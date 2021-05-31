Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: Honda рвется в призеры
Результаты «Инди-500» вывели на 4-ю строчку марку Chevrolet, но в ближайшие месяцы американцев наверняка ждет затяжное падение
Великая гонка «500 миль Индианаполиса» в минувшие выходные состоялась в 105-й раз. А вот в рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы сравниваем гоночные успехи разных автомобильных марок, результаты знаменитого соревнования учитывались впервые (поскольку и сам рейтинг мы запустили только в этом году).
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Овальная гонка в Индианаполисе входит в число четырех (наряду с «Дакаром», «Ле-Маном» и «Дайтоной-500»), за успехи в которых начисляется немалый повышающий коэффициент. В этом случае он равен 3 – то есть победа на «кирпичнице» равняется трем победам в гонках Формулы 1 или, к примеру, шести успехам в гонках кузовного Кубка мира. Также на руку представленным в IndyCar маркам играет большое количество машин на старте гонки (33), в связи с чем используется отдельный повышающий коэффициент. Правда, при этом автопроизводители в американских гонках являются лишь поставщиками моторов – и перед всеми дальнейшими подсчетами рейтинговые баллы сразу делятся надвое.
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Напомним, что болиды IndyCar комплектуются двигателями Honda и Chevrolet. Обе этих марки в последние недели вели борьбу за места в первой пятерке – и приличная порция баллов по итогам «Инди-500» могла бы помочь им подняться на одну или даже две строчки повыше. Так и случилось. Болиды с японскими моторами прибыли на финиш на двух первых местах, машины с американскими двигателями – на позициях с 3-й по 5-ю (напомним, при подсчете рейтинга мы учитываем только места в первой пятерке). Все это позволило обеим маркам оттеснить на две строчки ниже бренд Ford.
Соперничество японцев и американцев продолжится на следующей неделе, когда несколько хэчтбеков Honda Civc Type R выступят на первом этапе Кубка мира WTCR, а несколько десятков хэтчбеков Ford Fiesta выйдут на старт Ралли Италия.
А вот Chevrolet в этом сезоне особо не частит: марка набирает рейтинговые баллы только в упомянутых выше великих гонках (в т.ч. в «Дакаре», где моторы Chevy стоят на многих багги, и в «Ле-Мане», на старт которого выйдут два Corvette класса LMGTE Pro). Пока это не мешало ей удерживаться в первой пятерке – однако теперь дела у Chevrolet явно пойдут похуже. Ведь из четырех великих гонок года три уже состоялись.
И конечно же, в следующие выходные в бой вернутся главные претенденты на первую строчку рейтинга: Mercedes будет сражаться за победу на гонке Формулы 1 в Баку, а Toyota – на итальянском этапе чемпионата мира по ралли. Кто из них за первые июньские выходные наберет больше рейтинговых баллов – узнаем ровно через неделю.
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Рейтинг Motorsport.com: положение на 31 мая 2020 года
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Toyota
|523
|2.
|Mercedes
|440
|3.
|MINI
|219
|
4.
|Chevrolet
|
54 (3-е место)
|168
|+ 1
|5.
|Honda
|
63 (дубль)
|170
|+ 1
|6.
|Ford
|156
|- 2
|7.
|Jaguar
|88
|8.
|
Skoda
|86
|9.
|Ferrari
|67
|10.
|Porsche
|59
|Hyundai
|59
|12.
|DS
|51
|13.
|Audi
|50
|14.
|BMW
|49
|15.
|
Nissan
|30
|16.
|Citroen
|41
|17.
|Mahindra
|28
|18.
|
Volkswagen
|29
|19.
|Renault
|19
|
McLaren
|19
|21.
|Alpine
|16
|22.
|Peugeot
|14
|23.
|NIO
|13
|24.
|Aston Martin
|11
|25.
|Opel
|10
|Hummer
|10
|
BAIC
|10
|Borgward
|10
|29.
|Alfa Romeo
|9
|30.
|Dodge
|4
|31.
|Mitsubishi
|3
|32.
|ГАЗ
|2
|Land Rover
|2
|34.
|Jeep
|1
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