Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: старт сезона WEC помог прогрессу Ferrari, Porsche и Alpine
Пока основная борьба идет в конце первой десятки и ниже – но не исключено, что лидер рейтинга сменится уже через неделю!
Марки Toyota и Mercedes хорошо представлены в мировом автоспорте – но выступают в разных турнирах и не могут сойтись на одной трассе. Частично исправить эту ситуацию и призван рейтинг Motorsport.com – в нем мы приводим успехи разных автомобильных марок в гонках к общему знаменателю.
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Уже очевидно, что противоборство немецкой и японской марки должно стать главной интригой сезона, однако в острую фазу оно пока не перешло. Заработав приличный запас баллов в самом начале года по результатам «Дакара» и регулярно пополняя счет на ралли и ралли-рейдах, Toyota лидирует в рейтинге почти четыре месяца. Mercedes, после того как стартовали сезоны в Формуле Е и Формуле 1, быстро прорвался на 2-е место – но на расстояние атаки пока не подобрался. В минувшие выходные в очередной раз рейтинговые баллы принесли немцам сразу три пилота (третьим стал финишировавший на 5-й позиции Ландо Норрис). Но японцы смогли минизировать потери с помощью успеха на первом этапе чемпионата WEC, прошедшем в Спа.
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6-часовой марафон позволил улучшить позиции почти всем маркам, представленным в классах LMH и LMGTE Pro (только в них разыгрывается чемпионат мира – поэтому только они учитываются при подсчете рейтинга). К примеру, Alpine 2-е место в Спа принесло в 3,5 раза больше баллов, чем результаты Гран При Португалии – а Ferrari финиш двумя машинами в первой тройке LMGTE Pro подарил 13 баллов против 3-х, заработанных в Ф1.
Пока борьба наиболее активно идет в конце первой десятки и ниже, однако в следующие выходные можно рассчитывать на большие перемены и в верхней части таблицы. В то время как команды и пилоты Toyota в следующие выходные не смогут заработать ни одного балла, гонщики Mercedes примут участие сразу в двух соревнованиях – этапе Формулы 1 в Барселоне и гонке Формулы Е в Монако. Причем в обоих турнирах представители штутгартской марки лидируют. Поэтому не исключено, что ровно через неделю мы сообщим о смене лидера в нашем рейтинге.
Рейтинг Motorsport.com: положение на 3 мая 2020 года
|Марка
|
Баллы
в Ф1
|
Баллы
в WEC
|Баллы за уик-энд
|
Общий
счет
|
Изменение
позиции
|1.
|Toyota
|
30
1-е и 3-е места в LMH
|420
|2.
|Mercedes
|
66
1-е и 3-е места
|66
|343
|3.
|
MINI
|197
|4.
|Ford
|145
|5.
|
Chevrolet
|4
|4
|112
|6.
|Jaguar
|79
|7.
|
Skoda
|68
|8.
|Honda
|
29
2-е место
|65
|+ 3
|9.
|Porsche
|
22
1-е место в LMGTE Pro
|22
|58
|+ 2
|10.
|Hyundai
|46
|- 2
|11.
|Audi
|40
|- 2
|12.
|BMW
|39
|- 2
|13.
|Ferrari
|3
|
13
2-е и 3-е места
в LMGTE Pro
|16
|39
|+ 5
|14.
|Citroen
|27
|- 1
|
Nissan
|27
|- 1
|
Mahindra
|27
|- 1
|17.
|
DS
|25
|- 1
|18.
|Volkswagen
|19
|19.
|Renault
|2
|15
|+ 1
|20.
|Peugeot
|14
|- 1
|21.
|McLaren
|3
|12
|+ 5
|Alpine
|2
|
7
2-е место
в LMH
|9
|12
|+ 7
|NIO
|12
|24.
|Opel
|10
|- 2
|Hummer
|10
|- 2
|
BAIC
|10
|- 2
|Borgward
|10
|- 2
|28.
|Alfa Romeo
|2
|5
|Aston Martin
|2
|5
|30.
|Dodge
|4
|- 3
|31.
|ГАЗ
|2
|32.
|Mitsubishi
|1
|Jeep
|1
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