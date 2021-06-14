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Рейтинг Motorsport.com: Mercedes разбазарил итоги 2 месяцев

«Многостаночность» Toyota дает о себе знать: японцы добывают баллы и на португальском асфальте, и в песках Казахстана

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes разбазарил итоги 2 месяцев

С момента, когда финишировал «Дакар» этого года и когда мы запустили рейтинг, с помощью которого сравниваем успех автомобильных марок в гонках, прошла уже 21 неделя. И в течение 20-ти из них первую строчку занимает одна и та же марка – Toyota. 

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Получив первые баллы благодаря 2-му и 4-му местам в легендарном марафоне (и увеличив их благодаря коэффициентам за большое количество машин в списке участников), японцы в дальнейшем методично пополняли свой запас благодаря выступлениям на этапах четырех турниров – двух чемпионатов мира (по ралли и по гонкам на выносливость) и двух Кубков (по бахам и ралли-рейдам).

Правда, с самого начала было очевидно, что более чем серьезной угрозой для Toyota является Mercedes. Первые баллы немцы набрали в последние выходные февраля, за месяц выдвинулись в первую тройку, а чуть больше чем через два – оказались на первой строчке. Казалось, что на ней бренд из Штутгарта обоснуется надолго – однако из-за неудач «серебряных стрел» в последних гонках Ф1 и подарков, которые раллийная команда Toyota получила в двух последних этапах от соперников из Hyundai, время как будто потекло назад. Японцы не просто вернули себе лидерство, но и стали отрываться от своего главного конкурента все сильнее.

В минувшие выходные Toyota стала единственной маркой, представленной в обоих главных соренованиях уик-энда – 8-часовой гонке WEC в Португалии и этапа Кубка мира по ралли-рейдам в Казахстане. Причем и на краю Европы, и в сердце Азии представители японского бренда победили. Что обеспечило марке еще несколько десятков рейтинговых баллов – и увеличило отрыв от Mercedes до 170-ти баллов. Последний раз он был настолько велик два месяца назад.

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Впрочем, даже после этого особых причин для эйфории у японской марки нет. Уже в следующий уик-энд пилоты Mercedes выйдут на старт Гран При Франции Ф1 и сразу двух гонок Формулы Е в мексиканской Пуэбле – в то время как представители Toyota возьмут паузу. И разница между двумя лидерами вновь начнет сокращаться...  

Результаты рейтинга Motorsport.com на 14 июня 2021 года

  Марка

Баллы за WEC

Баллы за Ралли

Казахстан

Баллы

за

уик-энд 

Всего

баллов

Измен-е

позиции
1. Japan Toyota

23

Дубль

37

Победа

 60 628  
2. Germany Mercedes       458  
3. Japan Honda       243  
4. United Kingdom Mini

 

13

2-е и 3-е места

 13 232  
5. United States Chevrolet   1 1 169  
6. United States Ford   2 2 162  
7. Korea, Republic of Hyundai       124  
8. Czech Republic Skoda       109  
9. Italy Ferrari

18

Дубль

в GTELM Pro

   18 96 + 1
10. United Kingdom Jaguar       88 - 1
11. Germany Porsche

8

3-е место 

в GTELM Pro

   8 67  
12. France Citroen       53  
13. Germany Audi      

52

  
14. France DS       51  
15. Germany BMW       49  
16.

Japan Nissan

 

13

1-е место в Т2

 13 43  
17. Germany Volkswagen       31  
18. India Mahindra       28  
19. China Lynk & Co        23  
20. United Kingdom McLaren       22  
21. France Renault       21 - 1
  France Alpine

3

3-е место

   3 21 + 1
23. United Kingdom Aston Martin       17  
24. France Peugeot       14  
25. China NIO       13  
26. United States Hummer   2 2 12 + 1
27. Italy Alfa Romeo       11 - 1
28. Germany Opel       10 - 1
 

China BAIC

       10 - 1
  China Borgward       10 - 1
31. United States Dodge       4  
  Russian Federation ГАЗ   2 2 4 + 2
33. Japan Mitsubishi       3 - 1
34. United Kingdom Land Rover       2 - 1
  Spain Cupra       2 - 1
35. United States Jeep       1  

 

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