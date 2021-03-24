Рейтинг Motorsport.com: Toyota надышалась перед стартом Формулы 1
Участники ралли-рейдов продолжают проводить одну гонку за другой, а представленные в этой дисциплине марки – набирать рейтинговые баллы (пусть и понемногу)
Рейтинг, в котором оценивается успешность автомобильных брендов в гонках, Motorsport.com запустил вскоре после наступления 2021 года. Прошло уже почти три месяца – и на протяжении всего этого времени ситуация на первых строчках остается весьма однообразной.
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Причина – специфический календарь одного соревнований по ралли-рейдам, Кубка мира по бахам. Из девяти запланированных этапов состоялись уже четыре. Плюс в начале года прошел знаменитый «Дакар». После этого не приходится удивляться, что в нашем рейтинге лидируют Toyota и MINI – именно экипажи на машинах этих марок, как правило, сражаются за победы.
В прошлые выходные в Иордании прошла очередная баха, результаты которой выглядели уже привычными. Второй этап подряд на первой позиции финишировал экипаж на MINI (штурманом в котором является россиянин Алексей Кузьмич), а на втором и третьем месте гонку закончили автомобили Toyota.
Баллов и британская, и японская марка набрали немного: и в силу понижающего коэффициента, который используется при оценке результатов в Кубке мира по бахам – и в силу того, что на старт в соответствующем зачете вышло всего три автомобиля (машин было больше, но у большинства результаты в зачет Кубка мира не шли). Но в отсутствие в прошлые выходные других «рейтинговых» гонок Toyota и MINI еще сильнее оторвались от соперников.
Однако совсем скоро господству двух этих марок должен прийти конец. Начало сезона Формулы 1 неизбежно проведет к продвижению на первые строчки брендов, представленных в этом турнире. Впрочем, определенный запас у лидеров есть: ведь даже если Mercedes сделает на Гран При Бахрейна дубль плюс следующие три места займут машины с двигателями немецкой марки, на счету бренда из Штутгарта окажется 97 очков. Так что, исход борьбы за лидерство пока не очевиден. Ведь со стартом чемпионата Формулы 1 машины японской марки не прекратят участие в соревнованиях...
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Результаты рейтинга Motorsport.com на 22 марта 2021 года
|Марка
|
Достижения
за уик-энд
|
Баллы
за уик-энд
|
Всего
баллов
|1.
|Toyota
|
2-е и 3-е место
на «Бахе Иордания»
|4
|359
|2.
|MINI
|
Победа
на «Бахе Иордания»
|6
|197
|3.
|Ford
|
|134
|4.
|Chevrolet
|108
|5.
|Mercedes
|50
|6.
|Skoda
|43
|7.
|Hyundai
|38
|8.
|Jaguar
|33
|9.
|Volkswagen
|18
|10.
|Citroen
|18
|11.
|Peugeot
|14
|Audi
|14
|13.
|BMW
|13
|14.
|DS
|11
|15.
|Renault
|10
|Opel
|10
|Hummer
|10
|BAIC
|10
|Borgward
|10
|20.
|Porsche
|9
|21.
|Nissan
|8
|22.
|Mahindra
|4
|Dodge
|4
|24.
|NIO
|4
|25.
|ГАЗ
|2
|26.
|Mitsubishi
|1
|Jeep
|1
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