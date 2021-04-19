Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota
Автором самого заметного прыжка на выходных стала Ferrari, но пока это не помогло Скудерии попасть даже в первую десятку
На вчерашней гонке Формулы 1 в Имоле случилось столько всего интересного, что пару раз пересмотреть этот заезд будет, конечно, гораздо более интересным занятием, чем заниматься арифметикой. Однако взялся вести рейтинг успеха автобрендов в автоспорте – берись за калькулятор. И порадовавшись увлекательности воскресного Гран При Эмилии-Романьи, мы не забыли провести нужные подсчеты.
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Наибольшего прогресса в таблице по итогам гонки в Имоле добилась Ferrari: считанные дни назад она делила, стыдно сказать, с маркой ГАЗ 27-е место – сейчас же благодаря 4-му месту Шарля Леклера и 5-й позиции Карлоса Сайнса переместилась разом на 16 позиций вверх. А вот Honda осталась на той же 9-й строчке, которую занимала до начала уик-энда: победа Макса Ферстаппена принесла не так много баллов в силу того, что японская компания является лишь поставщикм моторов.
Главная же интрига рейтинга – по-прежнему противостояние Mercedes и Toyota. 2-е место Льюиса Хэмилтона, наличие мотора Mercedes на машине еще одного призера, Ландо Норриса, и лидерство заводской команды в обоих зачетах позволили немецкому бренду подняться на одну строчку выше, опередив MINI (эта марка по-прежнему находится среди лидеров главным образом благодаря успехам на «Дакаре»). Но японцы по-прежнему впереди с приличным отрывом.
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Сражение продолжится в следующие выходные, когда Mercedes будет добывать баллы на очередном этапе Формулы Е в Валенсии, а Toyota – на этапе чемпионата мира по ралли в Хорватии.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 19 апреля 2021 года
|Марка
|
Достижения
за уик-энд
|
Баллы
за уик-энд
|
Всего
баллов
|1.
|Toyota
|359
|2.
|Mercedes
|2-е место в гонке
|52
|217
|3.
|MINI
|197
|4.
|Ford
|134
|5.
|Chevrolet
|108
|6.
|Jaguar
|75
|7.
|Skoda
|43
|8.
|Hyundai
|38
|9.
|Honda
|Победа в гонке
|11
|36
|10.
|Audi
|23
|11.
|Ferrari
|21
|23
|12.
|BMW
|22
|13.
|DS
|21
|14.
|Porsche
|20
|15.
|Volkswagen
|18
|16.
|Citroen
|18
|17.
|Mahindra
|17
|18.
|Nissan
|17
|19.
|Peugeot
|14
|20.
|Renault
|2
|13
|21.
|Opel
|10
|22.
|Hummer
|10
|BAIC
|10
|Borgward
|10
|25.
|McLaren
|3-е место в гонке
|5
|9
|26.
|NIO
|8
|27.
|Dodge
|4
|28.
|Alpine
|2
|3
|Alfa Romeo
|2
|3
|Aston Martin
|2
|3
|31.
|ГАЗ
|2
|Mitsubishi
|1
|Jeep
|1
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