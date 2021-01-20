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Общая информация / Объявления Motorsport.com / Статистика

Рейтинг Motorsport.com – как мы сравниваем успехи разных автомобильных марок в разных гонках

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Рейтинг Motorsport.com – как мы сравниваем успехи разных автомобильных марок в разных гонках
Автор:
, Главный редактор

Чтобы выявить самый успешный автобренд, мы анализируем результат 8-ми самых престижных турниров в 12-ти разных классах

Определить марку, которая за год добилась наибольшего успеха в гонках – с такой целью наш сайт запускает проект под названием «Рейтинг Motorsport.com».

После каждого гоночного уик-энда, в рамках которого будут проходить один или несколько этапов самых престижных гоночных чемпионатов, мы будем приводить результаты разных гонок к общему знаменателю и обновлять таблицу рейтинга. Само собой, алгоритм подсчета рейтинговых баллов вышел не слишком простым – но и не запредельно сложным.

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Результаты каких турниров учитываются при составлении рейтинга?

Всех турниров, которые проводятся под эгидой FIA и содержат в названии словоcочетания world championship или world cup.

В настоящий момент это 8 турниров, где соревнования проходят в 12 категориях.
- кольцевые гонки: Формула 1, Формула Е, WEC (классы LMH и GTE*), WTCR**
- ралли: все четыре категории чемпионата мира (WRC, WRC 2, WRC 3, J-WRC)
- ралли-кросс: чемпионат мира (категория Supercar)
- ралли-рейды: Кубок мира по ралли-рейдам и Кубок мира по бахам (абсолютный зачет)

Также в силу исторической значимости гонок учитываются результаты «Дакара» (в категориях Т1 и Т2), «500 миль Дайтоны» и «500 миль Индианаполиса» – а результаты гонки «24 часа Ле-Мана» оцениваются выше, чем остальных этапов чемпионата WEC.

* в классах LMP2 и GTE Am разыгрывается т.н. Трофей выносливости (Endurance Trophy)
** статус Кубка мира также имеют соревнования автомобилей GT и Формулы 3 в рамках Гран При Макао –  но пока со статусом этих соревнований нет полной ясности; если они сохранят статус, их результаты будут учтены

И как эти результаты учитываются?

Баллы начисляются по итогам каждой гонки за финиш автомобиля соответствующей марки (или оснащенного мотором соответствующей марки) в первой пятерке. Используется схема начисления очков, применяемая в Формуле 1 и многих других чемпионатах – 25-18-15-12-10. Плюс марка получает 3 балла, если она была представлена на старте, но ни одна из машин этой марки не попала в первую пятерку.

* исключение № 1. Результаты этапа WRC определяются не по итоговому протоколу, а по количеству набранных очков – в связи с тем, что экипаж может получить дополнительные очки на призовом спецучастке. К примеру, экипаж А финишировал вторым и не получил очков на призовом допе, набрав таким образом 18 очков в зачет WRC – а экипаж Б финишировал третьим и стал лучшим на призовом допе, набрав таким образом 20 очков. При пересчете рейтинга Motorsport.com экипажу Б будет начислено 18 базовых (потом они будут умножаться на ряд коэффициентов) баллов, а экипажу А – 15.

* исключение № 2. Результаты этапа чемпионата мира по ралли-кроссу определяются по количеству набранных на этапе очков, а не по результатам финального заезда. Напомним, в этом турнире очки начисляются по результатам квалификационного этапа,  полуфиналов и финала – таким образом, набравший максимальное количество очков пилот, может и не стать победителем гонки.

Если автомобильная марка является лишь поставщиком моторов, баллы, которые начисляются за успех соответствующей машины, делятся надвое. 3 балла за присутствие марки в гонке не делятся надвое, если на старте есть хотя бы один автомобиль такой марки. К примеру, если на старт гонки Формулы 1 не выйдет ни один болид Ferrari, а машины команд-клиентов Ferrari стартуют, но не попадут в первую пятерку на финише, итальянская марка получит 1,5 очка. А если хотя бы один автомобиль Ferrari будет на старте – 3 очка.

А как быть с разным уровнем престижа соревнований?

Для большинства соревнований используются понижающие коэффициенты:
- Формула 1 – 1
- Формула Е и WRC – 0,75
- WEC, WTCR, WRX, Кубок мира по ралли-рейдам – 0,5
- Кубок мира по бахам, WRC 2, WRC 3, J-WRC – 0,25

Также используются коэффициенты для отдельных гонок:
- «24 часа Ле-Мана» и «Дакар» – 5 (коэффициент WEC не применяется)
- «500 миль Дайтоны» и «500 миль Индианаполиса» – 3

Коэффициент престижности соревнований – не единственный. Итоговое количество баллов, начисленное за успех каждого автомобиля, также зависит от:
- количества марок, представленных в турнире (1 - 0,25; 2-3 - 0,75; 4-7 - 1; больше 7 - 1,25)
- количества машин на этапе (меньше 10 - 0,75; 10-15 - 0,85; 15-20 - 1; больше 20 = 1,25)
- доли марки в общем количестве машин на этапе (меньше 10 % - 0,5; от 10 до 25 % - 0,75; от 25 до 50 % - 1, больше 50 % - 1,25);
- на каком месте представители марки находятся в турнирной таблице после этапа (повышающий коэффициент для лидеров: 1,2 за лидерство в личном зачете и 1,3 – в командном)

За победу в личном и командном зачете турниров начисляется бонус по следующей схеме: к 200 баллам за победу в каждом зачете применяются а) коэффициент престижности турнира и б) понижающий коэффициент, если марка была только поставщиком мотора. Если по ходу турнира пилот-победитель или команда-победитель использовали машины разных марок, бонус за победу в турнире не начисляется.

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Об этой статье

Серия Общая информация
Этап Объявления Motorsport.com
Автор Кирилл Качнов

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