е место) 219 4. Ford 2 147 5. Chevrolet 2 114 6. Jaguar 88 7. Honda 79 8. Skoda 68 9. Porsche 59 10. DS 51 11. Audi 50 Ferrari 50 13. BMW 2 49 14. Hyundai 46 15. Nissan 2 30 + 1 16. Citroen 29 - 1 17. Mahindra 28 - 1 18. Volkswagen 2 21 19. Renault 17 20. Peugeot 14 McLaren 14 Alpine 14 23. NIO 13 24. Opel 10 Hummer 10 BAIC 10 Borgward 10 28. Alfa Romeo 7 Aston Martin 7 30. Dodge 4 31. Mitsubishi 2 3 + 1 32. ГАЗ 2 - 1 Land Rover 2 2 дебют 34. Jeep 1 - 1