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Рейтинг Motorsport.com: старт сезона WEC помог прогрессу Ferrari, Porsche и Alpine

Пока основная борьба идет в конце первой десятки и ниже – но не исключено, что лидер рейтинга сменится уже через неделю!

Рейтинг Motorsport.com: старт сезона WEC помог прогрессу Ferrari, Porsche и Alpine

Марки Toyota и Mercedes хорошо представлены в мировом автоспорте – но выступают в разных турнирах и не могут сойтись на одной трассе. Частично исправить эту ситуацию и призван рейтинг Motorsport.com – в нем мы приводим успехи разных автомобильных марок в гонках к общему знаменателю. 

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Уже очевидно, что противоборство немецкой и японской марки должно стать главной интригой сезона, однако в острую фазу оно пока не перешло. Заработав приличный запас баллов в самом начале года по результатам «Дакара» и регулярно пополняя счет на ралли и ралли-рейдах, Toyota лидирует в рейтинге почти четыре месяца. Mercedes, после того как стартовали сезоны в Формуле Е и Формуле 1, быстро прорвался на 2-е место – но на расстояние атаки пока не подобрался. В минувшие выходные в очередной раз рейтинговые баллы принесли немцам сразу три пилота (третьим стал финишировавший на 5-й позиции Ландо Норрис). Но японцы смогли минизировать потери с помощью успеха на первом этапе чемпионата WEC, прошедшем в Спа.

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6-часовой марафон позволил улучшить позиции почти всем маркам, представленным в классах LMH и LMGTE Pro (только в них разыгрывается чемпионат мира – поэтому только они учитываются при подсчете рейтинга). К примеру, Alpine 2-е место в Спа принесло в 3,5 раза больше баллов, чем результаты Гран При Португалии – а Ferrari финиш двумя машинами в первой тройке LMGTE Pro подарил 13 баллов против 3-х, заработанных в Ф1. 

Пока борьба наиболее активно идет в конце первой десятки и ниже, однако в следующие выходные можно рассчитывать на большие перемены и в верхней части таблицы. В то время как команды и пилоты Toyota в следующие выходные не смогут заработать ни одного балла, гонщики Mercedes примут участие сразу в двух соревнованиях – этапе Формулы 1 в Барселоне и гонке Формулы Е в Монако. Причем в обоих турнирах представители штутгартской марки лидируют. Поэтому не исключено, что ровно через неделю мы сообщим о смене лидера в нашем рейтинге. 

Рейтинг Motorsport.com: положение на 3 мая 2020 года

  Марка

Баллы

в Ф1

Баллы

в WEC

 Баллы за уик-энд

Общий

счет

Изменение

позиции
1. Japan Toyota  

30

1-е и 3-е места в LMH

   420  
2. Germany Mercedes

66

1-е и 3-е места

   66 343  
3.

United Kingdom MINI

       197  
4. United States Ford       145  
5.

United States Chevrolet

   4 4 112  
6. United Kingdom Jaguar       79  
7.

Czech Republic Skoda

       68  
8. Japan Honda

29

2-е место

     65 + 3
9. Germany Porsche  

22

1-е место в LMGTE Pro

 22 58 + 2
10. Korea, Republic of Hyundai       46 - 2
11. Germany Audi       40 - 2
12. Germany BMW       39 - 2
13. Italy Ferrari 3

13

2-е и 3-е места

в LMGTE Pro

 16 39 + 5
14. France Citroen       27 - 1
 

Japan Nissan

       27 - 1
 

India Mahindra

       27 - 1
17.

France DS

       25 - 1
18. Germany Volkswagen       19  
19. France Renault 2     15 + 1
20. France Peugeot       14 - 1
21. United Kingdom McLaren 3     12 + 5
  France Alpine 2

7

2-е место

в LMH

 9 12 + 7
  China NIO       12  
24. Germany Opel       10 - 2
  United States Hummer       10 - 2
 

China BAIC

       10 - 2
  China Borgward       10 - 2
28. Italy Alfa Romeo 2     5  
  United Kingdom Aston Martin 2     5  
30. United States Dodge       4 - 3
31. Russian Federation ГАЗ       2  
32. Japan Mitsubishi       1  
  United States Jeep       1  
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