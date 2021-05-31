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Рейтинг Motorsport.com: Honda рвется в призеры

Результаты «Инди-500» вывели на 4-ю строчку марку Chevrolet, но в ближайшие месяцы американцев наверняка ждет затяжное падение

Рейтинг Motorsport.com: Honda рвется в призеры

Великая гонка «500 миль Индианаполиса» в минувшие выходные состоялась в 105-й раз. А вот в рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы сравниваем гоночные успехи разных автомобильных марок, результаты знаменитого соревнования учитывались впервые (поскольку и сам рейтинг мы запустили только в этом году).

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Овальная гонка в Индианаполисе входит в число четырех (наряду с «Дакаром», «Ле-Маном» и «Дайтоной-500»), за успехи в которых начисляется немалый повышающий коэффициент.  В этом случае он равен 3 – то есть победа на «кирпичнице» равняется трем победам в гонках Формулы 1 или, к примеру, шести успехам в гонках кузовного Кубка мира. Также на руку представленным в IndyCar маркам играет большое количество машин на старте гонки (33), в связи с чем используется отдельный повышающий коэффициент. Правда, при этом автопроизводители в американских гонках являются лишь поставщиками моторов – и перед всеми дальнейшими подсчетами рейтинговые баллы сразу делятся надвое. 

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Напомним, что болиды IndyCar комплектуются двигателями Honda и Chevrolet. Обе этих марки в последние недели вели борьбу за места в первой пятерке – и приличная порция баллов по итогам «Инди-500» могла бы помочь им подняться на одну или даже две строчки повыше. Так и случилось. Болиды с японскими моторами прибыли на финиш на двух первых местах, машины с американскими двигателями – на позициях с 3-й по 5-ю (напомним, при подсчете рейтинга мы учитываем только места в первой пятерке). Все это позволило обеим маркам оттеснить на две строчки ниже бренд Ford.

Соперничество японцев и американцев продолжится на следующей неделе, когда несколько хэчтбеков Honda Civc Type R выступят на первом этапе Кубка мира WTCR, а несколько десятков хэтчбеков Ford Fiesta выйдут на старт Ралли Италия.

А вот Chevrolet в этом сезоне особо не частит: марка набирает рейтинговые баллы только в упомянутых выше великих гонках (в т.ч. в «Дакаре», где моторы Chevy стоят на многих багги, и в «Ле-Мане», на старт которого выйдут два Corvette класса LMGTE Pro). Пока это не мешало ей удерживаться в первой пятерке – однако теперь дела у Chevrolet явно пойдут похуже. Ведь из четырех великих гонок года три уже состоялись.

И конечно же, в следующие выходные в бой вернутся главные претенденты на первую строчку рейтинга: Mercedes будет сражаться за победу на гонке Формулы 1 в Баку, а  Toyota – на итальянском этапе чемпионата мира по ралли. Кто из них за первые июньские выходные наберет больше рейтинговых баллов – узнаем ровно через неделю.

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Рейтинг Motorsport.com: положение на 31 мая 2020 года

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Japan Toyota   523  
2. Germany Mercedes   440  
3. United Kingdom MINI   219  

4.

 United States Chevrolet

54 (3-е место)

 168 + 1
5. Japan Honda

63 (дубль)

 170 + 1
6. United States Ford   156 - 2
7. United Kingdom Jaguar   88  
8.

Czech Republic Skoda

   86  
9. Italy Ferrari   67  
10. Germany Porsche   59  
  Korea, Republic of Hyundai   59  
12. France DS   51  
13. Germany Audi   50  
14. Germany BMW   49  
15.

Japan Nissan

   30  
16. France Citroen   41  
17. India Mahindra   28  
18.

Germany Volkswagen

   29  
19. France Renault   19  
 

United Kingdom McLaren

   19  
21. France Alpine   16  
22. France Peugeot   14  
23. China NIO   13  
24. United Kingdom Aston Martin   11  
25. Germany Opel   10  
  United States Hummer   10  
 

China BAIC

   10  
  China Borgward   10  
29. Italy Alfa Romeo   9  
30. United States Dodge   4  
31. Japan Mitsubishi   3  
32. Russian Federation ГАЗ   2  
  United Kingdom Land Rover   2  
34. United States Jeep   1  
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