Рейтинг Motorsport.com: Honda рвется в призеры

Великая гонка «500 миль Индианаполиса» в минувшие выходные состоялась в 105-й раз. А вот в рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы сравниваем гоночные успехи разных автомобильных марок, результаты знаменитого соревнования учитывались впервые (поскольку и сам рейтинг мы запустили только в этом году).

Овальная гонка в Индианаполисе входит в число четырех (наряду с «Дакаром», «Ле-Маном» и «Дайтоной-500»), за успехи в которых начисляется немалый повышающий коэффициент. В этом случае он равен 3 – то есть победа на «кирпичнице» равняется трем победам в гонках Формулы 1 или, к примеру, шести успехам в гонках кузовного Кубка мира. Также на руку представленным в IndyCar маркам играет большое количество машин на старте гонки (33), в связи с чем используется отдельный повышающий коэффициент. Правда, при этом автопроизводители в американских гонках являются лишь поставщиками моторов – и перед всеми дальнейшими подсчетами рейтинговые баллы сразу делятся надвое.

Напомним, что болиды IndyCar комплектуются двигателями Honda и Chevrolet. Обе этих марки в последние недели вели борьбу за места в первой пятерке – и приличная порция баллов по итогам «Инди-500» могла бы помочь им подняться на одну или даже две строчки повыше. Так и случилось. Болиды с японскими моторами прибыли на финиш на двух первых местах, машины с американскими двигателями – на позициях с 3-й по 5-ю (напомним, при подсчете рейтинга мы учитываем только места в первой пятерке). Все это позволило обеим маркам оттеснить на две строчки ниже бренд Ford.

Соперничество японцев и американцев продолжится на следующей неделе, когда несколько хэчтбеков Honda Civc Type R выступят на первом этапе Кубка мира WTCR, а несколько десятков хэтчбеков Ford Fiesta выйдут на старт Ралли Италия.

А вот Chevrolet в этом сезоне особо не частит: марка набирает рейтинговые баллы только в упомянутых выше великих гонках (в т.ч. в «Дакаре», где моторы Chevy стоят на многих багги, и в «Ле-Мане», на старт которого выйдут два Corvette класса LMGTE Pro). Пока это не мешало ей удерживаться в первой пятерке – однако теперь дела у Chevrolet явно пойдут похуже. Ведь из четырех великих гонок года три уже состоялись.

И конечно же, в следующие выходные в бой вернутся главные претенденты на первую строчку рейтинга: Mercedes будет сражаться за победу на гонке Формулы 1 в Баку, а Toyota – на итальянском этапе чемпионата мира по ралли. Кто из них за первые июньские выходные наберет больше рейтинговых баллов – узнаем ровно через неделю.

Читайте также: В борьбу лидеров Extreme E вмешалась ветка от дерева

Рейтинг Motorsport.com: положение на 31 мая 2020 года

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 523 2. Mercedes 440 3. MINI 219 4. Chevrolet 54 (3-е место) 168 + 1 5. Honda 63 (дубль) 170 + 1 6. Ford 156 - 2 7. Jaguar 88 8. Skoda 86 9. Ferrari 67 10. Porsche 59 Hyundai 59 12. DS 51 13. Audi 50 14. BMW 49 15. Nissan 30 16. Citroen 41 17. Mahindra 28 18. Volkswagen 29 19. Renault 19 McLaren 19 21. Alpine 16 22. Peugeot 14 23. NIO 13 24. Aston Martin 11 25. Opel 10 Hummer 10 BAIC 10 Borgward 10 29. Alfa Romeo 9 30. Dodge 4 31. Mitsubishi 3 32. ГАЗ 2 Land Rover 2 34. Jeep 1