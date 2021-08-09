Рейтинг Motorsport.com: Mini мешает Toyota в битве с Mercedes
Японская марка не воспользовалась возможностью сократить отрыв от немецкой – и впервые провела вне первой строчки рейтинга больше недели
Гоночный сезон в самом разгаре – в разгаре и сражение автомобильных марок в рейтинге Motorsport.com, где мы приводим результаты престижных гоночных турниров к общему знаменателю и в конце года определим самый успешный в гонках бренд.
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Mercedes и Toyota прилично оторвались от остальных участников рейтинга – но при этом ведут весьма плотную борьбу между собой. Буквально неделю назад немцы благодаря подиуму Льюиса Хэмилтона на венгерском этапе Формулы 1 (а также выходу британца и Mercedes в лидеры общего зачета) захватили лидерство в рейтинге, оттеснив японцев на вторую строчку.
Напомним, однажды Mercedes уже возглавлял таблицу – но тогда, в мае, продержался на вершине всего неделю. На этот раз марка из Штутгарта смогла остаться на первой позиции и по итогам следующего пересчета баллов. Хотя на старте единственной «рейтинговой» гонки, состоявшейся в прошлые выходные, не было ни одного Mercedes – а вот автомобили японской марки присутствовали.
Речь о Бахе Венгрия, этапе Кубка мира по бахам. Экипажи на прототипах Toyota Hilux в таких соревнованиях неизменно являются претендентами на победу – но в этот раз и предстартовые расклады, и развитие событий на трассе были скорее против японской марки.
Турнир по коротким внедорожным гонкам изначально относится к числу наименее престижных – при прочих равных успех на этапе Кубка мира по бахам приносит в 4 раза меньше баллов, чем успех на гонке Формулы 1. Хотя бы частично компенсировать эту разницу японцам иногда помогает большое число машин на старте, высокая доля автомобилей Toyota среди них и бонусы за лидерство в серии.
Но не на этот раз. В списке участников было всего 12 экипажей на машинах 7-ми марок (а были бы представлены 8 брендов – использовался бы коэффициент 1,25 вместо 1). На Hilux выступали только 2 экипажа, из которых до финиша в первой пятерке добрался только один. А в общем зачете Кубка продолжает лидировать саудовский пилот Язир Сейдан на Mini (которому, напомним, ассистирует российский штурман Алексей Кузьмич). В результате за выходные Toyota набрала только 3 балла – и отставание от Mercedes почти не сократилось.
В следующие выходные это отставание вполне может заметно увеличиться. Toyota имеет хорошие шансы набрать немало баллов на бельгийском этапе чемпионата мира по ралли – но в то же время в Берлине состоятся сразу две гонки Формулы Е. Впрочем, через две недели японцы могут достойно ответить немцам с помощью успеха на «24 часах Ле-Мана» – ведь победа в легендарном суточном марафоне при прочих равных приносит такое же количество баллов, как 5 выигранных гонок Ф1 или 6,5 побед на этапах электрического чемпионата... Так что, решающая борьба между двумя автоконцернами и двумя великими марками еще впереди.
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Результаты рейтинга Motorsport.com на 9 августа 2021 года
|Марка
|
Баллы
за Баху Венгрия
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|
|762
|2.
|Toyota
|
3
2-е место
|736
|3.
|Honda
|350
|4.
|Mini
|
11
1-е и 3-е место
|
259
|5.
|Hyundai
|222
|6.
|Audi
|213
|7.
|Ford
|2
|188
|8.
|Chevrolet
|175
|9.
|Skoda
|163
|10.
|Ferrari
|154
|11.
|Jaguar
|123
|12.
|Porsche
|1
|105
|13.
|BMW
|1
|103
|14.
|DS
|84
|15.
|Lynk & Co
|80
|16.
|Mahindra
|67
|17.
|
Nissan
|62
|18.
|Citroen
|56
|19.
|McLaren
|43
|Renault
|43
|21.
|Alpine
|41
|22.
|Volkswagen
|1
|40
|23.
|Peugeot
|36
|24.
|Aston Martin
|27
|25.
|NIO
|21
|Alfa Romeo
|21
|27.
|Cupra
|17
|28.
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|4
|35.
|Land Rover
|2
|Isuzu
|2
|+ 1
|37.
|Jeep
|1
|- 1