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Рейтинг Motorsport.com: Mini мешает Toyota в битве с Mercedes

Японская марка не воспользовалась возможностью сократить отрыв от немецкой – и впервые провела вне первой строчки рейтинга больше недели

Рейтинг Motorsport.com: Mini мешает Toyota в битве с Mercedes

Гоночный сезон в самом разгаре – в разгаре и сражение автомобильных марок в рейтинге Motorsport.com, где мы приводим результаты престижных гоночных турниров к общему знаменателю и в конце года определим самый успешный в гонках бренд. 

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Mercedes и Toyota прилично оторвались от остальных участников рейтинга – но при этом ведут весьма плотную борьбу между собой. Буквально неделю назад немцы благодаря подиуму Льюиса Хэмилтона на венгерском этапе Формулы 1 (а также выходу британца и Mercedes в лидеры общего зачета) захватили лидерство в рейтинге, оттеснив японцев на вторую строчку.

Напомним, однажды Mercedes уже возглавлял таблицу – но тогда, в мае, продержался на вершине всего неделю. На этот раз марка из Штутгарта смогла остаться на первой позиции и по итогам следующего пересчета баллов. Хотя на старте единственной «рейтинговой» гонки, состоявшейся в прошлые выходные, не было ни одного Mercedes – а вот автомобили японской марки присутствовали.

Речь о Бахе Венгрия, этапе Кубка мира по бахам. Экипажи на прототипах Toyota Hilux в таких соревнованиях неизменно являются претендентами на победу – но в этот раз и предстартовые расклады, и развитие событий на трассе были скорее против японской марки.

Турнир по коротким внедорожным гонкам изначально относится к числу наименее престижных – при прочих равных успех на этапе Кубка мира по бахам приносит в 4 раза меньше баллов, чем успех на гонке Формулы 1. Хотя бы частично компенсировать эту разницу японцам иногда помогает большое число машин на старте, высокая доля автомобилей Toyota среди них и бонусы за лидерство в серии.

Но не на этот раз. В списке участников было всего 12 экипажей на машинах 7-ми марок (а были бы представлены 8 брендов – использовался бы коэффициент 1,25 вместо 1). На Hilux выступали только 2 экипажа, из которых до финиша в первой пятерке добрался только один. А в общем зачете Кубка продолжает лидировать саудовский пилот Язир Сейдан на Mini (которому, напомним, ассистирует российский штурман Алексей Кузьмич). В результате за выходные Toyota набрала только 3 балла – и отставание от Mercedes почти не сократилось.

В следующие выходные это отставание вполне может заметно увеличиться. Toyota имеет хорошие шансы набрать немало баллов на бельгийском этапе чемпионата мира по ралли – но в то же время в Берлине состоятся сразу две гонки Формулы Е. Впрочем, через две недели японцы могут достойно ответить немцам с помощью успеха на «24 часах Ле-Мана» – ведь победа в легендарном суточном марафоне при прочих равных приносит такое же количество баллов, как 5 выигранных гонок Ф1 или 6,5 побед на этапах электрического чемпионата... Так что, решающая борьба между двумя автоконцернами и двумя великими марками еще впереди.

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Результаты рейтинга Motorsport.com на 9 августа 2021 года

  Марка

Баллы

за Баху Венгрия

 Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes

 

 762  
2. Japan Toyota

3

2-е место

 736  
3. Japan Honda   350  
4. United Kingdom Mini

11

1-е и 3-е место

259

  
5. Korea, Republic of Hyundai   222  
6. Germany Audi   213  
7. United States Ford 2 188  
8. United States Chevrolet   175  
9. Czech Republic Skoda   163  
10. Italy Ferrari   154  
11. United Kingdom Jaguar   123  
12. Germany Porsche 1 105  
13. Germany BMW 1 103  
14. France DS   84  
15. China Lynk & Co   80  
16. India Mahindra   67  
17.

Japan Nissan

   62  
18. France Citroen   56  
19. United Kingdom McLaren   43  
  France Renault   43  
21. France Alpine   41  
22. Germany Volkswagen 1 40  
23. France Peugeot   36  
24. United Kingdom Aston Martin   27  
25. China NIO   21  
  Italy Alfa Romeo   21  
27. Spain Cupra   17  
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   4  
35. United Kingdom Land Rover   2  
  Japan Isuzu   2 + 1
37. United States Jeep   1 - 1
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