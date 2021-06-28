Рейтинг Motorsport.com: Hyundai рвется в первую пятерку

Сражение в рейтинге, с помощью которого мы сравниваем успехи автомобильных марок в гонках, от недели к неделе складывается по-разному – в зависимости от соревнований, которые проходят в конкретный гоночный уик-энд.

К примеру, если все ограничивается гонкой Формулы 1, радикальных изменений часто можно не ждать. Так как каждый из представленных в чемпионате игроков нашел свое место в нашей таблице.

Mercedes упорно пытается догнать Toyota в борьбе за лидерство. В этот раз уик-энд вновь сложился не в пользу штутгартцев, хотя баллов они набрали больше японцев. Но не так чтоб сильно больше: в очередной раз на помощь своим соперникам пришла раллийная команда Hyundai.

Сход Тьерри Невилля в воскресным утром позволил выступающему за Toyota Себастьену Ожье выиграть гонку (причем корейцы уже на третьем ралли подряд выдают конкурентам такие подарки). К тому же, японцы лидируют в обоих зачетах, что позволяет им использовать повышающий коэффициент. В итоге даже на этапе WRC, где рейтинговые баллы обычно набираются тяжко (из-за понижающих коэффициентов за малое количество марок и машин), японцы умудрились заработать порцию, сравнимую с результатом Mercedes на Гран При Штирии. А ведь если у Mercedes на Шпильберге в первой пятерке было даже больше машин (считая McLaren Ландо Норриса), чем у Toyota в первой пятерке Ралли Сафари.

Honda надежно застолбила за собой 3-е место – но добиться большего сможет разве что чудом. Сказывается, что в Ф1 марка является лишь производителем моторов и за одинаковые успехи получает вдвое меньше баллов, чем Mercedes или Ferrari. Ferrari ведет вязкую борьбу на грани первой десятки, а остальные бренды медленно копят свои утешительные баллы (получая их за сам факт выхода на старт) с надеждой со временем оказаться в двадцатке лучших.

Но иногда бывают и яркие выходные. К примеру, их обеспечивают этапы кузовного Кубка мира WTCR, где за один день проходят две гонки. На этот раз благодаря хэтчбекам Honda Civc Type R японская марка по количеству набранных за уик-энд баллов не отстала от Mercedes (при том что во второй гонке две Honda, стартуя с двух первых позиций, столкнулись с проблемами).

Hyundai компенсировала подиумами на трассе в Эшториле свои неудачи на Ралли Сафари и оказалась в непосредственной близости к первой пятерке. Но ярче всех пока шагает китайская марка Lynk & Co. Появившись в рейтинге меньше месяца назад, она сразу прыгнула на 19-е место – а со второго раза обосновалась на 14-м (в одной из гонок этого уик-энда пилоты бренда сделали хет-трик).

Впрочем, в ближайшие недели главной темой, похоже, вновь станет борьба за лидерство. В следующие три уик-энда Mercedes сможет набрать баллы в 4 гонках (два этапа Формулы 1 и две гонки Формулы Е в Нью-Йорке). Toyota же ответит на это выступлениями в гонке на выносливость в Монце, Ралли Эстония, а главное – присутствием на 11-дневном ралли-марафоне «Шелковый путь», за успех в котором положен неплохой повышенный коэффициент.

Правда, на старт рейда (он будет дан в Омске) не приедет тойотовская внедорожная гвардия в лице Нассер Аль-Аттии или южноафриканца Жиньеля де Вильерса. Но заявленный на гонку Язид аль-Раджи уже выигрывал «Шелковый путь» – так что, и сейчас его шансы в борьбе с лучшими российскими рейдовиками не так уж малы.

Одним словом, в июле должно быть весьма любопытно не только читать отчеты о результатах гонки по воскресеньям, но и оценивать изменения таблицы нашего рейтинга по понедельникам.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 28 июня 2021 года

Марка Баллы в WRC Баллы в WRC 2 Баллы в WRC 3 Баллы в WTCR Баллы в Ф1 Баллы за уик-энд Всего баллов Изм-е поз-ии 1. Toyota 31 Дубль 31 659 2. Mercedes 48 48 567 3. Honda 29 Победа 19 Победа (мотор) 48 321 4. Mini 232 5. Ford 11 1 5 2-е место 17 179 + 1 6. Hyundai 10 3-е место 37 2-е и 3-е места 47 171 + 1 7. Chevrolet 169 - 1 8. Audi 4 4 112 + 1 9. Skoda 1 1 110 - 1 10. Ferrari 3 3 101 11. Jaguar 92 12. Porsche 67 13. BMW 65 14. Lynk & Co 40 Хет-трик 40 63 + 6 15. DS 55 - 1 16. Nissan 54 - 1 17. Citroen 53 - 1 18. Mahindra 37 - 1 Volkswagen 6 1-е и 3-е места 37 20. McLaren 3 3 30 - 1 21. Renault 2 2 25 - 1 Alpine 2 2 25 - 1 23. Aston Martin 2 2 21 24. Alfa Romeo 2 2 15 + 1 25. Peugeot 14 - 1 26. NIO 13 - 1 27. Hummer 12 28. Opel 10 BAIC 10 Borgward 10 31. Dodge 4 ГАЗ 4 33. Mitsubishi 3 34. Land Rover 2 Cupra 2 35. Jeep 1