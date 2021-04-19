На вчерашней гонке Формулы 1 в Имоле случилось столько всего интересного, что пару раз пересмотреть этот заезд будет, конечно, гораздо более интересным занятием, чем заниматься арифметикой. Однако взялся вести рейтинг успеха автобрендов в автоспорте – берись за калькулятор. И порадовавшись увлекательности воскресного Гран При Эмилии-Романьи, мы не забыли провести нужные подсчеты.

Наибольшего прогресса в таблице по итогам гонки в Имоле добилась Ferrari: считанные дни назад она делила, стыдно сказать, с маркой ГАЗ 27-е место – сейчас же благодаря 4-му месту Шарля Леклера и 5-й позиции Карлоса Сайнса переместилась разом на 16 позиций вверх. А вот Honda осталась на той же 9-й строчке, которую занимала до начала уик-энда: победа Макса Ферстаппена принесла не так много баллов в силу того, что японская компания является лишь поставщикм моторов.

Главная же интрига рейтинга – по-прежнему противостояние Mercedes и Toyota. 2-е место Льюиса Хэмилтона, наличие мотора Mercedes на машине еще одного призера, Ландо Норриса, и лидерство заводской команды в обоих зачетах позволили немецкому бренду подняться на одну строчку выше, опередив MINI (эта марка по-прежнему находится среди лидеров главным образом благодаря успехам на «Дакаре»). Но японцы по-прежнему впереди с приличным отрывом.