Рейтинг Motorsport.com: Mercedes набирает обороты – а Ferrari делит строчку с ГАЗом
Три места в первой пятерке на открытии сезона Ф1 – и немецкая марка сразу прорвалась в первую тройку
На последних кругах недавнего Гран При Бахрейна лидировал Льюис Хэмилтон на Mercedes – а Макс Ферстаппен за рулем Red Bull догонял и обгонял соперника (правда, сразу после обгона лидирующую позицию пришлось вернуть британцу). В рейтинге, который мы запустили вскоре после Нового года и в котором мы оцениваем успехи автомобильных марок в гонках, Mercedes пока, наоборот, в роли догоняющего.
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Но гонка в Бахрейне наглядно подтвердила, что у немецкого бренда есть более чем реальные шансы закончить год на первой строчке. Благодаря победе Хэмилтона, подиуму Валттери Боттаса, лидерству Mercedes в обоих зачетах (в этом случае применяется повышающий коэффициент) и 4-му месту Ландо Норриса марка за один уик-энд увеличила количество имеющихся у нее рейтинговых баллов примерно в два с половиной раза. И уже попала в первую тройку.
Сражение за лидерство между Mercedes и Toyota обещает быть весьма напряженным. Немецкая марка представлена в более престижных соревнованиях, а японская – принимает участие в больше количестве турниров (WRC, WEC, ралли-рейды, бахи), где выставляет большее количество машин.
Но в ближайшее время стоит ждать нового прогресса Mercedes. Следующим рейтинговым соревнованием станет этап Формулы Е в Риме, в рамках которого пройдет сразу две гонки. А вот в календарях чемпионатов, где участвуют автомобили Toyota, пока либо пауза, либо переносы гонок, все дальше отодвигающие начало сезона (WEC изначально должен был стартовать 19 марта в Себринге, потом – 4 апреля в Портимане, а сейчас первым этапом является майская гонка в Спа).
Если Mercedes и Renault к началу этого уик-энда уже фигурировали в нашем рейтинге, остальные шесть представленных в Ф1 брендов появились в таблице впервые. Но, поскольку внушительную порцию баллов обеспечивают только места в первой пятерке (за сам факт выхода на старт дается всего 3 балла, которые еще могут «скукожиться» после пременения понижающих коэффициентов), легендарные бренды вроде Ferrari и Aston Martin пока ютятся в нижней части таблицы.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 29 марта 2021 года
|Марка
|
Достижения
за уик-энд
|
Баллы
за уик-энд
|
Всего
баллов
|1.
|Toyota
|359
|2.
|MINI
|197
|4.
|Mercedes
|
1-е и 3-е места
в ГП Бахрейна
|86
|136
|Ford
|
|134
|5.
|Chevrolet
|108
|6.
|Skoda
|43
|7.
|Hyundai
|38
|8.
|Jaguar
|33
|9.
|Honda
|
2-е место
в ГП Бахрейна
|25
|25
|10.
|Volkswagen
|18
|11.
|Citroen
|18
|12.
|Peugeot
|14
|Audi
|14
|14.
|BMW
|13
|15.
|DS
|11
|Renault
|1
|11
|17.
|Opel
|10
|Hummer
|10
|BAIC
|10
|Borgward
|10
|21.
|Porsche
|9
|22.
|Nissan
|8
|23.
|Mahindra
|4
|Dodge
|4
|NIO
|4
|McLaren
|4
|4
|27.
|ГАЗ
|2
|Ferrari
|2
|2
|.28.
|Mitsubishi
|1
|Jeep
|1
|Alpine
|1
|1
|Alfa Romeo
|1
|1
|Aston Martin
|1
|1
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