Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: Mercedes разбазарил итоги 2 месяцев
«Многостаночность» Toyota дает о себе знать: японцы добывают баллы и на португальском асфальте, и в песках Казахстана
С момента, когда финишировал «Дакар» этого года и когда мы запустили рейтинг, с помощью которого сравниваем успех автомобильных марок в гонках, прошла уже 21 неделя. И в течение 20-ти из них первую строчку занимает одна и та же марка – Toyota.
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Получив первые баллы благодаря 2-му и 4-му местам в легендарном марафоне (и увеличив их благодаря коэффициентам за большое количество машин в списке участников), японцы в дальнейшем методично пополняли свой запас благодаря выступлениям на этапах четырех турниров – двух чемпионатов мира (по ралли и по гонкам на выносливость) и двух Кубков (по бахам и ралли-рейдам).
Правда, с самого начала было очевидно, что более чем серьезной угрозой для Toyota является Mercedes. Первые баллы немцы набрали в последние выходные февраля, за месяц выдвинулись в первую тройку, а чуть больше чем через два – оказались на первой строчке. Казалось, что на ней бренд из Штутгарта обоснуется надолго – однако из-за неудач «серебряных стрел» в последних гонках Ф1 и подарков, которые раллийная команда Toyota получила в двух последних этапах от соперников из Hyundai, время как будто потекло назад. Японцы не просто вернули себе лидерство, но и стали отрываться от своего главного конкурента все сильнее.
В минувшие выходные Toyota стала единственной маркой, представленной в обоих главных соренованиях уик-энда – 8-часовой гонке WEC в Португалии и этапа Кубка мира по ралли-рейдам в Казахстане. Причем и на краю Европы, и в сердце Азии представители японского бренда победили. Что обеспечило марке еще несколько десятков рейтинговых баллов – и увеличило отрыв от Mercedes до 170-ти баллов. Последний раз он был настолько велик два месяца назад.
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Впрочем, даже после этого особых причин для эйфории у японской марки нет. Уже в следующий уик-энд пилоты Mercedes выйдут на старт Гран При Франции Ф1 и сразу двух гонок Формулы Е в мексиканской Пуэбле – в то время как представители Toyota возьмут паузу. И разница между двумя лидерами вновь начнет сокращаться...
Результаты рейтинга Motorsport.com на 14 июня 2021 года
|Марка
|
Баллы за WEC
|
Баллы за Ралли
Казахстан
|
Баллы
за
уик-энд
|
Всего
баллов
|
Измен-е
позиции
|1.
|Toyota
|
23
Дубль
|
37
Победа
|60
|628
|2.
|Mercedes
|458
|3.
|Honda
|243
|4.
|Mini
|
|
13
2-е и 3-е места
|13
|232
|5.
|Chevrolet
|1
|1
|169
|6.
|Ford
|2
|2
|162
|7.
|Hyundai
|124
|8.
|Skoda
|109
|9.
|Ferrari
|
18
Дубль
в GTELM Pro
|18
|96
|+ 1
|10.
|Jaguar
|88
|- 1
|11.
|Porsche
|
8
3-е место
в GTELM Pro
|8
|67
|12.
|Citroen
|53
|13.
|Audi
|
52
|14.
|DS
|51
|15.
|BMW
|49
|16.
|
Nissan
|
|
13
1-е место в Т2
|13
|43
|17.
|Volkswagen
|31
|18.
|Mahindra
|28
|19.
|Lynk & Co
|23
|20.
|McLaren
|22
|21.
|Renault
|21
|- 1
|Alpine
|
3
3-е место
|3
|21
|+ 1
|23.
|Aston Martin
|17
|24.
|Peugeot
|14
|25.
|NIO
|13
|26.
|Hummer
|2
|2
|12
|+ 1
|27.
|Alfa Romeo
|11
|- 1
|28.
|Opel
|10
|- 1
|
BAIC
|10
|- 1
|Borgward
|10
|- 1
|31.
|Dodge
|4
|ГАЗ
|2
|2
|4
|+ 2
|33.
|Mitsubishi
|3
|- 1
|34.
|Land Rover
|2
|- 1
|Cupra
|2
|- 1
|35.
|Jeep
|1
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