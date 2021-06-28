Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: Hyundai рвется в первую пятерку
Корейская марка в минувшие выходные и сама немало баллов набрала, и лидирующей Toyota в борьбе с Mercedes помогла
Сражение в рейтинге, с помощью которого мы сравниваем успехи автомобильных марок в гонках, от недели к неделе складывается по-разному – в зависимости от соревнований, которые проходят в конкретный гоночный уик-энд.
К примеру, если все ограничивается гонкой Формулы 1, радикальных изменений часто можно не ждать. Так как каждый из представленных в чемпионате игроков нашел свое место в нашей таблице.
Mercedes упорно пытается догнать Toyota в борьбе за лидерство. В этот раз уик-энд вновь сложился не в пользу штутгартцев, хотя баллов они набрали больше японцев. Но не так чтоб сильно больше: в очередной раз на помощь своим соперникам пришла раллийная команда Hyundai.
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Сход Тьерри Невилля в воскресным утром позволил выступающему за Toyota Себастьену Ожье выиграть гонку (причем корейцы уже на третьем ралли подряд выдают конкурентам такие подарки). К тому же, японцы лидируют в обоих зачетах, что позволяет им использовать повышающий коэффициент. В итоге даже на этапе WRC, где рейтинговые баллы обычно набираются тяжко (из-за понижающих коэффициентов за малое количество марок и машин), японцы умудрились заработать порцию, сравнимую с результатом Mercedes на Гран При Штирии. А ведь если у Mercedes на Шпильберге в первой пятерке было даже больше машин (считая McLaren Ландо Норриса), чем у Toyota в первой пятерке Ралли Сафари.
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Honda надежно застолбила за собой 3-е место – но добиться большего сможет разве что чудом. Сказывается, что в Ф1 марка является лишь производителем моторов и за одинаковые успехи получает вдвое меньше баллов, чем Mercedes или Ferrari. Ferrari ведет вязкую борьбу на грани первой десятки, а остальные бренды медленно копят свои утешительные баллы (получая их за сам факт выхода на старт) с надеждой со временем оказаться в двадцатке лучших.
Но иногда бывают и яркие выходные. К примеру, их обеспечивают этапы кузовного Кубка мира WTCR, где за один день проходят две гонки. На этот раз благодаря хэтчбекам Honda Civc Type R японская марка по количеству набранных за уик-энд баллов не отстала от Mercedes (при том что во второй гонке две Honda, стартуя с двух первых позиций, столкнулись с проблемами).
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Hyundai компенсировала подиумами на трассе в Эшториле свои неудачи на Ралли Сафари и оказалась в непосредственной близости к первой пятерке. Но ярче всех пока шагает китайская марка Lynk & Co. Появившись в рейтинге меньше месяца назад, она сразу прыгнула на 19-е место – а со второго раза обосновалась на 14-м (в одной из гонок этого уик-энда пилоты бренда сделали хет-трик).
Впрочем, в ближайшие недели главной темой, похоже, вновь станет борьба за лидерство. В следующие три уик-энда Mercedes сможет набрать баллы в 4 гонках (два этапа Формулы 1 и две гонки Формулы Е в Нью-Йорке). Toyota же ответит на это выступлениями в гонке на выносливость в Монце, Ралли Эстония, а главное – присутствием на 11-дневном ралли-марафоне «Шелковый путь», за успех в котором положен неплохой повышенный коэффициент.
Правда, на старт рейда (он будет дан в Омске) не приедет тойотовская внедорожная гвардия в лице Нассер Аль-Аттии или южноафриканца Жиньеля де Вильерса. Но заявленный на гонку Язид аль-Раджи уже выигрывал «Шелковый путь» – так что, и сейчас его шансы в борьбе с лучшими российскими рейдовиками не так уж малы.
Одним словом, в июле должно быть весьма любопытно не только читать отчеты о результатах гонки по воскресеньям, но и оценивать изменения таблицы нашего рейтинга по понедельникам.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 28 июня 2021 года
|Марка
|
Баллы
в WRC
|
Баллы
в WRC 2
|
Баллы
в WRC 3
|
Баллы
в WTCR
|
Баллы
в Ф1
|
Баллы за
уик-энд
|
Всего
баллов
|
Изм-е
поз-ии
|1.
|Toyota
|
31
Дубль
|
|
|
|
|
31
|
659
|
|2.
|Mercedes
|
|
|
|
|
48
|
48
|
567
|
|3.
|Honda
|
|
|
|
29
Победа
|
19
Победа
(мотор)
|
48
|
321
|
|4.
|Mini
|
|
|
|
|
|
|
232
|
|5.
|Ford
|11
|1
|
5
2-е место
|17
|179
|+ 1
|6.
|Hyundai
|
10
3-е место
|
37
2-е и 3-е
места
|47
|171
|+ 1
|7.
|Chevrolet
|
|
|
|
|
|
|
169
|
- 1
|8.
|Audi
|4
|4
|112
|+ 1
|9.
|Skoda
|1
|1
|110
|- 1
|10.
|Ferrari
|3
|3
|101
|11.
|Jaguar
|92
|12.
|Porsche
|67
|13.
|BMW
|65
|14.
|Lynk & Co
|
40
Хет-трик
|40
|63
|+ 6
|15.
|DS
|55
|- 1
|16.
|
Nissan
|54
|- 1
|17.
|Citroen
|53
|- 1
|18.
|Mahindra
|37
|- 1
|Volkswagen
|
6
1-е и 3-е
места
|37
|20.
|McLaren
|3
|3
|30
|- 1
|21.
|Renault
|2
|2
|25
|- 1
|Alpine
|2
|2
|25
|- 1
|23.
|Aston Martin
|2
|2
|21
|24.
|Alfa Romeo
|2
|2
|15
|+ 1
|25.
|Peugeot
|14
|- 1
|26.
|NIO
|13
|- 1
|27.
|Hummer
|12
|28.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|Borgward
|10
|31.
|Dodge
|4
|ГАЗ
|4
|33.
|Mitsubishi
|3
|34.
|Land Rover
|2
|Cupra
|2
|35.
|Jeep
|1