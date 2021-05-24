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Рейтинг Motorsport.com: проблемы Mercedes на руку Toyota

Похоже, марка из Штутгарта закрепилась на первой строчке таблицы надолго

Рейтинг Motorsport.com: проблемы Mercedes на руку Toyota

Провальное выступление команды Mercedes на Гран При Монако привело к тому, что немецкий коллектив уступил Red Bull лидерство в Кубке конструкторов, а Льюис Хэмилтон откатился на 2-е место в личном зачете. В рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы приводим к единому знаменателю гоночные успехи разных автомобильных марок, немецкий бренд сохранил позицию, которую занимал к началу уик-энда – однако неудача на берегах Средиземного моря все же оставила в обновленной таблице весьма заметный след.

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В роли лидера к этим выходным подошла Toyota – и мы не рассчитывали, что Mercedes сможет оттеснить японцев на вторую строчку. Ведь сравнительно недалеко от Монако, в Португалии, проходил очередной этап чемпионата мира по ралли. Имевшийся у Toyota запас и успехи заводской раллийной команды вкупе должны были позволить японской марке сохранить первое место – даже если бы пилоты Mercedes ударно провели гонку на легендарной городской трассе.

На деле же все сложилось для Toyota еще лучше. На Ралли Португалия представители марки заняли (не без помощи наделавших ошибок соперников из Hyundai) 1-е, 3-е и 4-е места. Плюс сохранили лидерство в обоих зачетах, благодаря чему полученные ими рейтинговые баллы были умножены на повышающий коэффициент.

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В то же самое время в первой пятерке Гран При Монако оказались лишь представители клиентов Mercedes – за успехи которых марка получает вдвое меньше баллов, чем за успехи заводского коллектива. Минимизировать потери могли помочь повышающие коэффициенты за лидерство в общем зачете – но как назло и в турнирных таблицах на первые места вышли Макс Ферстаппен и Red Bull (успехи которых помогли Honda подняться на 6-е место).

В итоге отрыв Toyota от Mercedes только вырос, с 60-ти баллов до 83-х. И хотя в горизонте сезона шансы немцев на победу по-прежнему кажутся предпочтительнее, борьба двух известных брендов на деле оказалась более плотной, чем мы предполагали. И это не может не радовать.

Рейтинг Motorsport.com: положение на 24 мая 2020 года

  Марка

Баллы

в Ф1

Баллы

в WRC

Баллы 

в WRC 2

Баллы

в WRC 3

 Баллы за уик-энд

Всего

баллов

Измен-е

позиции
1. Japan Toyota  

41

1-е и 3-е места

     41 523  
2. Germany Mercedes

16 

3-е место

(мотор)

       16 440  
3. United Kingdom MINI           219  
4. United States Ford   4

4

2-е место

 1 9 156  
5. United States Chevrolet           114  
6. Japan Honda

28

1-е место

         107 + 1
7. United Kingdom Jaguar           88 - 1
8.

Czech Republic Skoda

     2

16

1-е и 3-е места

 18 86  
9. Italy Ferrari

 17

2-е место

         67 + 2
10. Germany Porsche           59 - 1
  Korea, Republic of Hyundai  

9

2-е место

 2 2 13 59 + 4
12. France DS           51 - 2
13. Germany Audi           50 - 2
14. Germany BMW           49 - 2
15.

Japan Nissan

           30  
16. France Citroen    

2

3-е место

10

2-е место

 12 41  
17. India Mahindra           28  
18.

Germany Volkswagen

    

7

1-е место

 1 8 29  
19. France Renault 2         19  
 

United Kingdom McLaren

5

3-е место

       5 19 + 1
21. France Alpine 2       2 16  
22. France Peugeot           14 - 2
23. China NIO           13 - 1
24. United Kingdom Aston Martin 3         11 + 4
25. Germany Opel           10 - 1
  United States Hummer           10 - 1
 

China BAIC

           10 - 1
  China Borgward           10 - 1
29. Italy Alfa Romeo 2         9 - 1
30. United States Dodge           4  
31. Japan Mitsubishi           3  
32. Russian Federation ГАЗ           2  
  United Kingdom Land Rover           2  
34. United States Jeep           1  
 
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Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости

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