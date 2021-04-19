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Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota

Автором самого заметного прыжка на выходных стала Ferrari, но пока это не помогло Скудерии попасть даже в первую десятку

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota

На вчерашней гонке Формулы 1 в Имоле случилось столько всего интересного, что пару раз пересмотреть этот заезд будет, конечно, гораздо более интересным занятием, чем заниматься арифметикой. Однако взялся вести рейтинг успеха автобрендов в автоспорте – берись за калькулятор. И порадовавшись увлекательности воскресного Гран При Эмилии-Романьи, мы не забыли провести нужные подсчеты.

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Наибольшего прогресса в таблице по итогам гонки в Имоле добилась Ferrari: считанные дни назад она делила, стыдно сказать, с маркой ГАЗ 27-е место – сейчас же благодаря 4-му месту Шарля Леклера и 5-й позиции Карлоса Сайнса переместилась разом на 16 позиций вверх. А вот Honda осталась на той же 9-й строчке, которую занимала до начала уик-энда: победа Макса Ферстаппена принесла не так много баллов в силу того, что японская компания является лишь поставщикм моторов.

Главная же интрига рейтинга – по-прежнему противостояние Mercedes и Toyota. 2-е место Льюиса Хэмилтона, наличие мотора Mercedes на машине еще одного призера, Ландо Норриса, и лидерство заводской команды в обоих зачетах позволили немецкому бренду подняться на одну строчку выше, опередив MINI (эта марка по-прежнему находится среди лидеров главным образом благодаря успехам на «Дакаре»). Но японцы по-прежнему впереди с приличным отрывом.

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Сражение продолжится в следующие выходные, когда Mercedes будет добывать баллы на очередном этапе Формулы Е в Валенсии, а Toyota – на этапе чемпионата мира по ралли в Хорватии.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 19 апреля 2021 года

  Марка

Достижения

за уик-энд

Баллы

за уик-энд

Всего

баллов
1. Japan Toyota     359
2. Germany Mercedes 2-е место в гонке 52 217
3. United Kingdom MINI     197
4. United States Ford     134
5. United States Chevrolet     108
6. United Kingdom Jaguar     75
7. Czech Republic Skoda     43
8. Korea, Republic of Hyundai     38
9. JapanHonda Победа в гонке 11 36
10. Germany Audi     23
11. Italy Ferrari   21 23
12. Germany BMW     22
13. France DS     21
14. Germany Porsche     20
15. Germany Volkswagen     18
16. France Citroen     18
17. India Mahindra     17
18. Japan Nissan     17
19. France Peugeot     14
20. France Renault   2 13
21. Germany Opel     10
22. United States Hummer     10
  China BAIC     10
  China Borgward     10
25. United Kingdom McLaren 3-е место в гонке 5 9
26. China NIO     8
27. United States Dodge     4
28. France Alpine   2 3
  Italy Alfa Romeo   2 3
  United Kingdom Aston Martin   2 3
31. Russian Federation ГАЗ     2
  Japan Mitsubishi     1
  United States Jeep     1

 

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