Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: первые баллы набрали Nissan, Mitsubishi … и ГАЗ!
Единственная в минувшие выходные «рейтинговая» гонка состоялась на территории России – в Ленинградской области
Motorsport.com продолжает отслеживать успехи автомобильных марок в мировых гоночных турнирах – чтобы в конце сезона определить, какой знаменитый бренд станет самым успешным в автоспорте. Летом таблица нашего рейтинга будет меняться после каждого уик-энда – зимой же этапы самых престижных чемпионатов и кубков проходят не так часто.
К примеру, баха «Россия – Северный лес», состоявшаяся в минувшие выходные в Ленинградской области, стала первой «рейтинговой» гонкой за две недели. Таблица ее результатов выглядит не слишком «международно»: в первой десятке – 8 чисто российских экипажей, а иностранцам (французскому экипажу на мотовездеходе и гонщику из Узбекистана) достались только 8-е и 10-е места. Однако из рейтинга гонку не выкинешь: соревнование под Санкт-Петербургом было проведено в статусе первого этапа Кубка мира по бахам.
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Казалось бы, от этой гонки стоило ждать дальнейшего укрепления и без того серьезного преимущества марки Toyota. Ведь ранее по результатам «Дакара» японский бренд набрал больше очков, чем выигравшая гонку марка Mini – в том числе благодаря популярности пикапов Hilux среди участников пустынной гонки. Однако в России расклад сил другой – и Hilux, который был заявлен на гонку итальянским экипажем, был в списке участников единственным, а финишировал последним.
В итоге наибольшее количество баллов по итогам уик-энда заработали BMW и Dodge. Владимир Васильев одержал победу в гонке за рулем BMW X3 – а моторами от суперкара Dodge Viper укомплектованы российские прототипы G-Force, которые заняли три места в первой пятерке (результаты мотовездеходов, один из которых финишировал на 4-м месте, нами не учитывались). Впрочем, из числа аутсайдеров ни немецкая, ни американская марка выбраться не смогли. Всему виной большой понижающий коэффициент для Кубка мира по бахам как не самого престижного соревнования. К примеру, в начале января BMW получила 5 баллов за один факт присутствия машины этой марки в списке участников «Дакара» – в то время как победа в России принесла баварцам только 4 очка.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 8 февраля 2021 года
|Баллы
|Баллы за уик-энд
|Достижения за уик-энд
|1.
|Toyota
|299
|1
|2.
|Mini
|188
|3.
|Ford
|21
|4.
|Citroen
|15
|5.
|Chevrolet
|14
|6.
|Hyundai
|12
|7.
|Skoda
|11
|8.
|Peugeot
|10
|Renault
|10
|Opel
|10
|Hummer
|10
|BAIC
|10
|Borgward
|10
|14.
|BMW
|9
|4
|Победа в гонке
|15.
|Volkswagen
|5
|16.
|Dodge
|4
|2-е и 3-е место в гонке (мотор)
|17.
|ГАЗ
|2
|2
|18.
|Nissan
|1
|1
|Mitsubishi
|1
|1
Отдельно стоит выделить попадание в рейтинг марки ГАЗ. С одной стороны, она не выглядит гигантом мирового автоспорта, а с другой – команда «ГАЗ Рейд Спорт» и ее экзотического вида прототипа регулярно появляются на ралли-рейдах разного уровня. Вот и на «Северном лесе» одна из этих машин финишировала на 4-м месте.
Что касается следующей «рейтинговой» гонки, то она пройдет уже на этой неделе. Речь о «Дайтоне-500» – остальные этапы NASCAR мы в рейтинге не учитываем, но проигнорировать культовый статус гонки во Флориде не можем. Причем результаты 500-мильного заезда умножаются на коэффициент 3 – то есть при прочих равных за одну эту гонку можно заработать столько же баллов, как за три этапа Формулы 1, шесть этапов чемпионата мира по ралли-кроссу или двенадцать гонок вроде «Северного леса».
Напомним, что в пелотоне NASCAR сейчас представлены три марки – Ford, Chevrolet и Toyota. Вряд ли американские бренды смогут отобрать лидерство у японского, но поменять ситуацию в первой тройке им вполне по силам.
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