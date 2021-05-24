Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: проблемы Mercedes на руку Toyota
Похоже, марка из Штутгарта закрепилась на первой строчке таблицы надолго
Провальное выступление команды Mercedes на Гран При Монако привело к тому, что немецкий коллектив уступил Red Bull лидерство в Кубке конструкторов, а Льюис Хэмилтон откатился на 2-е место в личном зачете. В рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы приводим к единому знаменателю гоночные успехи разных автомобильных марок, немецкий бренд сохранил позицию, которую занимал к началу уик-энда – однако неудача на берегах Средиземного моря все же оставила в обновленной таблице весьма заметный след.
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В роли лидера к этим выходным подошла Toyota – и мы не рассчитывали, что Mercedes сможет оттеснить японцев на вторую строчку. Ведь сравнительно недалеко от Монако, в Португалии, проходил очередной этап чемпионата мира по ралли. Имевшийся у Toyota запас и успехи заводской раллийной команды вкупе должны были позволить японской марке сохранить первое место – даже если бы пилоты Mercedes ударно провели гонку на легендарной городской трассе.
На деле же все сложилось для Toyota еще лучше. На Ралли Португалия представители марки заняли (не без помощи наделавших ошибок соперников из Hyundai) 1-е, 3-е и 4-е места. Плюс сохранили лидерство в обоих зачетах, благодаря чему полученные ими рейтинговые баллы были умножены на повышающий коэффициент.
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В то же самое время в первой пятерке Гран При Монако оказались лишь представители клиентов Mercedes – за успехи которых марка получает вдвое меньше баллов, чем за успехи заводского коллектива. Минимизировать потери могли помочь повышающие коэффициенты за лидерство в общем зачете – но как назло и в турнирных таблицах на первые места вышли Макс Ферстаппен и Red Bull (успехи которых помогли Honda подняться на 6-е место).
В итоге отрыв Toyota от Mercedes только вырос, с 60-ти баллов до 83-х. И хотя в горизонте сезона шансы немцев на победу по-прежнему кажутся предпочтительнее, борьба двух известных брендов на деле оказалась более плотной, чем мы предполагали. И это не может не радовать.
Рейтинг Motorsport.com: положение на 24 мая 2020 года
|Марка
|
Баллы
в Ф1
|
Баллы
в WRC
|
Баллы
в WRC 2
|
Баллы
в WRC 3
|Баллы за уик-энд
|
Всего
баллов
|
Измен-е
позиции
|1.
|Toyota
|
41
1-е и 3-е места
|41
|523
|2.
|Mercedes
|
16
3-е место
(мотор)
|16
|440
|3.
|MINI
|219
|4.
|Ford
|4
|
4
2-е место
|1
|9
|156
|5.
|Chevrolet
|114
|6.
|Honda
|
28
1-е место
|107
|+ 1
|7.
|Jaguar
|88
|- 1
|8.
|
Skoda
|2
|
16
1-е и 3-е места
|18
|86
|9.
|Ferrari
|
17
2-е место
|67
|+ 2
|10.
|Porsche
|59
|- 1
|Hyundai
|
9
2-е место
|2
|2
|13
|59
|+ 4
|12.
|DS
|51
|- 2
|13.
|Audi
|50
|- 2
|14.
|BMW
|49
|- 2
|15.
|
Nissan
|30
|16.
|Citroen
|
2
3-е место
|
10
2-е место
|12
|41
|17.
|Mahindra
|28
|18.
|
Volkswagen
|
7
1-е место
|1
|8
|29
|19.
|Renault
|2
|19
|
McLaren
|
5
3-е место
|5
|19
|+ 1
|21.
|Alpine
|2
|2
|16
|22.
|Peugeot
|14
|- 2
|23.
|NIO
|13
|- 1
|24.
|Aston Martin
|3
|11
|+ 4
|25.
|Opel
|10
|- 1
|Hummer
|10
|- 1
|
BAIC
|10
|- 1
|Borgward
|10
|- 1
|29.
|Alfa Romeo
|2
|9
|- 1
|30.
|Dodge
|4
|31.
|Mitsubishi
|3
|32.
|ГАЗ
|2
|Land Rover
|2
|34.
|Jeep
|1
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