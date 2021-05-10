Победы, которые одержали в прошлые выходные Антониу Феликс да Кошта (на гонке Формулы Е в Монако) и Льюис Хэмилтон (на Гран При Испании), объединяет то, что ни португалец, ни британец не доминировали по ходу гонки. И оба заезда держали зрителей в напряжении до последних кругов.

Но увлекательное развитие событий – не единственное, что роднит два заезда, прошедших на берегах Средиземного моря. Успехи да Кошты и Хэмилтона среди прочего помогли маркам, за которые выступают эти пилоты, существенно улучшить позиции в рейтинге Motorsport.com, где мы сравниваем успехи разных автомобильных брендов на трассах престижнейших международных турниров.

Марка DS, которой сильно помогло и 4-е место Жана-Эрика Верня, добилась наибольшего прогресса за выходные – если судить по количеству отыгранных в таблице позиций (французский бренд разом поднялся на 7 строчек вверх и впервые попал в первую десятку). Mercedes же сделал лишь один шаг вперед, но этот шаг привел марку из Штутгарта на первое место! Toyota теперь только вторая – а ведь японцы продержались на первой строчке почти четыре месяца. Они были бессменными лидерами рейтинга с момента финиша «Дакара», ставшего самой первой «рейтинговой» гонкой.

Но теперь, похоже, на первую строчку Toyota вернется нескоро. Через две недели пилоты заводской команды выйдут на старт Ралли Португалия – но одновременно гонщики Mercedes (а также коллективов-клиентов) будут соревноваться и добывать рейтинговые баллы на Гран При Монако. А этапы Формулы 1 обычно позволяют собрать более богатый урожай. Так что, японцам надо копить силы перед гонками, где баллы умножатся на большие коэффициенты благодаря престижности соревнований или большому количеству участников – то есть перед ралли-марафоном «Шелковый путь» или гонкой «24 часа Ле-Мана».

Рейтинг Motorsport.com: положение на 10 мая 2020 года

Марка Баллы в ФЕ Баллы в Ф1 Баллы за уик-энд Общий счет Изменение позиции 1. Mercedes 3 78 1-е и 3-е места 80 424 + 1 2. Toyota 420 - 1 3. MINI 197 4. Ford 145 5. Chevrolet 112 6. Jaguar 9 9 88 7. Honda 14 2-е место

(мотор) 14 79 + 1 8. Skoda 68 - 1 9. Porsche 2 2 60 + 2 10. DS 26 1-е место 26 51 + 7 11. Audi 10 2-е место (мотор) 10 50 Ferrari 11 11 50 + 2 13. BMW 8 8 47 - 1 14. Hyundai 46 - 4 15. Citroen 2 2 29 - 1 Mahindra 2 2 29 - 1 Nissan 2 2 29 - 1 18. Volkswagen 19 19. Renault 2 2 17 20. Peugeot 14 - 1 McLaren 2 2 14 + 1 Alpine 2 2 14 + 1 NIO 2 2 14 + 1 24. Opel 10 Hummer 10 BAIC 10 Borgward 10 28. Alfa Romeo 2 2 7 Aston Martin 2 2 7 30. Dodge 4 - 3 31. ГАЗ 2 32. Mitsubishi 1 Jeep 1