Рейтинг, в котором оценивается успешность автомобильных брендов в гонках, Motorsport.com запустил вскоре после наступления 2021 года. Прошло уже почти три месяца – и на протяжении всего этого времени ситуация на первых строчках остается весьма однообразной.

Причина – специфический календарь одного соревнований по ралли-рейдам, Кубка мира по бахам. Из девяти запланированных этапов состоялись уже четыре. Плюс в начале года прошел знаменитый «Дакар». После этого не приходится удивляться, что в нашем рейтинге лидируют Toyota и MINI – именно экипажи на машинах этих марок, как правило, сражаются за победы.

В прошлые выходные в Иордании прошла очередная баха, результаты которой выглядели уже привычными. Второй этап подряд на первой позиции финишировал экипаж на MINI (штурманом в котором является россиянин Алексей Кузьмич), а на втором и третьем месте гонку закончили автомобили Toyota.

Баллов и британская, и японская марка набрали немного: и в силу понижающего коэффициента, который используется при оценке результатов в Кубке мира по бахам – и в силу того, что на старт в соответствующем зачете вышло всего три автомобиля (машин было больше, но у большинства результаты в зачет Кубка мира не шли). Но в отсутствие в прошлые выходные других «рейтинговых» гонок Toyota и MINI еще сильнее оторвались от соперников.

Однако совсем скоро господству двух этих марок должен прийти конец. Начало сезона Формулы 1 неизбежно проведет к продвижению на первые строчки брендов, представленных в этом турнире. Впрочем, определенный запас у лидеров есть: ведь даже если Mercedes сделает на Гран При Бахрейна дубль плюс следующие три места займут машины с двигателями немецкой марки, на счету бренда из Штутгарта окажется 97 очков. Так что, исход борьбы за лидерство пока не очевиден. Ведь со стартом чемпионата Формулы 1 машины японской марки не прекратят участие в соревнованиях...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 22 марта 2021 года Марка Достижения за уик-энд Баллы за уик-энд Всего баллов 1. Toyota 2-е и 3-е место на «Бахе Иордания» 4 359 2. MINI Победа на «Бахе Иордания» 6 197 3. Ford 134 4. Chevrolet 108 5. Mercedes 50 6. Skoda 43 7. Hyundai 38 8. Jaguar 33 9. Volkswagen 18 10. Citroen 18 11. Peugeot 14 Audi 14 13. BMW 13 14. DS 11 15. Renault 10 Opel 10 Hummer 10 BAIC 10 Borgward 10 20. Porsche 9 21. Nissan 8 22. Mahindra 4 Dodge 4 24. NIO 4 25. ГАЗ 2 26. Mitsubishi 1 Jeep 1