Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Motorsport Images стала официальным фотоагентством самой экстремальной гоночной серии в мире Следующая / Motorsport Games приветствует Жерара Неве в роли спортивного советника
Общая информация / Статистика

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes набирает обороты – а Ferrari делит строчку с ГАЗом

Три места в первой пятерке на открытии сезона Ф1 – и немецкая марка сразу прорвалась в первую тройку

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes набирает обороты – а Ferrari делит строчку с ГАЗом

На последних кругах недавнего Гран При Бахрейна лидировал Льюис Хэмилтон на Mercedes – а Макс Ферстаппен за рулем Red Bull догонял и обгонял соперника (правда, сразу после обгона лидирующую позицию пришлось вернуть британцу). В рейтинге, который мы запустили вскоре после Нового года и в котором мы оцениваем успехи автомобильных марок в гонках, Mercedes пока, наоборот, в роли догоняющего.

Читайте также:

Но гонка в Бахрейне наглядно подтвердила, что у немецкого бренда есть более чем реальные шансы закончить год на первой строчке. Благодаря победе Хэмилтона, подиуму Валттери Боттаса, лидерству Mercedes в обоих зачетах (в этом случае применяется повышающий коэффициент) и 4-му месту Ландо Норриса марка за один уик-энд увеличила количество имеющихся у нее рейтинговых баллов примерно в два с половиной раза. И уже попала в первую тройку.

Сражение за лидерство между Mercedes и Toyota обещает быть весьма напряженным. Немецкая марка представлена в более престижных соревнованиях, а японская – принимает участие в больше количестве турниров (WRC, WEC, ралли-рейды, бахи), где выставляет большее количество машин.

Но в ближайшее время стоит ждать нового прогресса Mercedes. Следующим рейтинговым соревнованием станет этап Формулы Е в Риме, в рамках которого пройдет сразу две гонки. А вот в календарях чемпионатов, где участвуют автомобили Toyota, пока либо пауза, либо переносы гонок, все дальше отодвигающие начало сезона (WEC изначально должен был стартовать 19 марта в Себринге, потом – 4 апреля в Портимане, а сейчас первым этапом является майская гонка в Спа).

Если Mercedes и Renault к началу этого уик-энда уже фигурировали в нашем рейтинге, остальные шесть представленных в Ф1 брендов появились в таблице впервые. Но, поскольку внушительную порцию баллов обеспечивают только места в первой пятерке (за сам факт выхода на старт дается всего 3 балла, которые еще могут «скукожиться» после пременения понижающих коэффициентов), легендарные бренды вроде Ferrari и Aston Martin пока ютятся в нижней части таблицы.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 29 марта 2021 года

  Марка

Достижения

за уик-энд

Баллы

за уик-энд

Всего

баллов
1. Japan Toyota     359
2. United Kingdom MINI     197
4. Germany Mercedes

1-е и 3-е места

в ГП Бахрейна

 86 136
  United States Ford

 

   134
5. United States Chevrolet     108
6. Czech Republic Skoda     43
7. Korea, Republic of Hyundai     38
8. United Kingdom Jaguar     33
9. JapanHonda

2-е место 

в ГП Бахрейна

 25 25
10. Germany Volkswagen     18
11. France Citroen     18
12. France Peugeot     14
  Germany Audi     14
14. Germany BMW     13
15. France DS     11
  France Renault   1 11
17. Germany Opel     10
  United States Hummer     10
  China BAIC     10
  China Borgward     10
21. Germany Porsche     9
22. Japan Nissan     8
23. India Mahindra     4
  United States Dodge     4
  China NIO     4
  United Kingdom McLaren   4 4
27. Russian Federation ГАЗ     2
  Italy Ferrari   2 2
.28. Japan Mitsubishi     1
  United States Jeep     1
  France Alpine   1
  Italy Alfa Romeo   1 1
  United Kingdom Aston Martin   1 1

 

Поделились
Комментарии
Motorsport Images стала официальным фотоагентством самой экстремальной гоночной серии в мире

Предыдущая новость

Motorsport Images стала официальным фотоагентством самой экстремальной гоночной серии в мире

Следующая новость

Motorsport Games приветствует Жерара Неве в роли спортивного советника

Motorsport Games приветствует Жерара Неве в роли спортивного советника
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

46мин
5
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Самое важное:
Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет
Общ

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет

20 апр. 2021 г.
Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota
Общ

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota

19 апр. 2021 г.
Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com
Общ

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

16 апр. 2021 г.
Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах
Общ

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

16 апр. 2021 г.
Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network
Общ

Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network

13 апр. 2021 г.
Последние видео
Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана 00:30
Общая информация
15 дек. 2020 г.

Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация
25 авг. 2020 г.

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация
19 июн. 2020 г.

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация
13 апр. 2020 г.

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация
8 апр. 2020 г.

Фелипе Масса в фильме «Герои»

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы

Самое важное:

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет
Общ Общая информация / Новости

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota
Общ Общая информация / Статистика

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com
Общ Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах
Общ Общая информация / Новость

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.