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Рейтинг Motorsport.com: первая смена лидера – Mercedes обогнал Toyota!

Похоже, марка из Штутгарта закрепилась на первой строчке таблицы надолго

Рейтинг Motorsport.com: первая смена лидера – Mercedes обогнал Toyota!

Победы, которые одержали в прошлые выходные Антониу Феликс да Кошта (на гонке Формулы Е в Монако) и Льюис Хэмилтон (на Гран При Испании), объединяет то, что ни португалец, ни британец не доминировали по ходу гонки. И оба заезда держали зрителей в напряжении до последних кругов.

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Но увлекательное развитие событий – не единственное, что роднит два заезда, прошедших на берегах Средиземного моря. Успехи да Кошты и Хэмилтона среди прочего помогли маркам, за которые выступают эти пилоты, существенно улучшить позиции в рейтинге Motorsport.com, где мы сравниваем успехи разных автомобильных брендов на трассах престижнейших международных турниров. 

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Марка DS, которой сильно помогло и 4-е место Жана-Эрика Верня, добилась наибольшего прогресса за выходные – если судить по количеству отыгранных в таблице позиций (французский бренд разом поднялся на 7 строчек вверх и впервые попал в первую десятку). Mercedes же сделал лишь один шаг вперед, но этот шаг привел марку из Штутгарта на первое место! Toyota теперь только вторая – а ведь японцы продержались на первой строчке почти четыре месяца. Они были бессменными лидерами рейтинга с момента финиша «Дакара», ставшего самой первой «рейтинговой» гонкой.

Но теперь, похоже, на первую строчку Toyota вернется нескоро. Через две недели пилоты заводской команды выйдут на старт Ралли Португалия – но одновременно гонщики Mercedes (а также коллективов-клиентов) будут соревноваться и добывать рейтинговые баллы на Гран При Монако. А этапы Формулы 1 обычно позволяют собрать более богатый урожай. Так что, японцам надо копить силы перед гонками, где баллы умножатся на большие коэффициенты благодаря престижности соревнований или большому количеству участников – то есть перед ралли-марафоном «Шелковый путь» или гонкой «24 часа Ле-Мана».

Рейтинг Motorsport.com: положение на 10 мая 2020 года

  Марка

Баллы

в ФЕ

Баллы

в Ф1

 Баллы за уик-энд

Общий

счет

Изменение

позиции
1. Germany Mercedes

3

78

1-е и 3-е места

 80 424 + 1
2. Japan Toyota  

 

   420 - 1
3.

United Kingdom MINI

       197  
4. United States Ford       145  
5.

United States Chevrolet

       112  
6. United Kingdom Jaguar 9   9 88  
7. Japan Honda

 

 14

2-е место 
(мотор)

 14  79 + 1
8.

Czech Republic Skoda

       68 - 1
9. Germany Porsche 2

 

 2 60 + 2
10. France DS

26

1-е место

 

 26 51 + 7
11. Germany Audi

10

2-е место (мотор)

 

 10 50  
  Italy Ferrari   11 11 50 + 2
13. Germany BMW 8   8 47 - 1
14. Korea, Republic of Hyundai       46 - 4
15. France Citroen 2   2 29 - 1
  India Mahindra 2   2 29 - 1
  Japan Nissan 2   2 29 - 1
18. Germany Volkswagen       19  
19. France Renault   2 2 17  
20. France Peugeot       14 - 1
  United Kingdom McLaren   2 2 14 + 1
  France Alpine  

2

 2 14 + 1
  China NIO   2 2 14 + 1
24. Germany Opel       10  
  United States Hummer       10  
 

China BAIC

       10  
  China Borgward       10  
28. Italy Alfa Romeo   2 2 7  
  United Kingdom Aston Martin   2 2 7  
30. United States Dodge       4 - 3
31. Russian Federation ГАЗ       2  
32. Japan Mitsubishi       1  
  United States Jeep       1  
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