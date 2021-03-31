На последних кругах недавнего Гран При Бахрейна лидировал Льюис Хэмилтон на Mercedes – а Макс Ферстаппен за рулем Red Bull догонял и обгонял соперника (правда, сразу после обгона лидирующую позицию пришлось вернуть британцу). В рейтинге, который мы запустили вскоре после Нового года и в котором мы оцениваем успехи автомобильных марок в гонках, Mercedes пока, наоборот, в роли догоняющего.

Но гонка в Бахрейне наглядно подтвердила, что у немецкого бренда есть более чем реальные шансы закончить год на первой строчке. Благодаря победе Хэмилтона, подиуму Валттери Боттаса, лидерству Mercedes в обоих зачетах (в этом случае применяется повышающий коэффициент) и 4-му месту Ландо Норриса марка за один уик-энд увеличила количество имеющихся у нее рейтинговых баллов примерно в два с половиной раза. И уже попала в первую тройку.

Сражение за лидерство между Mercedes и Toyota обещает быть весьма напряженным. Немецкая марка представлена в более престижных соревнованиях, а японская – принимает участие в больше количестве турниров (WRC, WEC, ралли-рейды, бахи), где выставляет большее количество машин.

Но в ближайшее время стоит ждать нового прогресса Mercedes. Следующим рейтинговым соревнованием станет этап Формулы Е в Риме, в рамках которого пройдет сразу две гонки. А вот в календарях чемпионатов, где участвуют автомобили Toyota, пока либо пауза, либо переносы гонок, все дальше отодвигающие начало сезона (WEC изначально должен был стартовать 19 марта в Себринге, потом – 4 апреля в Портимане, а сейчас первым этапом является майская гонка в Спа).