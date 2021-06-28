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Рейтинг Motorsport.com: Hyundai прорвалась в первую пятерку

Корейская марка в минувшие выходные и сама немало баллов набрала, и лидирующей Toyota в борьбе с Mercedes помогла

Рейтинг Motorsport.com: Hyundai прорвалась в первую пятерку

Сражение в рейтинге, с помощью которого мы сравниваем успехи автомобильных марок в гонках, от недели к неделе складывается по-разному – в зависимости от соревнований, которые проходят в конкретный гоночный уик-энд.

К примеру, если все ограничивается гонкой Формулы 1, радикальных изменений часто можно не ждать. Так как каждый из представленных в чемпионате игроков нашел свое место в нашей таблице.

Mercedes упорно пытается догнать Toyota в борьбе за лидерство. В этот раз уик-энд вновь сложился не в пользу штутгартцев, хотя баллов они набрали больше японцев. Но не так чтоб сильно больше: в очередной раз на помощь своим соперникам пришла раллийная команда Hyundai.

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Сход Тьерри Невилля в воскресным утром позволил выступающему за Toyota Себастьену Ожье выиграть гонку (причем корейцы уже на третьем ралли подряд выдают конкурентам такие подарки). К тому же, японцы лидируют в обоих зачетах, что позволяет им использовать повышающий коэффициент. В итоге даже на этапе WRC, где рейтинговые баллы обычно набираются тяжко (из-за понижающих коэффициентов за малое количество марок и машин), японцы умудрились заработать порцию, сравнимую с результатом Mercedes на Гран При Штирии. А ведь если у Mercedes на Шпильберге в первой пятерке было даже больше машин (считая McLaren Ландо Норриса), чем у Toyota в первой пятерке Ралли Сафари.

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Honda надежно застолбила за собой 3-е место – но добиться большего сможет разве что чудом. Сказывается, что в Ф1 марка является лишь производителем моторов и за одинаковые успехи получает вдвое меньше баллов, чем Mercedes или Ferrari. Ferrari ведет вязкую борьбу на грани первой десятки, а остальные бренды медленно копят свои утешительные баллы (получая их за сам факт выхода на старт) с надеждой со временем оказаться в двадцатке лучших.

Но иногда бывают и яркие выходные. К примеру, их обеспечивают этапы кузовного Кубка мира WTCR, где за один день проходят две гонки. На этот раз благодаря хэтчбекам Honda Civc Type R японская марка по количеству набранных за уик-энд баллов не отстала от Mercedes (при том что во второй гонке две Honda, стартуя с двух первых позиций, столкнулись с проблемами). 

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Hyundai компенсировала подиумами на трассе в Эшториле свои неудачи на Ралли Сафари и прорвалась в первую пятерку. Но ярче всех пока шагает китайская марка Lynk & Co. Появившись в рейтинге меньше месяца назад, она сразу прыгнула на 19-е место – а со второго раза обосновалась на 14-м (в одной из гонок этого уик-энда пилоты бренда сделали хет-трик). 

Впрочем, в ближайшие недели главной темой, похоже, вновь станет борьба за лидерство. В следующие три уик-энда Mercedes сможет набрать баллы в 4 гонках (два этапа Формулы 1 и две гонки Формулы Е в Нью-Йорке). Toyota же ответит на это выступлениями в гонке на выносливость в Монце, Ралли Эстония, а главное – присутствием на 11-дневном ралли-марафоне «Шелковый путь», за успех в котором положен неплохой повышенный коэффициент.

Правда, на старт рейда (он будет дан в Омске) не приедет тойотовская внедорожная гвардия в лице Нассер Аль-Аттии или южноафриканца Жиньеля де Вильерса. Но заявленный на гонку Язид аль-Раджи уже выигрывал «Шелковый путь» – так что, и сейчас его шансы в борьбе с лучшими российскими рейдовиками не так уж малы.

Одним словом, в июле должно быть весьма любопытно не только читать отчеты о результатах гонки по воскресеньям, но и оценивать изменения таблицы нашего рейтинга по понедельникам.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 28 июня 2021 года

  Марка

Баллы 

в WRC

Баллы 

в WRC 2

Баллы 

в WRC 3

Баллы

в WTCR

Баллы

в Ф1

Баллы за

уик-энд

Всего

баллов

Изм-е

поз-ии
1. Japan Toyota

31

Дубль

 

 

 

 

31

659

 
2. Germany Mercedes

 

 

 

 

48

48

567

 
3. Japan Honda

 

 

 

29

Победа

19

Победа 

(мотор)

48

321

 
4. United Kingdom Mini

 

 

 

 

 

 

232

 
5. Korea, Republic of Hyundai

10

3-е место

    

37

2-е и 3-е

места

   47 171 + 2
6. United States Chevrolet

 

 

 

 

 

 

169

 - 1
7. United States Ford   1

5

2-е место

     6 168 - 1
8. Germany Audi       4   4 112  + 1
9. Czech Republic Skoda     1     1 110  - 1
10. Italy Ferrari         3 3 101  
11. United Kingdom Jaguar             92  
12. Germany Porsche             67  
13. Germany BMW             65  
14. China Lynk & Co      

40

Хет-трик

   40 63 + 6
15. France DS             55 - 1
16.

Japan Nissan

             54 - 1
17. France Citroen             53 - 1
18. India Mahindra             37 - 1
19. Germany Volkswagen             31 - 1
20. United Kingdom McLaren         3 3 30 - 1
21. France Renault         2 2 25 - 1
  France Alpine         2 2 25 - 1
23. United Kingdom Aston Martin         2 2 21  
24. Italy Alfa Romeo         2 2 15 + 1
25. France Peugeot             14 - 1
26. China NIO             13 - 1
27. United States Hummer             12  
28. Germany Opel             10  
 

China BAIC

             10  
  China Borgward             10  
31. United States Dodge             4  
  Russian Federation ГАЗ             4  
33. Japan Mitsubishi             3  
34. United Kingdom Land Rover             2  
  Spain Cupra             2  
35. United States Jeep             1  
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