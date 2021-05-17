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Рейтинг Motorsport.com: Toyota наносит ответный удар – и Mercedes снова второй

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, Главный редактор

Успехи в ралли-рейдах не только вернули японский бренд на роль лидера, но и дают надежду на сохранение этого лидерства даже в случае победы Mercedes в Гран При Монако

Рейтинг Motorsport.com: Toyota наносит ответный удар – и Mercedes снова второй

«Теперь, похоже, на первую строчку Toyota вернется нескоро» – написали мы неделю назад, зафиксировав первую смену лидера в рейтинга, с помощью которого мы сравниваем успехи автомобильных марок в автогонках. И, как часто бывает с авторами столь смелых утверждений, ошиблись.

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Как оказалось, мы не поспели за не слишком предсказуемыми в условиях пандемии изменениями календаря соревнований. В данном случае – соревнований по ралли-рейдам. Еще совсем недавно открывать Кубок мира в этой дисциплине должно было июньское Ралли Казахстан – как вдруг выяснилось, что в календарь соревнований попало Ралли Андалусия, состоявшееся на этой неделе в Испании. А где проходит ралли-рейд – там жди хорошего урожая очков для Toyota.

И не беда, что при учете набранных в этом соревновании баллов используется понижающий коэффициент 0,5 (для Формулы 1 он равен единице, а для WRC и Формулы Е, к примеру – 0,75). Зато на руку японцам играют большое количество марок в списке участников и высокая доля японских машин – в том числе лидеров.

Поясним на конкретном примере. Гонку в Испании выиграл Нассер Аль-Аттия, выступающий на Toyota – плюс еще два экипажа на пикапах Hilux финишировали 3-м и 5-м. Мы начисляем баллы за финиш в первой пятерке по привычной (в том числе по Ф1) схеме 25-18-15-12-10. Таким образом, для начала Toyota набирает 52 балла, которые при использовании упомянутого выше понижающего коэффициента уменьшаются до 26-ти. Казалось бы, пустяки на фоне 78-ми баллов, которые неделю назад набрал Mercedes благодаря двум подиумам своих пилотов в Гран При Испании.

Однако в Ралли Андалусии стартовали машины 9-ти разных марок – на основании этого используем повышающий коэффициент 1,25. Машин было почти 40, т.е. больше 20-ти – а это дает основание еще раз умножить результат на 1,25. Доля Toyota среди них составила 40 %, благодаря чему не применялся понижающий коэффициент (другим маркам пришлось умножить полученные баллы на 0,75, а то и на 0,5). Наконец, этап был первый – следовательно, представители Toyota стали лидерами в личном и командном зачете. За что марке положены призовые коэффициенты 1,2 и 1,3. И вот на счету японцев уже 64 балла за уик-энд и 60 баллов преимущества над Mercedes.

Конечно, через неделю у штутгартцев есть хорошая возможность разжиться баллами по итогам Гран При Монако. Однако пилоты заводской команды Toyota одновременно выйдут на старт Ралли Португалия. И хотя этапы Формулы 1 обычно позволяют собрать более богатый урожай, чем гонки WRC, с имеющимся запасом Toyota вполне может удержаться в лидерах как минимум еще неделю.

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Рейтинг Motorsport.com: положение на 17 мая 2020 года

  Марка

Баллы и достижения

на Ралли Андалусия

 Общий счет

Изменение

позиции
1. Japan Toyota

64 (1-е и 3-е места)

 484 + 1
2. Germany Mercedes

 

 424 - 1
3.  United Kingdom MINI

22 (2-е место)

 219  
4. United States Ford 2 147  
5.

United States Chevrolet

 2 114  
6. United Kingdom Jaguar   88  
7. Japan Honda   79  
8.

Czech Republic Skoda

   68  
9. Germany Porsche   59  
10. France DS   51  
11. Germany Audi   50  
  Italy Ferrari   50  
13. Germany BMW 2 49  
14. Korea, Republic of Hyundai   46  
15.

Japan Nissan

 2 30 + 1
16. France Citroen   29 - 1
17. India Mahindra   28 - 1
18.

Germany Volkswagen

 2 21  
19. France Renault   17  
20. France Peugeot   14  
  United Kingdom McLaren   14  
  France Alpine   14  
23. China NIO   13  
24. Germany Opel   10  
  United States Hummer   10  
 

China BAIC

   10  
  China Borgward   10  
28. Italy Alfa Romeo   7  
  United Kingdom Aston Martin   7  
30. United States Dodge   4  
31. Japan Mitsubishi 2 3 + 1
32. Russian Federation ГАЗ   2 - 1
  United Kingdom Land Rover 2 2 дебют
34. United States Jeep   1 - 1
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Автор Кирилл Качнов

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