Рейтинг Motorsport.com: проблемы Mercedes на руку Toyota

Провальное выступление команды Mercedes на Гран При Монако привело к тому, что немецкий коллектив уступил Red Bull лидерство в Кубке конструкторов, а Льюис Хэмилтон откатился на 2-е место в личном зачете. В рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы приводим к единому знаменателю гоночные успехи разных автомобильных марок, немецкий бренд сохранил позицию, которую занимал к началу уик-энда – однако неудача на берегах Средиземного моря все же оставила в обновленной таблице весьма заметный след.

В роли лидера к этим выходным подошла Toyota – и мы не рассчитывали, что Mercedes сможет оттеснить японцев на вторую строчку. Ведь сравнительно недалеко от Монако, в Португалии, проходил очередной этап чемпионата мира по ралли. Имевшийся у Toyota запас и успехи заводской раллийной команды вкупе должны были позволить японской марке сохранить первое место – даже если бы пилоты Mercedes ударно провели гонку на легендарной городской трассе.

На деле же все сложилось для Toyota еще лучше. На Ралли Португалия представители марки заняли (не без помощи наделавших ошибок соперников из Hyundai) 1-е, 3-е и 4-е места. Плюс сохранили лидерство в обоих зачетах, благодаря чему полученные ими рейтинговые баллы были умножены на повышающий коэффициент.

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В то же самое время в первой пятерке Гран При Монако оказались лишь представители клиентов Mercedes – за успехи которых марка получает вдвое меньше баллов, чем за успехи заводского коллектива. Минимизировать потери могли помочь повышающие коэффициенты за лидерство в общем зачете – но как назло и в турнирных таблицах на первые места вышли Макс Ферстаппен и Red Bull (успехи которых помогли Honda подняться на 6-е место).

В итоге отрыв Toyota от Mercedes только вырос, с 60-ти баллов до 83-х. И хотя в горизонте сезона шансы немцев на победу по-прежнему кажутся предпочтительнее, борьба двух известных брендов на деле оказалась более плотной, чем мы предполагали. И это не может не радовать.

Рейтинг Motorsport.com: положение на 24 мая 2020 года

Марка Баллы в Ф1 Баллы в WRC Баллы в WRC 2 Баллы в WRC 3 Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 41 1-е и 3-е места 41 523 2. Mercedes 16 3-е место (мотор) 16 440 3. MINI 219 4. Ford 4 4 2-е место 1 9 156 5. Chevrolet 114 6. Honda 28 1-е место 107 + 1 7. Jaguar 88 - 1 8. Skoda 2 16 1-е и 3-е места 18 86 9. Ferrari 17 2-е место 67 + 2 10. Porsche 59 - 1 Hyundai 9 2-е место 2 2 13 59 + 4 12. DS 51 - 2 13. Audi 50 - 2 14. BMW 49 - 2 15. Nissan 30 16. Citroen 2 3-е место 10 2-е место 12 41 17. Mahindra 28 18. Volkswagen 7 1-е место 1 8 29 19. Renault 2 19 McLaren 5 3-е место 5 19 + 1 21. Alpine 2 2 16 22. Peugeot 14 - 2 23. NIO 13 - 1 24. Aston Martin 3 11 + 4 25. Opel 10 - 1 Hummer 10 - 1 BAIC 10 - 1 Borgward 10 - 1 29. Alfa Romeo 2 9 - 1 30. Dodge 4 31. Mitsubishi 3 32. ГАЗ 2 Land Rover 2 34. Jeep 1