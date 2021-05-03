Марки Toyota и Mercedes хорошо представлены в мировом автоспорте – но выступают в разных турнирах и не могут сойтись на одной трассе. Частично исправить эту ситуацию и призван рейтинг Motorsport.com – в нем мы приводим успехи разных автомобильных марок в гонках к общему знаменателю.

Уже очевидно, что противоборство немецкой и японской марки должно стать главной интригой сезона, однако в острую фазу оно пока не перешло. Заработав приличный запас баллов в самом начале года по результатам «Дакара» и регулярно пополняя счет на ралли и ралли-рейдах, Toyota лидирует в рейтинге почти четыре месяца. Mercedes, после того как стартовали сезоны в Формуле Е и Формуле 1, быстро прорвался на 2-е место – но на расстояние атаки пока не подобрался. В минувшие выходные в очередной раз рейтинговые баллы принесли немцам сразу три пилота (третьим стал финишировавший на 5-й позиции Ландо Норрис). Но японцы смогли минизировать потери с помощью успеха на первом этапе чемпионата WEC, прошедшем в Спа.

6-часовой марафон позволил улучшить позиции почти всем маркам, представленным в классах LMH и LMGTE Pro (только в них разыгрывается чемпионат мира – поэтому только они учитываются при подсчете рейтинга). К примеру, Alpine 2-е место в Спа принесло в 3,5 раза больше баллов, чем результаты Гран При Португалии – а Ferrari финиш двумя машинами в первой тройке LMGTE Pro подарил 13 баллов против 3-х, заработанных в Ф1.

Пока борьба наиболее активно идет в конце первой десятки и ниже, однако в следующие выходные можно рассчитывать на большие перемены и в верхней части таблицы. В то время как команды и пилоты Toyota в следующие выходные не смогут заработать ни одного балла, гонщики Mercedes примут участие сразу в двух соревнованиях – этапе Формулы 1 в Барселоне и гонке Формулы Е в Монако. Причем в обоих турнирах представители штутгартской марки лидируют. Поэтому не исключено, что ровно через неделю мы сообщим о смене лидера в нашем рейтинге.

Рейтинг Motorsport.com: положение на 3 мая 2020 года

Марка Баллы в Ф1 Баллы в WEC Баллы за уик-энд Общий счет Изменение позиции 1. Toyota 30 1-е и 3-е места в LMH 420 2. Mercedes 66 1-е и 3-е места 66 343 3. MINI 197 4. Ford 145 5. Chevrolet 4 4 112 6. Jaguar 79 7. Skoda 68 8. Honda 29 2-е место 65 + 3 9. Porsche 22 1-е место в LMGTE Pro 22 58 + 2 10. Hyundai 46 - 2 11. Audi 40 - 2 12. BMW 39 - 2 13. Ferrari 3 13 2-е и 3-е места в LMGTE Pro 16 39 + 5 14. Citroen 27 - 1 Nissan 27 - 1 Mahindra 27 - 1 17. DS 25 - 1 18. Volkswagen 19 19. Renault 2 15 + 1 20. Peugeot 14 - 1 21. McLaren 3 12 + 5 Alpine 2 7 2-е место в LMH 9 12 + 7 NIO 12 24. Opel 10 - 2 Hummer 10 - 2 BAIC 10 - 2 Borgward 10 - 2 28. Alfa Romeo 2 5 Aston Martin 2 5 30. Dodge 4 - 3 31. ГАЗ 2 32. Mitsubishi 1 Jeep 1