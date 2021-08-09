Рейтинг Motorsport.com: Mini мешает Toyota в битве с Mercedes

Гоночный сезон в самом разгаре – в разгаре и сражение автомобильных марок в рейтинге Motorsport.com, где мы приводим результаты престижных гоночных турниров к общему знаменателю и в конце года определим самый успешный в гонках бренд.

Mercedes и Toyota прилично оторвались от остальных участников рейтинга – но при этом ведут весьма плотную борьбу между собой. Буквально неделю назад немцы благодаря подиуму Льюиса Хэмилтона на венгерском этапе Формулы 1 (а также выходу британца и Mercedes в лидеры общего зачета) захватили лидерство в рейтинге, оттеснив японцев на вторую строчку.

Напомним, однажды Mercedes уже возглавлял таблицу – но тогда, в мае, продержался на вершине всего неделю. На этот раз марка из Штутгарта смогла остаться на первой позиции и по итогам следующего пересчета баллов. Хотя на старте единственной «рейтинговой» гонки, состоявшейся в прошлые выходные, не было ни одного Mercedes – а вот автомобили японской марки присутствовали.

Речь о Бахе Венгрия, этапе Кубка мира по бахам. Экипажи на прототипах Toyota Hilux в таких соревнованиях неизменно являются претендентами на победу – но в этот раз и предстартовые расклады, и развитие событий на трассе были скорее против японской марки.

Турнир по коротким внедорожным гонкам изначально относится к числу наименее престижных – при прочих равных успех на этапе Кубка мира по бахам приносит в 4 раза меньше баллов, чем успех на гонке Формулы 1. Хотя бы частично компенсировать эту разницу японцам иногда помогает большое число машин на старте, высокая доля автомобилей Toyota среди них и бонусы за лидерство в серии.

Но не на этот раз. В списке участников было всего 12 экипажей на машинах 7-ми марок (а были бы представлены 8 брендов – использовался бы коэффициент 1,25 вместо 1). На Hilux выступали только 2 экипажа, из которых до финиша в первой пятерке добрался только один. А в общем зачете Кубка продолжает лидировать саудовский пилот Язир Сейдан на Mini (которому, напомним, ассистирует российский штурман Алексей Кузьмич). В результате за выходные Toyota набрала только 3 балла – и отставание от Mercedes почти не сократилось.

В следующие выходные это отставание вполне может заметно увеличиться. Toyota имеет хорошие шансы набрать немало баллов на бельгийском этапе чемпионата мира по ралли – но в то же время в Берлине состоятся сразу две гонки Формулы Е. Впрочем, через две недели японцы могут достойно ответить немцам с помощью успеха на «24 часах Ле-Мана» – ведь победа в легендарном суточном марафоне при прочих равных приносит такое же количество баллов, как 5 выигранных гонок Ф1 или 6,5 побед на этапах электрического чемпионата... Так что, решающая борьба между двумя автоконцернами и двумя великими марками еще впереди.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 9 августа 2021 года

Марка Баллы за Баху Венгрия Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 762 2. Toyota 3 2-е место 736 3. Honda 350 4. Mini 11 1-е и 3-е место 259 5. Hyundai 222 6. Audi 213 7. Ford 2 188 8. Chevrolet 175 9. Skoda 163 10. Ferrari 154 11. Jaguar 123 12. Porsche 1 105 13. BMW 1 103 14. DS 84 15. Lynk & Co 80 16. Mahindra 67 17. Nissan 62 18. Citroen 56 19. McLaren 43 Renault 43 21. Alpine 41 22. Volkswagen 1 40 23. Peugeot 36 24. Aston Martin 27 25. NIO 21 Alfa Romeo 21 27. Cupra 17 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 4 35. Land Rover 2 Isuzu 2 + 1 37. Jeep 1 - 1