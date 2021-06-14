Рейтинг Motorsport.com: Mercedes разбазарил итоги 2 месяцев

С момента, когда финишировал «Дакар» этого года и когда мы запустили рейтинг, с помощью которого сравниваем успех автомобильных марок в гонках, прошла уже 21 неделя. И в течение 20-ти из них первую строчку занимает одна и та же марка – Toyota.

Получив первые баллы благодаря 2-му и 4-му местам в легендарном марафоне (и увеличив их благодаря коэффициентам за большое количество машин в списке участников), японцы в дальнейшем методично пополняли свой запас благодаря выступлениям на этапах четырех турниров – двух чемпионатов мира (по ралли и по гонкам на выносливость) и двух Кубков (по бахам и ралли-рейдам).

Правда, с самого начала было очевидно, что более чем серьезной угрозой для Toyota является Mercedes. Первые баллы немцы набрали в последние выходные февраля, за месяц выдвинулись в первую тройку, а чуть больше чем через два – оказались на первой строчке. Казалось, что на ней бренд из Штутгарта обоснуется надолго – однако из-за неудач «серебряных стрел» в последних гонках Ф1 и подарков, которые раллийная команда Toyota получила в двух последних этапах от соперников из Hyundai, время как будто потекло назад. Японцы не просто вернули себе лидерство, но и стали отрываться от своего главного конкурента все сильнее.

В минувшие выходные Toyota стала единственной маркой, представленной в обоих главных соренованиях уик-энда – 8-часовой гонке WEC в Португалии и этапа Кубка мира по ралли-рейдам в Казахстане. Причем и на краю Европы, и в сердце Азии представители японского бренда победили. Что обеспечило марке еще несколько десятков рейтинговых баллов – и увеличило отрыв от Mercedes до 170-ти баллов. Последний раз он был настолько велик два месяца назад.

Впрочем, даже после этого особых причин для эйфории у японской марки нет. Уже в следующий уик-энд пилоты Mercedes выйдут на старт Гран При Франции Ф1 и сразу двух гонок Формулы Е в мексиканской Пуэбле – в то время как представители Toyota возьмут паузу. И разница между двумя лидерами вновь начнет сокращаться...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 14 июня 2021 года

Марка Баллы за WEC Баллы за Ралли Казахстан Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 23 Дубль 37 Победа 60 628 2. Mercedes 458 3. Honda 243 4. Mini 13 2-е и 3-е места 13 232 5. Chevrolet 1 1 169 6. Ford 2 2 162 7. Hyundai 124 8. Skoda 109 9. Ferrari 18 Дубль в GTELM Pro 18 96 + 1 10. Jaguar 88 - 1 11. Porsche 8 3-е место в GTELM Pro 8 67 12. Citroen 53 13. Audi 52 14. DS 51 15. BMW 49 16. Nissan 13 1-е место в Т2 13 43 17. Volkswagen 31 18. Mahindra 28 19. Lynk & Co 23 20. McLaren 22 21. Renault 21 - 1 Alpine 3 3-е место 3 21 + 1 23. Aston Martin 17 24. Peugeot 14 25. NIO 13 26. Hummer 2 2 12 + 1 27. Alfa Romeo 11 - 1 28. Opel 10 - 1 BAIC 10 - 1 Borgward 10 - 1 31. Dodge 4 ГАЗ 2 2 4 + 2 33. Mitsubishi 3 - 1 34. Land Rover 2 - 1 Cupra 2 - 1 35. Jeep 1