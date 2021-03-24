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Рейтинг Motorsport.com: Toyota надышалась перед стартом Формулы 1

Участники ралли-рейдов продолжают проводить одну гонку за другой, а представленные в этой дисциплине марки – набирать рейтинговые баллы (пусть и понемногу)

Рейтинг Motorsport.com: Toyota надышалась перед стартом Формулы 1

Рейтинг, в котором оценивается успешность автомобильных брендов в гонках, Motorsport.com запустил вскоре после наступления 2021 года. Прошло уже почти три месяца – и на протяжении всего этого времени ситуация на первых строчках остается весьма однообразной.

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Причина – специфический календарь одного соревнований по ралли-рейдам, Кубка мира по бахам. Из девяти запланированных этапов состоялись уже четыре. Плюс в начале года прошел знаменитый «Дакар». После этого не приходится удивляться, что в нашем рейтинге лидируют Toyota и MINI – именно экипажи на машинах этих марок, как правило, сражаются за победы.

В прошлые выходные в Иордании прошла очередная баха, результаты которой выглядели уже привычными. Второй этап подряд на первой позиции финишировал экипаж на MINI (штурманом в котором является россиянин Алексей Кузьмич), а на втором и третьем месте гонку закончили автомобили Toyota.

Баллов и британская, и японская марка набрали немного: и в силу понижающего коэффициента, который используется при оценке результатов в Кубке мира по бахам – и в силу того, что на старт в соответствующем зачете вышло всего три автомобиля (машин было больше, но у большинства результаты в зачет Кубка мира не шли). Но в отсутствие в прошлые выходные других «рейтинговых» гонок Toyota и MINI еще сильнее оторвались от соперников.

Однако совсем скоро господству двух этих марок должен прийти конец. Начало сезона Формулы 1 неизбежно проведет к продвижению на первые строчки брендов, представленных в этом турнире. Впрочем, определенный запас у лидеров есть: ведь даже если Mercedes сделает на Гран При Бахрейна дубль плюс следующие три места займут машины с двигателями немецкой марки, на счету бренда из Штутгарта окажется 97 очков. Так что, исход борьбы за лидерство пока не очевиден. Ведь со стартом чемпионата Формулы 1 машины японской марки не прекратят участие в соревнованиях...

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Результаты рейтинга Motorsport.com на 22 марта 2021 года

  Марка

Достижения

за уик-энд

Баллы

за уик-энд

Всего

баллов
1. Japan Toyota

2-е и 3-е место 

на «Бахе Иордания»

 4 359
2. United Kingdom MINI

Победа 

на «Бахе Иордания»

 6 197
3. United States Ford

 

   134
4. United States Chevrolet     108
5. Germany Mercedes     50
6. Czech Republic Skoda     43
7. Korea, Republic of Hyundai     38
8. United Kingdom Jaguar     33
9. Germany Volkswagen     18
10. France Citroen     18
11. France Peugeot     14
  Germany Audi     14
13. Germany BMW     13
14. France DS     11
15. France Renault     10
  Germany Opel     10
  United States Hummer     10
  China BAIC     10
  China Borgward     10
20.  Germany Porsche     9
21. Japan Nissan     8
22. India Mahindra     4
  United States Dodge     4
24. China NIO     4
25. Russian Federation ГАЗ     2
26. Japan Mitsubishi     1
  United States Jeep     1

 

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