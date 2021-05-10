Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: первая смена лидера – Mercedes обогнал Toyota!
Похоже, марка из Штутгарта закрепилась на первой строчке таблицы надолго
Победы, которые одержали в прошлые выходные Антониу Феликс да Кошта (на гонке Формулы Е в Монако) и Льюис Хэмилтон (на Гран При Испании), объединяет то, что ни португалец, ни британец не доминировали по ходу гонки. И оба заезда держали зрителей в напряжении до последних кругов.
Читайте также:
Но увлекательное развитие событий – не единственное, что роднит два заезда, прошедших на берегах Средиземного моря. Успехи да Кошты и Хэмилтона среди прочего помогли маркам, за которые выступают эти пилоты, существенно улучшить позиции в рейтинге Motorsport.com, где мы сравниваем успехи разных автомобильных брендов на трассах престижнейших международных турниров.
Читайте также:
Марка DS, которой сильно помогло и 4-е место Жана-Эрика Верня, добилась наибольшего прогресса за выходные – если судить по количеству отыгранных в таблице позиций (французский бренд разом поднялся на 7 строчек вверх и впервые попал в первую десятку). Mercedes же сделал лишь один шаг вперед, но этот шаг привел марку из Штутгарта на первое место! Toyota теперь только вторая – а ведь японцы продержались на первой строчке почти четыре месяца. Они были бессменными лидерами рейтинга с момента финиша «Дакара», ставшего самой первой «рейтинговой» гонкой.
Но теперь, похоже, на первую строчку Toyota вернется нескоро. Через две недели пилоты заводской команды выйдут на старт Ралли Португалия – но одновременно гонщики Mercedes (а также коллективов-клиентов) будут соревноваться и добывать рейтинговые баллы на Гран При Монако. А этапы Формулы 1 обычно позволяют собрать более богатый урожай. Так что, японцам надо копить силы перед гонками, где баллы умножатся на большие коэффициенты благодаря престижности соревнований или большому количеству участников – то есть перед ралли-марафоном «Шелковый путь» или гонкой «24 часа Ле-Мана».
Рейтинг Motorsport.com: положение на 10 мая 2020 года
|Марка
|
Баллы
в ФЕ
|
Баллы
в Ф1
|Баллы за уик-энд
|
Общий
счет
|
Изменение
позиции
|1.
|Mercedes
|
3
|
78
1-е и 3-е места
|80
|424
|+ 1
|2.
|Toyota
|
|420
|- 1
|3.
|
MINI
|197
|4.
|Ford
|145
|5.
|
Chevrolet
|112
|6.
|Jaguar
|9
|9
|88
|7.
|Honda
|
|
14
2-е место
|14
|79
|+ 1
|8.
|
Skoda
|68
|- 1
|9.
|Porsche
|2
|
|2
|60
|+ 2
|10.
|DS
|
26
1-е место
|
|26
|51
|+ 7
|11.
|Audi
|
10
2-е место (мотор)
|
|10
|50
|Ferrari
|11
|11
|50
|+ 2
|13.
|BMW
|8
|8
|47
|- 1
|14.
|Hyundai
|46
|- 4
|15.
|Citroen
|2
|2
|29
|- 1
|Mahindra
|2
|2
|29
|- 1
|Nissan
|2
|2
|29
|- 1
|18.
|Volkswagen
|19
|19.
|Renault
|2
|2
|17
|20.
|Peugeot
|14
|- 1
|McLaren
|2
|2
|14
|+ 1
|Alpine
|
2
|2
|14
|+ 1
|NIO
|2
|2
|14
|+ 1
|24.
|Opel
|10
|Hummer
|10
|
BAIC
|10
|Borgward
|10
|28.
|Alfa Romeo
|2
|2
|7
|Aston Martin
|2
|2
|7
|30.
|Dodge
|4
|- 3
|31.
|ГАЗ
|2
|32.
|Mitsubishi
|1
|Jeep
|1
Предыдущая новость
Знакомьтесь: Себастьян Монтойя. Сын экс-пилота Williams и McLaren ездит в Ф4 и мечтает о Ф1
Об этой статье
|Серия
|Общая информация