Motorsport.com продолжает отслеживать успехи автомобильных марок в мировых гоночных турнирах – чтобы в конце сезона определить, какой знаменитый бренд станет самым успешным в автоспорте. Летом таблица нашего рейтинга будет меняться после каждого уик-энда – зимой же этапы самых престижных чемпионатов и кубков проходят не так часто.

К примеру, баха «Россия – Северный лес», состоявшаяся в минувшие выходные в Ленинградской области, стала первой «рейтинговой» гонкой за две недели. Таблица ее результатов выглядит не слишком «международно»: в первой десятке – 8 чисто российских экипажей, а иностранцам (французскому экипажу на мотовездеходе и гонщику из Узбекистана) достались только 8-е и 10-е места. Однако из рейтинга гонку не выкинешь: соревнование под Санкт-Петербургом было проведено в статусе первого этапа Кубка мира по бахам.

Казалось бы, от этой гонки стоило ждать дальнейшего укрепления и без того серьезного преимущества марки Toyota. Ведь ранее по результатам «Дакара» японский бренд набрал больше очков, чем выигравшая гонку марка Mini – в том числе благодаря популярности пикапов Hilux среди участников пустынной гонки. Однако в России расклад сил другой – и Hilux, который был заявлен на гонку итальянским экипажем, был в списке участников единственным, а финишировал последним.

В итоге наибольшее количество баллов по итогам уик-энда заработали BMW и Dodge. Владимир Васильев одержал победу в гонке за рулем BMW X3 – а моторами от суперкара Dodge Viper укомплектованы российские прототипы G-Force, которые заняли три места в первой пятерке (результаты мотовездеходов, один из которых финишировал на 4-м месте, нами не учитывались). Впрочем, из числа аутсайдеров ни немецкая, ни американская марка выбраться не смогли. Всему виной большой понижающий коэффициент для Кубка мира по бахам как не самого престижного соревнования. К примеру, в начале января BMW получила 5 баллов за один факт присутствия машины этой марки в списке участников «Дакара» – в то время как победа в России принесла баварцам только 4 очка.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 8 февраля 2021 года

Баллы Баллы за уик-энд Достижения за уик-энд 1. Toyota 299 1 2. Mini 188 3. Ford 21 4. Citroen 15 5. Chevrolet 14 6. Hyundai 12 7. Skoda 11 8. Peugeot 10 Renault 10 Opel 10 Hummer 10 BAIC 10 Borgward 10 14. BMW 9 4 Победа в гонке 15. Volkswagen 5 16. Dodge 4 2-е и 3-е место в гонке (мотор) 17. ГАЗ 2 2 18. Nissan 1 1 Mitsubishi 1 1

Отдельно стоит выделить попадание в рейтинг марки ГАЗ. С одной стороны, она не выглядит гигантом мирового автоспорта, а с другой – команда «ГАЗ Рейд Спорт» и ее экзотического вида прототипа регулярно появляются на ралли-рейдах разного уровня. Вот и на «Северном лесе» одна из этих машин финишировала на 4-м месте.

Что касается следующей «рейтинговой» гонки, то она пройдет уже на этой неделе. Речь о «Дайтоне-500» – остальные этапы NASCAR мы в рейтинге не учитываем, но проигнорировать культовый статус гонки во Флориде не можем. Причем результаты 500-мильного заезда умножаются на коэффициент 3 – то есть при прочих равных за одну эту гонку можно заработать столько же баллов, как за три этапа Формулы 1, шесть этапов чемпионата мира по ралли-кроссу или двенадцать гонок вроде «Северного леса».

Напомним, что в пелотоне NASCAR сейчас представлены три марки – Ford, Chevrolet и Toyota. Вряд ли американские бренды смогут отобрать лидерство у японского, но поменять ситуацию в первой тройке им вполне по силам.